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В Карелии легковушка выехала на остановку после ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 26.07.2024
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16:34 26.07.2024 (обновлено: 16:41 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/avariya-1962209600.html
В Карелии легковушка выехала на остановку после ДТП, есть пострадавшие
В Карелии легковушка выехала на остановку после ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 26.07.2024
В Карелии легковушка выехала на остановку после ДТП, есть пострадавшие
Два пешехода и два пассажира пострадали на Лососинском шоссе в Карелии после столкновения легковых автомобилей, один из которых вылетел на остановку, где люди... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T16:34
2024-07-26T16:41
происшествия
авто
россия
петрозаводск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Два пешехода и два пассажира пострадали на Лососинском шоссе в Карелии после столкновения легковых автомобилей, один из которых вылетел на остановку, где люди выходили из троллейбуса, сообщила республиканская прокуратура. Ранее управление МВД РФ по Карелии информировало, что в пятницу днем водитель автомобиля Infiniti, по предварительным данным, сбил двух человек на остановке на Лососинском шоссе на выезде из Петрозаводска, перед этим задев попутную машину. "По предварительным данным, 26 июля... на Лососинском шоссе... произошло столкновение двух легковых автомобилей марок "Инфинити" и "Шевроле", после которого автомобиль марки "Инфинити" выехал на территорию остановочного комплекса, где совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП пострадали 2 пешехода и 2 пассажира автомобиля "Шевроле", – говорится в сообщении. Как отмечают в прокуратуре Карелии, пострадавшие госпитализированы. Региональное управление МЧС РФ в своем Telegram-канале уточняет, что двое из них находятся в тяжелом состоянии, детей среди них нет.
https://ria.ru/20240726/dtp-1962181532.html
россия
петрозаводск
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происшествия, авто, россия, петрозаводск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Россия, Петрозаводск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Карелии легковушка выехала на остановку после ДТП, есть пострадавшие

В Карелии легковушка выехала на остановку после ДТП, пострадали 4 человека

© Прокуратура Республики Карелия/TelegramМесто ДТП на Лососинском шоссе в Карелии
Место ДТП на Лососинском шоссе в Карелии - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Прокуратура Республики Карелия/Telegram
Место ДТП на Лососинском шоссе в Карелии
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Два пешехода и два пассажира пострадали на Лососинском шоссе в Карелии после столкновения легковых автомобилей, один из которых вылетел на остановку, где люди выходили из троллейбуса, сообщила республиканская прокуратура.
Ранее управление МВД РФ по Карелии информировало, что в пятницу днем водитель автомобиля Infiniti, по предварительным данным, сбил двух человек на остановке на Лососинском шоссе на выезде из Петрозаводска, перед этим задев попутную машину.
© Прокуратура Республики Карелия/TelegramМесто ДТП на Лососинском шоссе в Карелии
Место ДТП на Лососинском шоссе в Карелии - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Прокуратура Республики Карелия/Telegram
Место ДТП на Лососинском шоссе в Карелии
"По предварительным данным, 26 июля... на Лососинском шоссе... произошло столкновение двух легковых автомобилей марок "Инфинити" и "Шевроле", после которого автомобиль марки "Инфинити" выехал на территорию остановочного комплекса, где совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП пострадали 2 пешехода и 2 пассажира автомобиля "Шевроле", – говорится в сообщении.
Как отмечают в прокуратуре Карелии, пострадавшие госпитализированы.
Региональное управление МЧС РФ в своем Telegram-канале уточняет, что двое из них находятся в тяжелом состоянии, детей среди них нет.
Место ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Тюмени - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
В Тюмени один человек погиб в ДТП с автомобилем и маршруткой
Вчера, 15:21
 
ПроисшествияАвтоРоссияПетрозаводскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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