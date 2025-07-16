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Юрия Мороза похоронили на Ваганьковском кладбище - РИА Новости, 16.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:06 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/moroz-2029462785.html
Юрия Мороза похоронили на Ваганьковском кладбище
Юрия Мороза похоронили на Ваганьковском кладбище - РИА Новости, 16.07.2025
Юрия Мороза похоронили на Ваганьковском кладбище
Российского режиссера и актера Юрия Мороза похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T14:06:00+03:00
2025-07-16T14:06:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российского режиссера и актера Юрия Мороза похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Мороз ушел из жизни в возрасте 68 лет в ночь на понедельник. Церемония прощания проходила в Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) №1 Отпевание прошло в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище. Артиста похоронили рядом с его первой женой, актрисой Мариной Левтовой, погибшей в 2000 году. Вдова режиссера, актриса Виктория Исакова и его дочь - актриса Дарья Мороз приехали незадолго до начала церемонии. Проститься с Морозом пришли также генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст с женой, худрук театра Сатиры и театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов, режиссеры Сергей Урсуляк, Ренат Давлетьяров, Анна Меликян, Джаник Файзиев с женой - актрисой Светланой Ивановой, актеры Павел Деревянко, Иван Кокорин, Максим Виторган, Дмитрий Харатьян, Илья Носков, Алексей Кравченко актрисы Виктория Толстоганова, Ольга Ломоносова и Марьяна Спивак, продюсер Антон Златопольский, музыкант Гарик Сукачев. Венки передали Союз кинематографистов России, кинокомпания "Марс медиа", "Первый канал", гендиректор Московского концертного зала "Зарядье" Иван Рудин, студия Валерия Тодоровского и другие. Юрий Мороз родился в 1956 году в городе Краснодоне. В 1979 году он окончил Школу-студию МХАТ, а в 1988 году - режиссерский факультет ВГИКа. Мороз дебютировал в кино в дилогии Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел", а также стал известным благодаря роли Тони в фильме Светланы Дружининой "Принцесса Цирка". Он сыграл также в таких фильмах, как "Тайна "Черных дроздов"", "Визит к Минотавру" и "Лермонтов". В 90-е Мороз занялся режиссурой, он снял такие сериалы как "Братья Карамазовы", "Пелагия и белый бульдог", "Угрюм-река" и другие.
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россия, краснодон, дарья мороз, юрий мороз, зарядье, вгик, виктория исакова
Культура, Россия, Краснодон, Дарья Мороз, Юрий Мороз, Зарядье, ВГИК, Виктория Исакова
Юрия Мороза похоронили на Ваганьковском кладбище

Режиссера Юрия Мороза похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Юрий Мороз на торжественной церемонии закрытия VIII фестиваля нового российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде
Режиссер Юрий Мороз на торжественной церемонии закрытия VIII фестиваля нового российского кино Горький fest в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Юрий Мороз на торжественной церемонии закрытия VIII фестиваля нового российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российского режиссера и актера Юрия Мороза похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Мороз ушел из жизни в возрасте 68 лет в ночь на понедельник.
Родные и коллеги простились с режиссером и актером Юрием Морозом
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

В Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) № 1 простились с режиссером Юрием Морозом. Он скончался в ночь на понедельник в возрасте 68 лет.

Прощание с режиссером и актером Юрием Морозом

В Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) № 1 простились с режиссером Юрием Морозом. Он скончался в ночь на понедельник в возрасте 68 лет.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Проститься с режиссером пришли его родные и коллеги. Среди них генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с женой, худрук Театра сатиры и Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов, режиссеры Сергей Урсуляк, Ренат Давлетьяров, Джаник Файзиев с женой — актрисой Светланой Ивановой, актеры Павел Деревянко, Иван Кокорин, Марьяна Спивак, продюсер Антон Златопольский, музыкант Гарик Сукачев.

На фото: дочь Юрия Мороза — актриса Дарья Мороз

Дочь Юрия Мороза, актриса Дарья Мороз во время церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом

Проститься с режиссером пришли его родные и коллеги. Среди них генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с женой, худрук Театра сатиры и Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов, режиссеры Сергей Урсуляк, Ренат Давлетьяров, Джаник Файзиев с женой — актрисой Светланой Ивановой, актеры Павел Деревянко, Иван Кокорин, Марьяна Спивак, продюсер Антон Златопольский, музыкант Гарик Сукачев.

