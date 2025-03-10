https://ria.ru/20250310/kazan-2004068048.html
В Казани автомобиль протаранил остановку, есть пострадавшие
В Казани автомобиль протаранил остановку, есть пострадавшие - РИА Новости, 10.03.2025
В Казани автомобиль протаранил остановку, есть пострадавшие
В Казани автомобиль протаранил остановку, пострадали 11 человек, сообщили РИА Новости в Минздраве Татарстана. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T12:51:00+03:00
2025-03-10T12:51:00+03:00
2025-03-10T17:02:00+03:00
казань
происшествия
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 10 мар — РИА Новости. В Казани автомобиль протаранил остановку, пострадали 11 человек, сообщили РИА Новости в Минздраве Татарстана."В результате наезда легкового автомобиля на автобусную остановку пострадали 11 человек", — заявили в ведомстве.Девять человек доставили в больницу, включая 12-летнего ребенка, трое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Позднее троих пострадавших выписали. Двоим госпитализация не потребовалась.По данным прокуратуры Татарстана, водитель на арендованной машине пытался объехать автобус на улице Вишневского и совершил наезд на пешеходов, выходивших из общественного транспорта.Возбуждено дело о нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Водителя направили на прохождение экспертизы. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, его привлекали к ответственности за употребление психотропных веществ.Сам же мужчина заявил на месте ДТП, что у него случился приступ, из-за чего он потерял управление автомобилем.
https://ria.ru/20250227/dtp-2002063378.html
казань
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Автомобиль наехал на остановку в Казани. Кадры с места ДТП
Наезд на людей на остановке общественного транспорта в Казани произошел на арендованном автомобиле, когда водитель пытался объехать автобус, сообщила прокуратура Татарстана.
2025-03-10T12:51
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Момент наезда автомобиля на людей в Казани
Водитель автомобиля, сбившего людей на остановке в Казани, ранее привлекался к ответственности за употребление психотропных веществ, сообщили РИА Новости источник в правоохранительных органах.
2025-03-10T12:51
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казань, происшествия, республика татарстан (татарстан)
Казань, Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан)
В Казани автомобиль протаранил остановку, есть пострадавшие
В Казани автомобиль протаранил остановку, пострадали 11 человек
КАЗАНЬ, 10 мар — РИА Новости. В Казани автомобиль протаранил остановку, пострадали 11 человек, сообщили РИА Новости в Минздраве Татарстана.
"В результате наезда легкового автомобиля на автобусную остановку пострадали 11 человек", — заявили в ведомстве.
Девять человек доставили в больницу, включая 12-летнего ребенка, трое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Позднее троих пострадавших выписали. Двоим госпитализация не потребовалась.
По данным прокуратуры Татарстана, водитель на арендованной машине пытался объехать автобус на улице Вишневского и совершил наезд на пешеходов, выходивших из общественного транспорта.
Возбуждено дело о нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Водителя направили на прохождение экспертизы. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, его привлекали к ответственности за употребление психотропных веществ.
Сам же мужчина заявил на месте ДТП, что у него случился приступ, из-за чего он потерял управление автомобилем.