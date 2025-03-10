https://ria.ru/20250310/kazan-2004068048.html

В Казани автомобиль протаранил остановку, есть пострадавшие

В Казани автомобиль протаранил остановку, есть пострадавшие - РИА Новости, 10.03.2025

В Казани автомобиль протаранил остановку, есть пострадавшие

В Казани автомобиль протаранил остановку, пострадали 11 человек, сообщили РИА Новости в Минздраве Татарстана. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T12:51:00+03:00

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2025-03-10T17:02:00+03:00

казань

происшествия

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 10 мар — РИА Новости. В Казани автомобиль протаранил остановку, пострадали 11 человек, сообщили РИА Новости в Минздраве Татарстана."В результате наезда легкового автомобиля на автобусную остановку пострадали 11 человек", — заявили в ведомстве.Девять человек доставили в больницу, включая 12-летнего ребенка, трое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Позднее троих пострадавших выписали. Двоим госпитализация не потребовалась.По данным прокуратуры Татарстана, водитель на арендованной машине пытался объехать автобус на улице Вишневского и совершил наезд на пешеходов, выходивших из общественного транспорта.Возбуждено дело о нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Водителя направили на прохождение экспертизы. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, его привлекали к ответственности за употребление психотропных веществ.Сам же мужчина заявил на месте ДТП, что у него случился приступ, из-за чего он потерял управление автомобилем.

https://ria.ru/20250227/dtp-2002063378.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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Автомобиль наехал на остановку в Казани. Кадры с места ДТП Наезд на людей на остановке общественного транспорта в Казани произошел на арендованном автомобиле, когда водитель пытался объехать автобус, сообщила прокуратура Татарстана. 2025-03-10T12:51 true PT0M35S

Момент наезда автомобиля на людей в Казани Водитель автомобиля, сбившего людей на остановке в Казани, ранее привлекался к ответственности за употребление психотропных веществ, сообщили РИА Новости источник в правоохранительных органах. 2025-03-10T12:51 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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казань, происшествия, республика татарстан (татарстан)