На фото: дочь Юрия Мороза — актриса Дарья Мороз

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Отпевание прошло в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище только для родных и близких. Затем артиста похоронили на Ваганьковском кладбище.

На фото: вдова Юрия Мороза — актриса Виктория Исакова

Вдова Юрия Мороза, актриса Виктория Исакова во время церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом

Отпевание прошло в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище только для родных и близких. Затем артиста похоронили на Ваганьковском кладбище.

На фото: вдова Юрия Мороза — актриса Виктория Исакова

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Режиссер Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. Его отец работал электриком на шахте, а мама — хирургом.

На фото: актер Павел Деревянко

Актер Павел Деревянко во время церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом

Режиссер Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. Его отец работал электриком на шахте, а мама — хирургом.

На фото: актер Павел Деревянко

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

В 1979-м Мороз окончил Школу-студию МХАТ и поступил в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, где прослужил до 1987-го.

В кино дебютировал в исторических картинах Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел".

Стал известным благодаря роли Тони в фильме Светланы Дружининой "Принцесса цирка"(1982). Он сыграл также в таких фильмах, как "Тайна "Черных дроздов", "Визит к Минотавру" и "Лермонтов".

На фото: художественный руководитель Театра на Малой Ордынке и Театра Сатиры Евгений Герасимов

Художественный руководитель Театра на Малой Ордынке и Театра Сатиры Евгений Герасимов во время церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом

В 1979-м Мороз окончил Школу-студию МХАТ и поступил в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, где прослужил до 1987-го.

В кино дебютировал в исторических картинах Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел".

Стал известным благодаря роли Тони в фильме Светланы Дружининой "Принцесса цирка"(1982). Он сыграл также в таких фильмах, как "Тайна "Черных дроздов", "Визит к Минотавру" и "Лермонтов".

На фото: художественный руководитель Театра на Малой Ордынке и Театра Сатиры Евгений Герасимов

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

В 1988 году Юрий Мороз окончил режиссерский факультет ВГИКа.

В 90-е занялся режиссурой.

На фото: генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и его супруга, актриса Софья Эрнст

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и супруга, актриса Софья Эрнст во время церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом

В 1988 году Юрий Мороз окончил режиссерский факультет ВГИКа.

В 90-е занялся режиссурой.

На фото: генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и его супруга, актриса Софья Эрнст

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Снял в том числе популярный телесериал "Каменская", где главную роль исполнила Елена Яковлева. А сам Юрий Мороз появляется в эпизодах этой картины.

На фото: музыкант Гарик Сукачев

Музыкант Игорь Сукачев во время церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом

Снял в том числе популярный телесериал "Каменская", где главную роль исполнила Елена Яковлева. А сам Юрий Мороз появляется в эпизодах этой картины.

На фото: музыкант Гарик Сукачев

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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7 из 10
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

В 2006 году основал кинокомпанию "Мороз фильм", первой работой которой стала лента "Точка".

В главных ролях в этом проекте сыграли дочь режиссера Дарья Мороз и его жена Виктория Исакова.

На фото: режиссер, продюсер Ренат Давлетьяров

Режиссер, продюсер Ренат Давлетьяров во время церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом

В 2006 году основал кинокомпанию "Мороз фильм", первой работой которой стала лента "Точка".

В главных ролях в этом проекте сыграли дочь режиссера Дарья Мороз и его жена Виктория Исакова.

На фото: режиссер, продюсер Ренат Давлетьяров

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Зрителям известны многие работы Мороза, среди которых "Инквизитор", "Апостол", "Операция "Сатана", "Угрюм-река".

На фото: актер Иван Кокорин

Актер Иван Кокорин во время церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом

Зрителям известны многие работы Мороза, среди которых "Инквизитор", "Апостол", "Операция "Сатана", "Угрюм-река".

На фото: актер Иван Кокорин

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

А также третий сезон популярного сериала "Содержанки", в котором одну из главных ролей сыграла его дочь Дарья.

На фото: актер Максим Виторган

Актер Максим Виторган во время церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом

А также третий сезон популярного сериала "Содержанки", в котором одну из главных ролей сыграла его дочь Дарья.

На фото: актер Максим Виторган

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
10 из 10

В Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) № 1 простились с режиссером Юрием Морозом. Он скончался в ночь на понедельник в возрасте 68 лет.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
1 из 10

Проститься с режиссером пришли его родные и коллеги. Среди них генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с женой, худрук Театра сатиры и Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов, режиссеры Сергей Урсуляк, Ренат Давлетьяров, Джаник Файзиев с женой — актрисой Светланой Ивановой, актеры Павел Деревянко, Иван Кокорин, Марьяна Спивак, продюсер Антон Златопольский, музыкант Гарик Сукачев.

