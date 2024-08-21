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В Сочи автовоз врезался в остановку, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.08.2024
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18:56 21.08.2024
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В Сочи автовоз врезался в остановку, есть пострадавшие
В Сочи автовоз врезался в остановку, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.08.2024
В Сочи автовоз врезался в остановку, есть пострадавшие
Два человека, включая подростка пострадали в результате врезавшегося в автобусную остановку автовоза, который вез BMW из Туапсе в Сочи, сообщили в отделе... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T18:56
2024-08-21T18:56
сочи
туапсе
краснодарский край
происшествия
гибдд мвд рф
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СОЧИ, 21 авг – РИА Новости. Два человека, включая подростка пострадали в результате врезавшегося в автобусную остановку автовоза, который вез BMW из Туапсе в Сочи, сообщили в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Краснодарскому краю. ЧП произошло утром в Лазаревском районе Сочи. В ходе движения произошло расцепление прицепа от автовоза Hyundai на котором водитель перевозил BMW из Туапсе в Сочи. Отсоединившийся прицеп продолжил движение, наехав на бордюрный камер, а после врезался в автобусную остановку, где находились люди. "В результате ДТП два пешехода были осмотрены медиками, им назначено амбулаторное лечение. Один пешеход 2008 года рождения, второй - 2004-го", - сказали в Госавтоинспекции по Кубани.
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сочи, туапсе, краснодарский край, происшествия, гибдд мвд рф
Сочи, Туапсе, Краснодарский край, Происшествия, ГИБДД МВД РФ
В Сочи автовоз врезался в остановку, есть пострадавшие

ГИБДД: в Сочи автовоз врезался в остановку, 2 человека пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 21 авг – РИА Новости. Два человека, включая подростка пострадали в результате врезавшегося в автобусную остановку автовоза, который вез BMW из Туапсе в Сочи, сообщили в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Краснодарскому краю.
ЧП произошло утром в Лазаревском районе Сочи. В ходе движения произошло расцепление прицепа от автовоза Hyundai на котором водитель перевозил BMW из Туапсе в Сочи. Отсоединившийся прицеп продолжил движение, наехав на бордюрный камер, а после врезался в автобусную остановку, где находились люди.
"В результате ДТП два пешехода были осмотрены медиками, им назначено амбулаторное лечение. Один пешеход 2008 года рождения, второй - 2004-го", - сказали в Госавтоинспекции по Кубани.
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СочиТуапсеКраснодарский крайПроисшествияГИБДД МВД РФ
 
 
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