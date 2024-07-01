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В Алтайском крае автобус сбил двух человек на остановке - РИА Новости, 01.07.2024
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10:10 01.07.2024
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В Алтайском крае автобус сбил двух человек на остановке
В Алтайском крае автобус сбил двух человек на остановке - РИА Новости, 01.07.2024
В Алтайском крае автобус сбил двух человек на остановке
Автобус сбил двух стоящих на остановке людей в Алтайском крае, сообщает пресс-служба главка МВД по региону. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T10:10
2024-07-01T10:10
происшествия
авто
алтайский край
россия
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БАРНАУЛ, 1 июл – РИА Новости. Автобус сбил двух стоящих на остановке людей в Алтайском крае, сообщает пресс-служба главка МВД по региону. "Руководством ГУ МВД России по Алтайскому краю поставлено на особый контроль проведение проверки по факту ДТП. Сегодня… в городе Бийске на улице Кожзаводской, в районе дома №61, произошло ДТП – столкновение транспортных средств", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что водитель грузовика Hino 500 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди автобусом ПАЗ 17-го маршрута. "После столкновения автобус совершил наезд на остановочный павильон с последующим съездом в кювет. По предварительной информации, в момент происшествия в автобусе находились пять пассажиров, осмотрены на месте ДТП, не пострадали. В результате наезда два пешехода, находившихся на остановке, получили телесные травмы, госпитализированы в медицинское учреждение", - отмечают в МВД. Прокуратурой Алтайского края организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
https://ria.ru/20240629/dtp-1956319938.html
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происшествия, авто, алтайский край, россия, бийск
Происшествия, Авто, Алтайский край, Россия, Бийск
В Алтайском крае автобус сбил двух человек на остановке

В Алтайском Бийске автобус сбил двух стоявших на остановке людей

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 1 июл – РИА Новости. Автобус сбил двух стоящих на остановке людей в Алтайском крае, сообщает пресс-служба главка МВД по региону.
"Руководством ГУ МВД России по Алтайскому краю поставлено на особый контроль проведение проверки по факту ДТП. Сегодня… в городе Бийске на улице Кожзаводской, в районе дома №61, произошло ДТП – столкновение транспортных средств", - говорится в сообщении.
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Предварительно установлено, что водитель грузовика Hino 500 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди автобусом ПАЗ 17-го маршрута.
"После столкновения автобус совершил наезд на остановочный павильон с последующим съездом в кювет. По предварительной информации, в момент происшествия в автобусе находились пять пассажиров, осмотрены на месте ДТП, не пострадали. В результате наезда два пешехода, находившихся на остановке, получили телесные травмы, госпитализированы в медицинское учреждение", - отмечают в МВД.
Прокуратурой Алтайского края организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
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