На фото: дочь Юрия Мороза — актриса Дарья Мороз

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
2 из 10

Отпевание прошло в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище только для родных и близких. Затем артиста похоронили на Ваганьковском кладбище.

На фото: вдова Юрия Мороза — актриса Виктория Исакова

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
3 из 10

Режиссер Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. Его отец работал электриком на шахте, а мама — хирургом.

На фото: актер Павел Деревянко

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
4 из 10

В 1979-м Мороз окончил Школу-студию МХАТ и поступил в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, где прослужил до 1987-го.

В кино дебютировал в исторических картинах Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел".

Стал известным благодаря роли Тони в фильме Светланы Дружининой "Принцесса цирка"(1982). Он сыграл также в таких фильмах, как "Тайна "Черных дроздов", "Визит к Минотавру" и "Лермонтов".

На фото: художественный руководитель Театра на Малой Ордынке и Театра Сатиры Евгений Герасимов

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
5 из 10

В 1988 году Юрий Мороз окончил режиссерский факультет ВГИКа.

В 90-е занялся режиссурой.

На фото: генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и его супруга, актриса Софья Эрнст

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
6 из 10

Снял в том числе популярный телесериал "Каменская", где главную роль исполнила Елена Яковлева. А сам Юрий Мороз появляется в эпизодах этой картины.

На фото: музыкант Гарик Сукачев

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
7 из 10

В 2006 году основал кинокомпанию "Мороз фильм", первой работой которой стала лента "Точка".

В главных ролях в этом проекте сыграли дочь режиссера Дарья Мороз и его жена Виктория Исакова.

На фото: режиссер, продюсер Ренат Давлетьяров

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
8 из 10

Зрителям известны многие работы Мороза, среди которых "Инквизитор", "Апостол", "Операция "Сатана", "Угрюм-река".

На фото: актер Иван Кокорин

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
9 из 10

А также третий сезон популярного сериала "Содержанки", в котором одну из главных ролей сыграла его дочь Дарья.

На фото: актер Максим Виторган

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
10 из 10
Церемония прощания проходила в Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) №1 Отпевание прошло в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище.
Артиста похоронили рядом с его первой женой, актрисой Мариной Левтовой, погибшей в 2000 году.
Вдова режиссера, актриса Виктория Исакова и его дочь - актриса Дарья Мороз приехали незадолго до начала церемонии. Проститься с Морозом пришли также генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст с женой, худрук театра Сатиры и театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов, режиссеры Сергей Урсуляк, Ренат Давлетьяров, Анна Меликян, Джаник Файзиев с женой - актрисой Светланой Ивановой, актеры Павел Деревянко, Иван Кокорин, Максим Виторган, Дмитрий Харатьян, Илья Носков, Алексей Кравченко актрисы Виктория Толстоганова, Ольга Ломоносова и Марьяна Спивак, продюсер Антон Златопольский, музыкант Гарик Сукачев.
Какие фильмы и сериалы Юрия Мороза вспоминают зрители
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Режиссер Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. Его отец работал электриком на шахте, а мама — хирургом.

Режиссер Юрий Мороз перед началом церемонии открытия VI фестиваля нового российского кино Горький fest в Нижнем Новгороде

Режиссер Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. Его отец работал электриком на шахте, а мама — хирургом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 7
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В 1979-м окончил Школу-студию МХАТ и поступил в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, где прослужил до 1987-го.

В кино дебютировал в исторических картинах Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел".

Режиссер Юрий Мороз на торжественной церемонии закрытия VIII фестиваля нового российского кино Горький fest в Нижнем Новгороде

В 1979-м окончил Школу-студию МХАТ и поступил в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, где прослужил до 1987-го.

В кино дебютировал в исторических картинах Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 7
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанк

Зрители запомнили его в роли Тони в кинофильме "Принцесса цирка" Светланы Дружининой. Картина вышла на экраны в 1982 году.

В 1988-м Мороз окончил режиссерский факультет ВГИКа.

Артист Юрий Мороз (исполнитель роли Тони) в кинофильме Принцесса цирка

Зрители запомнили его в роли Тони в кинофильме "Принцесса цирка" Светланы Дружининой. Картина вышла на экраны в 1982 году.

