https://ria.ru/20240112/marafon-1921030055.html

Общество "Знание" проведет марафон на Всемирном фестивале молодежи

Общество "Знание" проведет марафон на Всемирном фестивале молодежи - РИА Новости, 12.01.2024

Общество "Знание" проведет марафон на Всемирном фестивале молодежи

Российское общество "Знание" проведет марафон "Знание.Первые" на Всемирном фестивале молодежи, также в рамках фестиваля пройдет интеллектуальный турнир... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T18:29

2024-01-12T18:29

2024-01-12T18:29

россия

сергей кравцов

мария захарова

общество "знание"

российское общество "знание"

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российское общество "Знание" проведет марафон "Знание.Первые" на Всемирном фестивале молодежи, также в рамках фестиваля пройдет интеллектуальный турнир "Знание.Игра", кинолекторий "Знание.Кино" и выставка победителей национального фотоконкурса "Знание.Россия", сообщается на сайте общества. "Российское общество "Знание" выступит генеральным партнером образовательной программы Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта 2024 на федеральной территории "Сириус". В эти дни для гостей фестиваля состоятся организованные обществом "Знание" просветительский марафон "Знание.Первые", грандиозный интеллектуальный турнир "Знание.Игра", кинолекторий "Знание.Кино", а также выставка победителей национального фотоконкурса "Знание.Россия", - говорится в сообщении. В ходе марафона участники ВФМ-2024 и наставники обсудят достижения и взаимодействие в сфере космоса, экологии, туризма, инклюзии, волонтерства, благотворительности, молодежных движений, большой блок тем будет посвящен здоровому образу жизни, самореализации, образованию, креативным индустриям, спорту и киберспорту, а также возможностям, которые сегодня открыты для молодежи в России, спикеры уделят особое внимание традициям народов России и мира, а также значимым вехам российской истории, пояснили в организации. Отмечается, что свое участие уже подтвердили французский кинорежиссер, сценарист, продюсер и писатель Люк Бессон, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, народный артист СССР Юрий Башмет, олимпийский чемпион Роман Костомаров, народный артист России Дмитрий Харатьян. "Еще одно масштабное событие образовательной программы – интеллектуальный турнир "Знание.Игра", в котором примут участие 10 тысяч эрудитов из разных стран, также в рамках образовательной программы для гостей фестиваля будет работать кинолекторий "Знание.Кино" – молодые зрители со всего мира познакомятся с легендарными картинами российского кинематографа, смогут встретиться с актерами, режиссерами и другими представителями киноиндустрии мирового уровня", - добавили в обществе "Знание".

https://ria.ru/20240105/znanie-1919811028.html

https://ria.ru/20231208/putin-1914655784.html

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россия, сергей кравцов, мария захарова, общество "знание", российское общество "знание"