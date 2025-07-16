Родные и коллеги простились с режиссером и актером Юрием Морозом

В 1979-м Мороз окончил Школу-студию МХАТ и поступил в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, где прослужил до 1987-го.

В кино дебютировал в исторических картинах Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел".

Стал известным благодаря роли Тони в фильме Светланы Дружининой "Принцесса цирка"(1982). Он сыграл также в таких фильмах, как "Тайна "Черных дроздов", "Визит к Минотавру" и "Лермонтов".

На фото: художественный руководитель Театра на Малой Ордынке и Театра Сатиры Евгений Герасимов