В 1988-м Мороз окончил режиссерский факультет ВГИКа.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
3 из 7
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Стал режиссером популярного телесериала "Каменская", где главную роль исполнила Елена Яковлева. Сам Юрий Мороз появляется в эпизодах этой картины.

Председатель жюри фестиваля, актер, режиссер Юрий Мороз на торжественной церемонии открытия XXIII Международного фестиваля кинематографических дебютов Дух огня в Ханты-Мансийске

Стал режиссером популярного телесериала "Каменская", где главную роль исполнила Елена Яковлева. Сам Юрий Мороз появляется в эпизодах этой картины.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 7
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

В 2006 году основал кинокомпанию "Мороз фильм", первой работой которой стала лента "Точка".

В главных ролях в этом проекте сыграли дочь режиссера Дарья Мороз и его жена Виктория Исакова.

Режиссер Юрий Мороз и актриса Виктория Исакова на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля в столичном кинотеатре Россия

В 2006 году основал кинокомпанию "Мороз фильм", первой работой которой стала лента "Точка".

В главных ролях в этом проекте сыграли дочь режиссера Дарья Мороз и его жена Виктория Исакова.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
5 из 7
© РИА Новости / Пресс-служба "Первого канала" | Перейти в медиабанк

Зрителям известны многие его работы, среди которых "Инквизитор", "Апостол", "Операция "Сатана", "Угрюм-река".

Виктория Исакова (Катерина Ивановна) и Анатолий Белый (Иван Карамазов) в сцене из фильма режиссера Юрия Мороза Братья Карамазовы по роману Ф. М. ДостоевскогоФильм режиссера Юрия Мороза Братья Карамазовы

Зрителям известны многие его работы, среди которых "Инквизитор", "Апостол", "Операция "Сатана", "Угрюм-река".

© РИА Новости / Пресс-служба "Первого канала"
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6 из 7
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Юрий Мороз снял третий сезон популярного сериала "Содержанки", в котором одну из главных ролей сыграла его дочь Дарья.

Режиссер Юрий Мороз с дочерью, актрисой Дарьей Мороз на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия 30-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи

Юрий Мороз снял третий сезон популярного сериала "Содержанки", в котором одну из главных ролей сыграла его дочь Дарья.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
7 из 7

Режиссер Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. Его отец работал электриком на шахте, а мама — хирургом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 7

В 1979-м окончил Школу-студию МХАТ и поступил в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, где прослужил до 1987-го.

В кино дебютировал в исторических картинах Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 7

Зрители запомнили его в роли Тони в кинофильме "Принцесса цирка" Светланы Дружининой. Картина вышла на экраны в 1982 году.

В 1988-м Мороз окончил режиссерский факультет ВГИКа.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
3 из 7

Стал режиссером популярного телесериала "Каменская", где главную роль исполнила Елена Яковлева. Сам Юрий Мороз появляется в эпизодах этой картины.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 7

В 2006 году основал кинокомпанию "Мороз фильм", первой работой которой стала лента "Точка".

В главных ролях в этом проекте сыграли дочь режиссера Дарья Мороз и его жена Виктория Исакова.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
5 из 7

Зрителям известны многие его работы, среди которых "Инквизитор", "Апостол", "Операция "Сатана", "Угрюм-река".

© РИА Новости / Пресс-служба "Первого канала"
Перейти в медиабанк
6 из 7

Юрий Мороз снял третий сезон популярного сериала "Содержанки", в котором одну из главных ролей сыграла его дочь Дарья.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
7 из 7
Венки передали Союз кинематографистов России, кинокомпания "Марс медиа", "Первый канал", гендиректор Московского концертного зала "Зарядье" Иван Рудин, студия Валерия Тодоровского и другие.
Юрий Мороз родился в 1956 году в городе Краснодоне. В 1979 году он окончил Школу-студию МХАТ, а в 1988 году - режиссерский факультет ВГИКа. Мороз дебютировал в кино в дилогии Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел", а также стал известным благодаря роли Тони в фильме Светланы Дружининой "Принцесса Цирка". Он сыграл также в таких фильмах, как "Тайна "Черных дроздов"", "Визит к Минотавру" и "Лермонтов". В 90-е Мороз занялся режиссурой, он снял такие сериалы как "Братья Карамазовы", "Пелагия и белый бульдог", "Угрюм-река" и другие.
Актер, режиссер Юрий Мороз - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Биография режиссера Юрия Мороза
14 июля, 14:18
 
КультураРоссияКраснодонДарья МорозЮрий МорозЗарядьеВГИКВиктория Исакова
 
 
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