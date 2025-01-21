https://ria.ru/20250121/kharatyan-1994573883.html

Биография Дмитрия Харатьяна

Биография Дмитрия Харатьяна - РИА Новости, 21.01.2025

Биография Дмитрия Харатьяна

Актер театра и кино, народный артист России Дмитрий Вадимович Харатьян родился 21 января 1960 года в городе Алмалык Узбекской ССР (ныне Республика Узбекистан)... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T01:48:00+03:00

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справки

россия

дмитрий харатьян

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Актер театра и кино, народный артист России Дмитрий Вадимович Харатьян родился 21 января 1960 года в городе Алмалык Узбекской ССР (ныне Республика Узбекистан). Через несколько лет после рождения сына семья переехала в Подмосковье.В старших классах увлекся спортом, занимался музыкой и играл в школьном ансамбле.В 1982 году окончил Высшее театральное училище (институт) имени М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России, курс Михаила Царева и Риммы Солнцевой.В кино дебютировал в фильме Владимира Меньшова "Розыгрыш" (1976). Картина, вышедшая на экраны в 1977 году, была тепло встречена зрителями, а Дмитрий Харатьян обрел всесоюзную известность. В 1983 году на экраны вышел фильм "Зеленый фургон" с Харатьяном в главной роли. В картине актер впервые запел, исполнив песни "Двадцатый год" и "Ты где, июль?" на слова Наума Олева.В 1987 году Харатьян исполнил роль Алеши Корсака в историко-приключенческом фильме Светланы Дружининой "Гардемарины, вперед!", ставшей визитной карточкой артиста на долгие годы.В конце 1980-х годов актер сыграл главные роли в картинах "Клад", "Эсперанса", "Филиал" (все – 1988), "Лицом к стене" (1989) и в комедии Леонида Гайдая "Частный детектив, или Операция "Кооперация" (1989).В 1990-х годах он снялся в продолжениях "Гардемаринов" – "Виват, гардемарины!" (1991) и "Гардемарины III" (1992), в комедии Леонида Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" (1992), детективной ленте "Черный квадрат" (1992). В 1995 году исполнил роль графа де Ла Моля в многосерийной телевизионной экранизации романа Александра Дюма "Королева Марго".Дмитрий Харатьян снимался в сериалах "Каменская" (1999, 2002, 2003), "Маросейка, 12" (2000), "Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII-й" (2000-2008), "Виола Тараканова. В мире преступных страстей" (2004, 2005, 2006), "Иван Подушкин. Джентльмен сыска" (2006, 2007), "Тяжелый песок" (2008), "Вера, Надежда, Любовь" (2010), "Боцман Чайка" (2014), "Тайна снежной королевы" (2015), "Смотритель маяка" (2019) и др. В январе 2020 года на экраны вышел сериал "Зеленый фургон. Совсем другая история" с Дмитрием Харатьяном в главной роли – продолжение телефильма "Зеленый фургон".Всего в кино он сыграл свыше 100 ролей. Среди его последних работ -"Гардемарины 1787. Мир" (2020), "Гардемарины 1787. Война" (2023), "Мастодонт"(2023) и др. Актер является продюсером фильмов "Атлантида" (2002) Александра Павловского и "Форт Росс" (2014) режиссера Юрия Мороза.Играл в театральных антрепризах "Люди и мыши" по повести "О мышах и людях" Джона Стейнбека (1996, сцена "Под крышей" Театра имени Моссовета), "Нина" по пьесе Андре Руссена (1996, Московский государственный театр "Ленком", ныне "Ленком Марка Захарова"). В Театре наций играл в спектакле "Опыт освоения пьесы "Чайка" системой Станиславского" по Антону Чехову (2001). В Театре имени Е. Вахтангова – в спектакле "Халам-бунду, или Заложники любви" по пьесе Юрия Полякова (2002) и мюзикле "Веселые ребята" (2004). На сцене Государственного театра киноактера (ныне Мастерская "12" Никиты Михалкова) – в постановке "Счастливчик Смит" по пьесе Рэя Куни (2007). В декабре 2007 года с участием Харатьяна состоялась премьера рок-оперы "Идут белые снеги" композитора Глеба Мая на лирику Евгения Евтушенко. В 2009 году был занят в постановке "Ханума" театра "Миллениум".В 2010 году исполнил главную роль в мюзикле Максима Дунаевского "Любовь и шпионаж". На телевидении Харатьян был ведущим программ и реалити-шоу, среди которых: "Большая семья", "Званая ночь", "Добрый вечер, Москва!", "Куб", "Самый лучший муж", "12 негритят", документальный проект "Остров Крым" и др.В 2023-2024 годах вел программу "Наши" на канале Россия-1.С октября 2024 года ведет программу "Игра в кино. Чемпионат мира" на телеканале МИР.В 2022 году участвовал в шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия-1" в паре с Ульяной Максимкиной.Дмитрий Харатьян выступает с концертами и как певец. В его репертуаре помимо песен из кинофильмов звучат произведения Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Юрия Визбора и других авторов. Харатьян является президентом Открытого фестиваля детского и семейного кино "Солнечный остров".В 2013 году в Красногорском районе Подмосковья он открыл "Школу гардемаринов", в которой дети обучаются актерскому мастерству и вокальному искусству. Входит в Общественную палату Красногорска Московской области, член комиссии по науке и образованию. Народный артист России (2007).Награжден орденом Дружбы (2024), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2021). Почетный гражданин города Евпатории (2021).В 1990 и 1991 годах был признан лучшим актером по опросу журнала "Советский экран".Лауреат фестиваля "Амурская осень" (2012). Обладатель специального приза "Большой дуэт" Национальной премии "Музыкальное сердце театра" совместно с Ларисой Долиной за участие в мюзикле "Мата Хари: любовь и шпионаж". Дмитрий Харатьян женат вторым браком на актрисе Марине Майко, у него двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, дмитрий харатьян