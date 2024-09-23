https://ria.ru/20240923/avariya-1974304270.html

В Смоленске автомобиль наехал на людей на остановке

В Смоленске автомобиль наехал на людей на остановке - РИА Новости, 23.09.2024

В Смоленске автомобиль наехал на людей на остановке

Четыре человека пострадали в ДТП в Смоленске: автомобиль совершил наезд на пешеходов, которые находились на остановке общественного транспорта, информирует... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T19:29

2024-09-23T19:29

2024-09-23T19:29

происшествия

авто

смоленск

киров

volkswagen group

volkswagen touareg

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РЯЗАНЬ, 23 сен - РИА Новости. Четыре человека пострадали в ДТП в Смоленске: автомобиль совершил наезд на пешеходов, которые находились на остановке общественного транспорта, информирует пресс-служба УМВД по региону. "Сегодня около 15.35 в Смоленске, в районе дома № 20 по улице Кирова, водитель 2002 года рождения, управляя автомашиной Volkswagen Jetta, не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил наезд на пешеходов, которые находились на остановке общественного транспорта", - говорится в сообщении. Предварительно, в результате наезда пострадали четыре человека в возрасте от 17 до 42 лет, сообщили в пресс-службе. Как заявила в своем Telegram-канале прокуратура региона, ведомство контролирует процессуальную проверку, которую проводят органы предварительного расследования.

https://ria.ru/20240923/avariya-1974274605.html

смоленск

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происшествия, авто, смоленск, киров, volkswagen group, volkswagen touareg