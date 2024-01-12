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Общество "Знание" проведет марафон на Всемирном фестивале молодежи - РИА Новости, 12.01.2024
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18:29 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/marafon-1921030055.html
Общество "Знание" проведет марафон на Всемирном фестивале молодежи
Общество "Знание" проведет марафон на Всемирном фестивале молодежи - РИА Новости, 12.01.2024
Общество "Знание" проведет марафон на Всемирном фестивале молодежи
Российское общество "Знание" проведет марафон "Знание.Первые" на Всемирном фестивале молодежи, также в рамках фестиваля пройдет интеллектуальный турнир... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T18:29
2024-01-12T18:29
россия
сергей кравцов
мария захарова
общество "знание"
российское общество "знание"
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российское общество "Знание" проведет марафон "Знание.Первые" на Всемирном фестивале молодежи, также в рамках фестиваля пройдет интеллектуальный турнир "Знание.Игра", кинолекторий "Знание.Кино" и выставка победителей национального фотоконкурса "Знание.Россия", сообщается на сайте общества. "Российское общество "Знание" выступит генеральным партнером образовательной программы Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта 2024 на федеральной территории "Сириус". В эти дни для гостей фестиваля состоятся организованные обществом "Знание" просветительский марафон "Знание.Первые", грандиозный интеллектуальный турнир "Знание.Игра", кинолекторий "Знание.Кино", а также выставка победителей национального фотоконкурса "Знание.Россия", - говорится в сообщении. В ходе марафона участники ВФМ-2024 и наставники обсудят достижения и взаимодействие в сфере космоса, экологии, туризма, инклюзии, волонтерства, благотворительности, молодежных движений, большой блок тем будет посвящен здоровому образу жизни, самореализации, образованию, креативным индустриям, спорту и киберспорту, а также возможностям, которые сегодня открыты для молодежи в России, спикеры уделят особое внимание традициям народов России и мира, а также значимым вехам российской истории, пояснили в организации. Отмечается, что свое участие уже подтвердили французский кинорежиссер, сценарист, продюсер и писатель Люк Бессон, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, народный артист СССР Юрий Башмет, олимпийский чемпион Роман Костомаров, народный артист России Дмитрий Харатьян. "Еще одно масштабное событие образовательной программы – интеллектуальный турнир "Знание.Игра", в котором примут участие 10 тысяч эрудитов из разных стран, также в рамках образовательной программы для гостей фестиваля будет работать кинолекторий "Знание.Кино" – молодые зрители со всего мира познакомятся с легендарными картинами российского кинематографа, смогут встретиться с актерами, режиссерами и другими представителями киноиндустрии мирового уровня", - добавили в обществе "Знание".
https://ria.ru/20240105/znanie-1919811028.html
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россия, сергей кравцов, мария захарова, общество "знание", российское общество "знание"
Россия, Сергей Кравцов, Мария Захарова, Общество "Знание", Российское общество "Знание"
Общество "Знание" проведет марафон на Всемирном фестивале молодежи

Общество "Знание" проведет марафон "Знание.Первые" на ВФМ-2024

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкОбщество "Знание"
Общество Знание - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Общество "Знание". Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российское общество "Знание" проведет марафон "Знание.Первые" на Всемирном фестивале молодежи, также в рамках фестиваля пройдет интеллектуальный турнир "Знание.Игра", кинолекторий "Знание.Кино" и выставка победителей национального фотоконкурса "Знание.Россия", сообщается на сайте общества.
"Российское общество "Знание" выступит генеральным партнером образовательной программы Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта 2024 на федеральной территории "Сириус". В эти дни для гостей фестиваля состоятся организованные обществом "Знание" просветительский марафон "Знание.Первые", грандиозный интеллектуальный турнир "Знание.Игра", кинолекторий "Знание.Кино", а также выставка победителей национального фотоконкурса "Знание.Россия", - говорится в сообщении.
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В ходе марафона участники ВФМ-2024 и наставники обсудят достижения и взаимодействие в сфере космоса, экологии, туризма, инклюзии, волонтерства, благотворительности, молодежных движений, большой блок тем будет посвящен здоровому образу жизни, самореализации, образованию, креативным индустриям, спорту и киберспорту, а также возможностям, которые сегодня открыты для молодежи в России, спикеры уделят особое внимание традициям народов России и мира, а также значимым вехам российской истории, пояснили в организации.
Отмечается, что свое участие уже подтвердили французский кинорежиссер, сценарист, продюсер и писатель Люк Бессон, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, народный артист СССР Юрий Башмет, олимпийский чемпион Роман Костомаров, народный артист России Дмитрий Харатьян.
"Еще одно масштабное событие образовательной программы – интеллектуальный турнир "Знание.Игра", в котором примут участие 10 тысяч эрудитов из разных стран, также в рамках образовательной программы для гостей фестиваля будет работать кинолекторий "Знание.Кино" – молодые зрители со всего мира познакомятся с легендарными картинами российского кинематографа, смогут встретиться с актерами, режиссерами и другими представителями киноиндустрии мирового уровня", - добавили в обществе "Знание".
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