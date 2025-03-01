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В Нижнем Новгороде арестовали водителя каршеринга, влетевшего в остановку - РИА Новости, 01.03.2025
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14:29 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/dtp-2002452926.html
В Нижнем Новгороде арестовали водителя каршеринга, влетевшего в остановку
В Нижнем Новгороде арестовали водителя каршеринга, влетевшего в остановку - РИА Новости, 01.03.2025
В Нижнем Новгороде арестовали водителя каршеринга, влетевшего в остановку
Восемнадцатилетний водитель каршерингового автомобиля, влетевшего в остановку в Нижнем Новгороде, в результате чего погибли 2 человека, арестован на 2 месяца,... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T14:29:00+03:00
2025-03-01T14:29:00+03:00
происшествия
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Восемнадцатилетний водитель каршерингового автомобиля, влетевшего в остановку в Нижнем Новгороде, в результате чего погибли 2 человека, арестован на 2 месяца, сообщает прокуратура региона. "Молодому человеку, обвиняемому по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), совершившему смертельное ДТП в Сормовском районе, суд с учетом позиции прокуратуры избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении ведомства. Ранее региональное управление МВД сообщало, что в четверг вечером 18-летний водитель каршерингового автомобиля на улице Землячки не справился с управлением, врезался в остановку общественного транспорта и опрокинул машину. В результате ДТП погибли 2 женщины, стоявшие на остановке. Водитель, получивший права 3 месяца назад, и три пассажира автомобиля (две девушки 16 и 18 лет, молодой человек 18 лет) получили повреждения различной степени тяжести.
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происшествия, нижний новгород, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Россия
В Нижнем Новгороде арестовали водителя каршеринга, влетевшего в остановку

В Нижнем Новгороде влетевшего в остановку водителя арестовали на 2 месяца

© Фото : ГУ МВД по Нижегородской областиМесто ДТП в Нижнем Новгороде
Место ДТП в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Фото : ГУ МВД по Нижегородской области
Место ДТП в Нижнем Новгороде
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Восемнадцатилетний водитель каршерингового автомобиля, влетевшего в остановку в Нижнем Новгороде, в результате чего погибли 2 человека, арестован на 2 месяца, сообщает прокуратура региона.
"Молодому человеку, обвиняемому по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), совершившему смертельное ДТП в Сормовском районе, суд с учетом позиции прокуратуры избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее региональное управление МВД сообщало, что в четверг вечером 18-летний водитель каршерингового автомобиля на улице Землячки не справился с управлением, врезался в остановку общественного транспорта и опрокинул машину. В результате ДТП погибли 2 женщины, стоявшие на остановке. Водитель, получивший права 3 месяца назад, и три пассажира автомобиля (две девушки 16 и 18 лет, молодой человек 18 лет) получили повреждения различной степени тяжести.
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