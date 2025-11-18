Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, когда ФНС отменит решение о блокировке счетов "Диафильма" - РИА Новости, 18.11.2025
20:01 18.11.2025
Юрист рассказал, когда ФНС отменит решение о блокировке счетов "Диафильма"
россия, москва, московская область (подмосковье), александр хаминский, дмитрий харатьян, гарик сукачев, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Хаминский, Дмитрий Харатьян, Гарик Сукачев, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Федеральная налоговая служба РФ (ФНС) отменит решение о блокировке счетов компании "Диафильм", которая принадлежит известным артистам Дмитрию Харатьяну и Гарику Сукачеву, если будет представлена налоговая декларация, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
В октябре 2024 года РИА Новости со ссылкой на данные системы проверки контрагентов "Контур.Фокус" сообщало, что счета ООО "Диафильм" заблокировала Федеральная налоговая служба РФ. Сукачеву и Харатьяну принадлежит по 40% компании, еще 20% - Анастасии Жидковой. Согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, в сентябре 2025 года налоговая служба вновь вынесла решение о приостановке операций по счетам компании по причине "непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления".
"Решение налогового органа о приостановлении операций налогоплательщика-организации по его счетам в банке будет отменено не позднее одного дня, следующего за днем представления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации", - сказал Хаминский.
Юрист напомнил, что при непредоставлении налоговой декларации в течение 20 дней после истечения установленного срока налоговый орган принимает решение о приостановлении операций по счетам в банке и переводов электронных денег на основании пункта 3 статьи 76 НК РФ.
"По информации, имеющейся в открытом доступе, у компании не было финансовой деятельности в 2023 году, а в 2022-м компания понесла убытки в размере 461 тысячи рублей и не предоставила необходимые бухгалтерские отчеты. В связи с отсутствием налоговой декларации ФНС приняла решение о блокировке банковских счетов "Диафильма", - отметил Хаминский.
Компания "Диафильм" значится действующей. Основной вид ее деятельности - производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.
РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Александр ХаминскийДмитрий ХаратьянГарик СукачевФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
