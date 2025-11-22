Рейтинг@Mail.ru
Суд в Твери арестовал автомобиль Харатьяна
03:18 22.11.2025
Суд в Твери арестовал автомобиль Харатьяна
Суд в Твери арестовал автомобиль Харатьяна

Суд в Твери наложил арест на автомобиль актера Харатьяна из-за спора компаний

РЯЗАНЬ, 22 ноя - РИА Новости. Суд в Твери накладывал арест на купленный актером Дмитрием Харатьяном автомобиль в рамках спора нескольких компаний, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В апреле 2024 года в один из районный судов Твери поступил гражданский иск ООО "Чунцин Биулу Автомобильные технологии Ко" к ООО "Нео Карс Бел", ООО "Нео Карс Москва", Анатолию Курушину, Михаилу Якушеву и ООО "Гостевой дом" о взыскании в солидарном порядке денег по договорам купли-продажи транспортных средств в размере 36 561 450,40 китайских юаней.
Согласно документам, в мае 2024 года на период рассмотрения этого гражданского дела судом принимались обеспечительные меры и, в частности, накладывался арест на регистрационные действия ГИБДД и в других организациях в отношении транспортных средств, являющихся предметом договоров купли-продажи. Это решение оспаривалось в апелляционной инстанции.
"Третье лицо… Харатьян Дмитрий Вадимович", - указано в карточке дела.
Он же значится в числе лиц, представитель которых просил суд об отмене обеспечительных мер.
"В доводах жалоб указывается, что на момент наложения ареста спорные транспортные средства уже являлись собственностью указанных физических лиц. (Представитель) обращает внимание, что наложение ареста на автомобили, которые не являются собственностью ООО "Нео Карс Бел", не может повлиять на взыскание с юридического лица денежных средств, а потому продление наложенной обеспечительной меры приводит лишь к ограничению прав новых собственников арестованных автомобилей", - говорится в определении.
Суд апелляционным определением от 30 января этого года оставил эти частные жалобы без удовлетворения.
РИА Новости не располагает информацией, остается ли арест действительным на данный момент, так как апелляционным определением от 24 июня этого года суд все же отменил запрет регистрационных действий в отношении ряда транспортных средств. В списке перечислено порядка 100 автомобилей без указания владельцев.
Само гражданское дело районный суд Твери решил передать в арбитражный суд Москвы. Постановление вышестоящая инстанция отменила и вернула на рассмотрение в тот же суд.
Рассмотрение нового гражданского дела по требованиям ООО "Чунцин Биулу Автомобильные технологии Ко" начато районным судом в Твери в июле этого года. Сейчас производство по нему приостановлено из-за невозможности рассмотрения до разрешения другого дела.
В сентябре, согласно материалам суда, требования к ООО "Нео Карс Москва", признанного банкротом, выделены в отдельное производство и переданы в арбитражный суд Москвы.
В октябре прошлого года в Хорошевском суде Москвы РИА Новости сообщали, что Харатьян обратился в суд из-за того, что купил находящийся в залоге автомобиль и не может его зарегистрировать. Позднее суд утвердил мировое соглашение с ответчиками. Представитель Харатьяна уточнял РИА Новости, что условиями мирового соглашения, в частности, являются исключение из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, признание его клиента добросовестным приобретателем и снятие ограничений в ГИБДД.
Заголовок открываемого материала