https://ria.ru/20240422/saratov-1941548908.html

В Саратове автомобиль въехал в остановку общественного транспорта

В Саратове автомобиль въехал в остановку общественного транспорта - РИА Новости, 22.04.2024

В Саратове автомобиль въехал в остановку общественного транспорта

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и тремя автомобилями на остановке общественного транспорта в Саратове, сообщили в городском отделе ГИБДД. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T15:56

2024-04-22T15:56

2024-04-22T16:24

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САРАТОВ, 22 апр - РИА Новости. Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и тремя автомобилями на остановке общественного транспорта в Саратове, сообщили в городском отделе ГИБДД."По предварительным данным, в 16.20 (15.20 мск) напротив дома 116Б по проспекту 50 лет Октября произошло столкновение автомобилей "Лада Веста", ВАЗ 2114, Opel Astra и автобус Mercedes 53-го маршрута. В результате ДТП травмы получили водители автомобилей Opel и ВАЗ 2114 - мужчины 1997 и 1976 годов рождения, а также два пешехода - женщины 36 и 42 лет. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - заявили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД.Как сообщает пресс-служба губернатора области в своем Telegram-канале, ДТП произошло на остановке общественного транспорта."На проспекте 50 лет Октября автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. По предварительной информации, есть пострадавшие. Все обстоятельства ДТП выясняются. На место выехали оперативные службы. По поручению губернатора Романа Бусаргина оказание медицинской помощи пострадавшим находится на особом контроле", - сказано в сообщении.По предварительным данным прокуратуры области, напротив ТРЦ "Тау Галерея" столкнулись автобус и три автомобиля, водитель одного из которых - Лады Весты" - от удара потерял управление и въехал в остановку общественного транспорта, в результате пострадали водители и граждане, стоявшие на остановке, информирует Telegram-канал ведомства.Уточняется, что установление всех обстоятельств ДТП находится на личном контроле прокурора области Сергея Филипенко.

https://ria.ru/20240421/dtp-1941396910.html

https://ria.ru/20240421/dtp-1941309707.html

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саратов, происшествия, роман бусаргин, гибдд мвд рф, opel astra, mercedes, авто