https://ria.ru/20240821/dtp-1967638615.html

В Сочи автовоз врезался в остановку, есть пострадавшие

В Сочи автовоз врезался в остановку, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.08.2024

В Сочи автовоз врезался в остановку, есть пострадавшие

Два человека, включая подростка пострадали в результате врезавшегося в автобусную остановку автовоза, который вез BMW из Туапсе в Сочи, сообщили в отделе... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T18:56

2024-08-21T18:56

2024-08-21T18:56

сочи

туапсе

краснодарский край

происшествия

гибдд мвд рф

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СОЧИ, 21 авг – РИА Новости. Два человека, включая подростка пострадали в результате врезавшегося в автобусную остановку автовоза, который вез BMW из Туапсе в Сочи, сообщили в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Краснодарскому краю. ЧП произошло утром в Лазаревском районе Сочи. В ходе движения произошло расцепление прицепа от автовоза Hyundai на котором водитель перевозил BMW из Туапсе в Сочи. Отсоединившийся прицеп продолжил движение, наехав на бордюрный камер, а после врезался в автобусную остановку, где находились люди. "В результате ДТП два пешехода были осмотрены медиками, им назначено амбулаторное лечение. Один пешеход 2008 года рождения, второй - 2004-го", - сказали в Госавтоинспекции по Кубани.

https://ria.ru/20240821/saratov-1967627820.html

сочи

туапсе

краснодарский край

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сочи, туапсе, краснодарский край, происшествия, гибдд мвд рф