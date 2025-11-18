Юрист рассказал, когда ФНС отменит решение о блокировке счетов "Диафильма"

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Федеральная налоговая служба РФ (ФНС) отменит решение о блокировке счетов компании "Диафильм", которая принадлежит известным артистам Дмитрию Харатьяну и Гарику Сукачеву, если будет представлена налоговая декларация, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Юрист напомнил, что при непредоставлении налоговой декларации в течение 20 дней после истечения установленного срока налоговый орган принимает решение о приостановлении операций по счетам в банке и переводов электронных денег на основании пункта 3 статьи 76 НК РФ.