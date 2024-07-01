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В Алтайском крае автобус сбил двух человек на остановке

В Алтайском крае автобус сбил двух человек на остановке - РИА Новости, 01.07.2024

В Алтайском крае автобус сбил двух человек на остановке

Автобус сбил двух стоящих на остановке людей в Алтайском крае, сообщает пресс-служба главка МВД по региону. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T10:10

2024-07-01T10:10

2024-07-01T10:10

происшествия

авто

алтайский край

россия

бийск

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БАРНАУЛ, 1 июл – РИА Новости. Автобус сбил двух стоящих на остановке людей в Алтайском крае, сообщает пресс-служба главка МВД по региону. "Руководством ГУ МВД России по Алтайскому краю поставлено на особый контроль проведение проверки по факту ДТП. Сегодня… в городе Бийске на улице Кожзаводской, в районе дома №61, произошло ДТП – столкновение транспортных средств", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что водитель грузовика Hino 500 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди автобусом ПАЗ 17-го маршрута. "После столкновения автобус совершил наезд на остановочный павильон с последующим съездом в кювет. По предварительной информации, в момент происшествия в автобусе находились пять пассажиров, осмотрены на месте ДТП, не пострадали. В результате наезда два пешехода, находившихся на остановке, получили телесные травмы, госпитализированы в медицинское учреждение", - отмечают в МВД. Прокуратурой Алтайского края организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.

https://ria.ru/20240629/dtp-1956319938.html

https://ria.ru/20240209/dtp-1926336767.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, авто, алтайский край, россия, бийск