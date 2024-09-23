Рейтинг@Mail.ru
В Смоленске автомобиль наехал на людей на остановке - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:29 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/avariya-1974304270.html
В Смоленске автомобиль наехал на людей на остановке
В Смоленске автомобиль наехал на людей на остановке - РИА Новости, 23.09.2024
В Смоленске автомобиль наехал на людей на остановке
Четыре человека пострадали в ДТП в Смоленске: автомобиль совершил наезд на пешеходов, которые находились на остановке общественного транспорта, информирует... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T19:29
2024-09-23T19:29
происшествия
авто
смоленск
киров
volkswagen group
volkswagen touareg
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
РЯЗАНЬ, 23 сен - РИА Новости. Четыре человека пострадали в ДТП в Смоленске: автомобиль совершил наезд на пешеходов, которые находились на остановке общественного транспорта, информирует пресс-служба УМВД по региону. "Сегодня около 15.35 в Смоленске, в районе дома № 20 по улице Кирова, водитель 2002 года рождения, управляя автомашиной Volkswagen Jetta, не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил наезд на пешеходов, которые находились на остановке общественного транспорта", - говорится в сообщении. Предварительно, в результате наезда пострадали четыре человека в возрасте от 17 до 42 лет, сообщили в пресс-службе. Как заявила в своем Telegram-канале прокуратура региона, ведомство контролирует процессуальную проверку, которую проводят органы предварительного расследования.
https://ria.ru/20240923/avariya-1974274605.html
смоленск
киров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, смоленск, киров, volkswagen group, volkswagen touareg
Происшествия, Авто, Смоленск, Киров, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg
В Смоленске автомобиль наехал на людей на остановке

В Смоленске автомобиль наехал на людей на остановке, пострадали четверо

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 23 сен - РИА Новости. Четыре человека пострадали в ДТП в Смоленске: автомобиль совершил наезд на пешеходов, которые находились на остановке общественного транспорта, информирует пресс-служба УМВД по региону.
"Сегодня около 15.35 в Смоленске, в районе дома № 20 по улице Кирова, водитель 2002 года рождения, управляя автомашиной Volkswagen Jetta, не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил наезд на пешеходов, которые находились на остановке общественного транспорта", - говорится в сообщении.
Предварительно, в результате наезда пострадали четыре человека в возрасте от 17 до 42 лет, сообщили в пресс-службе.
Как заявила в своем Telegram-канале прокуратура региона, ведомство контролирует процессуальную проверку, которую проводят органы предварительного расследования.
На месте ДТП с участием Porsche в центре Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Пьяный водитель Porsche устроил ДТП в центре Петербурга
Вчера, 16:52
 
ПроисшествияАвтоСмоленскКировVolkswagen GroupVolkswagen Touareg
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала