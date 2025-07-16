Режиссера Юрия Мороза похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве
В Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) № 1 простились с режиссером Юрием Морозом. Он скончался в ночь на понедельник в возрасте 68 лет.
В Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) № 1 простились с режиссером Юрием Морозом. Он скончался в ночь на понедельник в возрасте 68 лет.
Проститься с режиссером пришли его родные и коллеги. Среди них генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с женой, худрук Театра сатиры и Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов, режиссеры Сергей Урсуляк, Ренат Давлетьяров, Джаник Файзиев с женой — актрисой Светланой Ивановой, актеры Павел Деревянко, Иван Кокорин, Марьяна Спивак, продюсер Антон Златопольский, музыкант Гарик Сукачев.
На фото: дочь Юрия Мороза — актриса Дарья Мороз
Проститься с режиссером пришли его родные и коллеги. Среди них генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с женой, худрук Театра сатиры и Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов, режиссеры Сергей Урсуляк, Ренат Давлетьяров, Джаник Файзиев с женой — актрисой Светланой Ивановой, актеры Павел Деревянко, Иван Кокорин, Марьяна Спивак, продюсер Антон Златопольский, музыкант Гарик Сукачев.
На фото: дочь Юрия Мороза — актриса Дарья Мороз
Отпевание прошло в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище только для родных и близких. Затем артиста похоронили на Ваганьковском кладбище.
На фото: вдова Юрия Мороза — актриса Виктория Исакова
Отпевание прошло в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище только для родных и близких. Затем артиста похоронили на Ваганьковском кладбище.
На фото: вдова Юрия Мороза — актриса Виктория Исакова
Режиссер Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. Его отец работал электриком на шахте, а мама — хирургом.
На фото: актер Павел Деревянко
Режиссер Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. Его отец работал электриком на шахте, а мама — хирургом.
На фото: актер Павел Деревянко
В 1979-м Мороз окончил Школу-студию МХАТ и поступил в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, где прослужил до 1987-го.
В кино дебютировал в исторических картинах Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел".
Стал известным благодаря роли Тони в фильме Светланы Дружининой "Принцесса цирка"(1982). Он сыграл также в таких фильмах, как "Тайна "Черных дроздов", "Визит к Минотавру" и "Лермонтов".
На фото: художественный руководитель Театра на Малой Ордынке и Театра Сатиры Евгений Герасимов
В 1979-м Мороз окончил Школу-студию МХАТ и поступил в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, где прослужил до 1987-го.
В кино дебютировал в исторических картинах Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел".
Стал известным благодаря роли Тони в фильме Светланы Дружининой "Принцесса цирка"(1982). Он сыграл также в таких фильмах, как "Тайна "Черных дроздов", "Визит к Минотавру" и "Лермонтов".
На фото: художественный руководитель Театра на Малой Ордынке и Театра Сатиры Евгений Герасимов
В 1988 году Юрий Мороз окончил режиссерский факультет ВГИКа.
В 90-е занялся режиссурой.
На фото: генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и его супруга, актриса Софья Эрнст
В 1988 году Юрий Мороз окончил режиссерский факультет ВГИКа.
В 90-е занялся режиссурой.
На фото: генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и его супруга, актриса Софья Эрнст
Снял в том числе популярный телесериал "Каменская", где главную роль исполнила Елена Яковлева. А сам Юрий Мороз появляется в эпизодах этой картины.
На фото: музыкант Гарик Сукачев
Снял в том числе популярный телесериал "Каменская", где главную роль исполнила Елена Яковлева. А сам Юрий Мороз появляется в эпизодах этой картины.
На фото: музыкант Гарик Сукачев
В 2006 году основал кинокомпанию "Мороз фильм", первой работой которой стала лента "Точка".
В главных ролях в этом проекте сыграли дочь режиссера Дарья Мороз и его жена Виктория Исакова.
На фото: режиссер, продюсер Ренат Давлетьяров
В 2006 году основал кинокомпанию "Мороз фильм", первой работой которой стала лента "Точка".
В главных ролях в этом проекте сыграли дочь режиссера Дарья Мороз и его жена Виктория Исакова.
На фото: режиссер, продюсер Ренат Давлетьяров
Зрителям известны многие работы Мороза, среди которых "Инквизитор", "Апостол", "Операция "Сатана", "Угрюм-река".
На фото: актер Иван Кокорин
Зрителям известны многие работы Мороза, среди которых "Инквизитор", "Апостол", "Операция "Сатана", "Угрюм-река".
На фото: актер Иван Кокорин
А также третий сезон популярного сериала "Содержанки", в котором одну из главных ролей сыграла его дочь Дарья.
На фото: актер Максим Виторган
А также третий сезон популярного сериала "Содержанки", в котором одну из главных ролей сыграла его дочь Дарья.
На фото: актер Максим Виторган
В Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) № 1 простились с режиссером Юрием Морозом. Он скончался в ночь на понедельник в возрасте 68 лет.
Проститься с режиссером пришли его родные и коллеги. Среди них генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с женой, худрук Театра сатиры и Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов, режиссеры Сергей Урсуляк, Ренат Давлетьяров, Джаник Файзиев с женой — актрисой Светланой Ивановой, актеры Павел Деревянко, Иван Кокорин, Марьяна Спивак, продюсер Антон Златопольский, музыкант Гарик Сукачев.
