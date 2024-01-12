Общество "Знание" проведет марафон на Всемирном фестивале молодежи
Общество "Знание" проведет марафон "Знание.Первые" на ВФМ-2024
Общество "Знание". Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российское общество "Знание" проведет марафон "Знание.Первые" на Всемирном фестивале молодежи, также в рамках фестиваля пройдет интеллектуальный турнир "Знание.Игра", кинолекторий "Знание.Кино" и выставка победителей национального фотоконкурса "Знание.Россия", сообщается на сайте общества.
"Российское общество "Знание" выступит генеральным партнером образовательной программы Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта 2024 на федеральной территории "Сириус". В эти дни для гостей фестиваля состоятся организованные обществом "Знание" просветительский марафон "Знание.Первые", грандиозный интеллектуальный турнир "Знание.Игра", кинолекторий "Знание.Кино", а также выставка победителей национального фотоконкурса "Знание.Россия", - говорится в сообщении.
В ходе марафона участники ВФМ-2024 и наставники обсудят достижения и взаимодействие в сфере космоса, экологии, туризма, инклюзии, волонтерства, благотворительности, молодежных движений, большой блок тем будет посвящен здоровому образу жизни, самореализации, образованию, креативным индустриям, спорту и киберспорту, а также возможностям, которые сегодня открыты для молодежи в России, спикеры уделят особое внимание традициям народов России и мира, а также значимым вехам российской истории, пояснили в организации.
Отмечается, что свое участие уже подтвердили французский кинорежиссер, сценарист, продюсер и писатель Люк Бессон, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, народный артист СССР Юрий Башмет, олимпийский чемпион Роман Костомаров, народный артист России Дмитрий Харатьян.
"Еще одно масштабное событие образовательной программы – интеллектуальный турнир "Знание.Игра", в котором примут участие 10 тысяч эрудитов из разных стран, также в рамках образовательной программы для гостей фестиваля будет работать кинолекторий "Знание.Кино" – молодые зрители со всего мира познакомятся с легендарными картинами российского кинематографа, смогут встретиться с актерами, режиссерами и другими представителями киноиндустрии мирового уровня", - добавили в обществе "Знание".