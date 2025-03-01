https://ria.ru/20250301/dtp-2002452926.html

В Нижнем Новгороде арестовали водителя каршеринга, влетевшего в остановку

В Нижнем Новгороде арестовали водителя каршеринга, влетевшего в остановку - РИА Новости, 01.03.2025

В Нижнем Новгороде арестовали водителя каршеринга, влетевшего в остановку

Восемнадцатилетний водитель каршерингового автомобиля, влетевшего в остановку в Нижнем Новгороде, в результате чего погибли 2 человека, арестован на 2 месяца,... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T14:29:00+03:00

2025-03-01T14:29:00+03:00

2025-03-01T14:29:00+03:00

происшествия

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Восемнадцатилетний водитель каршерингового автомобиля, влетевшего в остановку в Нижнем Новгороде, в результате чего погибли 2 человека, арестован на 2 месяца, сообщает прокуратура региона. "Молодому человеку, обвиняемому по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), совершившему смертельное ДТП в Сормовском районе, суд с учетом позиции прокуратуры избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении ведомства. Ранее региональное управление МВД сообщало, что в четверг вечером 18-летний водитель каршерингового автомобиля на улице Землячки не справился с управлением, врезался в остановку общественного транспорта и опрокинул машину. В результате ДТП погибли 2 женщины, стоявшие на остановке. Водитель, получивший права 3 месяца назад, и три пассажира автомобиля (две девушки 16 и 18 лет, молодой человек 18 лет) получили повреждения различной степени тяжести.

https://ria.ru/20250228/dtp-2002249176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижний новгород, россия