На фото: дочь Юрия Мороза — актриса Дарья Мороз
Отпевание прошло в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище только для родных и близких. Затем артиста похоронили на Ваганьковском кладбище.
На фото: вдова Юрия Мороза — актриса Виктория Исакова
Режиссер Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. Его отец работал электриком на шахте, а мама — хирургом.
На фото: актер Павел Деревянко
В 1979-м Мороз окончил Школу-студию МХАТ и поступил в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, где прослужил до 1987-го.
В кино дебютировал в исторических картинах Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел".
Стал известным благодаря роли Тони в фильме Светланы Дружининой "Принцесса цирка"(1982). Он сыграл также в таких фильмах, как "Тайна "Черных дроздов", "Визит к Минотавру" и "Лермонтов".
На фото: художественный руководитель Театра на Малой Ордынке и Театра Сатиры Евгений Герасимов
В 1988 году Юрий Мороз окончил режиссерский факультет ВГИКа.
В 90-е занялся режиссурой.
На фото: генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и его супруга, актриса Софья Эрнст
Снял в том числе популярный телесериал "Каменская", где главную роль исполнила Елена Яковлева. А сам Юрий Мороз появляется в эпизодах этой картины.
На фото: музыкант Гарик Сукачев
В 2006 году основал кинокомпанию "Мороз фильм", первой работой которой стала лента "Точка".
В главных ролях в этом проекте сыграли дочь режиссера Дарья Мороз и его жена Виктория Исакова.
На фото: режиссер, продюсер Ренат Давлетьяров
Зрителям известны многие работы Мороза, среди которых "Инквизитор", "Апостол", "Операция "Сатана", "Угрюм-река".
На фото: актер Иван Кокорин
А также третий сезон популярного сериала "Содержанки", в котором одну из главных ролей сыграла его дочь Дарья.
На фото: актер Максим Виторган
Режиссер Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. Его отец работал электриком на шахте, а мама — хирургом.
Режиссер Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. Его отец работал электриком на шахте, а мама — хирургом.
В 1979-м окончил Школу-студию МХАТ и поступил в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, где прослужил до 1987-го.
В кино дебютировал в исторических картинах Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел".
В 1979-м окончил Школу-студию МХАТ и поступил в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, где прослужил до 1987-го.
В кино дебютировал в исторических картинах Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел".
Зрители запомнили его в роли Тони в кинофильме "Принцесса цирка" Светланы Дружининой. Картина вышла на экраны в 1982 году.
В 1988-м Мороз окончил режиссерский факультет ВГИКа.
Зрители запомнили его в роли Тони в кинофильме "Принцесса цирка" Светланы Дружининой. Картина вышла на экраны в 1982 году.
В 1988-м Мороз окончил режиссерский факультет ВГИКа.
Стал режиссером популярного телесериала "Каменская", где главную роль исполнила Елена Яковлева. Сам Юрий Мороз появляется в эпизодах этой картины.
Стал режиссером популярного телесериала "Каменская", где главную роль исполнила Елена Яковлева. Сам Юрий Мороз появляется в эпизодах этой картины.
В 2006 году основал кинокомпанию "Мороз фильм", первой работой которой стала лента "Точка".
В главных ролях в этом проекте сыграли дочь режиссера Дарья Мороз и его жена Виктория Исакова.
В 2006 году основал кинокомпанию "Мороз фильм", первой работой которой стала лента "Точка".
В главных ролях в этом проекте сыграли дочь режиссера Дарья Мороз и его жена Виктория Исакова.
Зрителям известны многие его работы, среди которых "Инквизитор", "Апостол", "Операция "Сатана", "Угрюм-река".
Зрителям известны многие его работы, среди которых "Инквизитор", "Апостол", "Операция "Сатана", "Угрюм-река".
Юрий Мороз снял третий сезон популярного сериала "Содержанки", в котором одну из главных ролей сыграла его дочь Дарья.
Юрий Мороз снял третий сезон популярного сериала "Содержанки", в котором одну из главных ролей сыграла его дочь Дарья.
Режиссер Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. Его отец работал электриком на шахте, а мама — хирургом.
В 1979-м окончил Школу-студию МХАТ и поступил в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, где прослужил до 1987-го.
В кино дебютировал в исторических картинах Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел".
Зрители запомнили его в роли Тони в кинофильме "Принцесса цирка" Светланы Дружининой. Картина вышла на экраны в 1982 году.
В 1988-м Мороз окончил режиссерский факультет ВГИКа.
Стал режиссером популярного телесериала "Каменская", где главную роль исполнила Елена Яковлева. Сам Юрий Мороз появляется в эпизодах этой картины.
В 2006 году основал кинокомпанию "Мороз фильм", первой работой которой стала лента "Точка".
В главных ролях в этом проекте сыграли дочь режиссера Дарья Мороз и его жена Виктория Исакова.
Зрителям известны многие его работы, среди которых "Инквизитор", "Апостол", "Операция "Сатана", "Угрюм-река".
Юрий Мороз снял третий сезон популярного сериала "Содержанки", в котором одну из главных ролей сыграла его дочь Дарья.