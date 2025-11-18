Юрист рассказал, когда ФНС отменит решение о блокировке счетов "Диафильма"

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Федеральная налоговая служба РФ (ФНС) отменит решение о блокировке счетов компании "Диафильм", которая принадлежит известным артистам Дмитрию Харатьяну и Гарику Сукачеву, если будет представлена налоговая декларация, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
В октябре 2024 года РИА Новости со ссылкой на данные системы проверки контрагентов "Контур.Фокус" сообщало, что счета ООО "Диафильм" заблокировала Федеральная налоговая служба РФ. Сукачеву и Харатьяну принадлежит по 40% компании, еще 20% - Анастасии Жидковой. Согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, в сентябре 2025 года налоговая служба вновь вынесла решение о приостановке операций по счетам компании по причине "непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления".
"Решение налогового органа о приостановлении операций налогоплательщика-организации по его счетам в банке будет отменено не позднее одного дня, следующего за днем представления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации", - сказал Хаминский.
Юрист напомнил, что при непредоставлении налоговой декларации в течение 20 дней после истечения установленного срока налоговый орган принимает решение о приостановлении операций по счетам в банке и переводов электронных денег на основании пункта 3 статьи 76 НК РФ.
"По информации, имеющейся в открытом доступе, у компании не было финансовой деятельности в 2023 году, а в 2022-м компания понесла убытки в размере 461 тысячи рублей и не предоставила необходимые бухгалтерские отчеты. В связи с отсутствием налоговой декларации ФНС приняла решение о блокировке банковских счетов "Диафильма", - отметил Хаминский.
Компания "Диафильм" значится действующей. Основной вид ее деятельности - производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.
