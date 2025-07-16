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Родные и коллеги простились с режиссером и актером Юрием Морозом - РИА Новости, 16.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:07 16.07.2025 (обновлено: 19:54 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/proschanie-2029422155.html
Родные и коллеги простились с режиссером и актером Юрием Морозом
Родные и коллеги простились с режиссером и актером Юрием Морозом - РИА Новости, 16.07.2025
Родные и коллеги простились с режиссером и актером Юрием Морозом
РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:07:00+03:00
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Фото, Культура, Юрий Мороз, Виктория Исакова, Дарья Мороз, похороны, Кино и сериалы, Знаменитости, Москва, Константин Эрнст, Евгений Герасимов, ВГИК, Культура-Важное

Родные и коллеги простились с режиссером и актером Юрием Морозом

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© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

В Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) № 1 простились с режиссером Юрием Морозом. Он скончался в ночь на понедельник в возрасте 68 лет.

Прощание с режиссером и актером Юрием Морозом

В Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) № 1 простились с режиссером Юрием Морозом. Он скончался в ночь на понедельник в возрасте 68 лет.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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1 из 10
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Проститься с режиссером пришли его родные и коллеги. Среди них генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с женой, худрук Театра сатиры и Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов, режиссеры Сергей Урсуляк, Ренат Давлетьяров, Джаник Файзиев с женой — актрисой Светланой Ивановой, актеры Павел Деревянко, Иван Кокорин, Марьяна Спивак, продюсер Антон Златопольский, музыкант Гарик Сукачев.

На фото: дочь Юрия Мороза — актриса Дарья Мороз

Дочь Юрия Мороза, актриса Дарья Мороз во время церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом

Проститься с режиссером пришли его родные и коллеги. Среди них генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с женой, худрук Театра сатиры и Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов, режиссеры Сергей Урсуляк, Ренат Давлетьяров, Джаник Файзиев с женой — актрисой Светланой Ивановой, актеры Павел Деревянко, Иван Кокорин, Марьяна Спивак, продюсер Антон Златопольский, музыкант Гарик Сукачев.

На фото: дочь Юрия Мороза — актриса Дарья Мороз

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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2 из 10
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Отпевание прошло в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище только для родных и близких. Затем артиста похоронили на Ваганьковском кладбище.

На фото: вдова Юрия Мороза — актриса Виктория Исакова

Вдова Юрия Мороза, актриса Виктория Исакова во время церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом

Отпевание прошло в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище только для родных и близких. Затем артиста похоронили на Ваганьковском кладбище.

На фото: вдова Юрия Мороза — актриса Виктория Исакова

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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3 из 10
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Режиссер Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. Его отец работал электриком на шахте, а мама — хирургом.

На фото: актер Павел Деревянко

Актер Павел Деревянко во время церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом

Режиссер Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. Его отец работал электриком на шахте, а мама — хирургом.

На фото: актер Павел Деревянко

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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4 из 10
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

В 1979-м Мороз окончил Школу-студию МХАТ и поступил в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, где прослужил до 1987-го.

В кино дебютировал в исторических картинах Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел".

Стал известным благодаря роли Тони в фильме Светланы Дружининой "Принцесса цирка"(1982). Он сыграл также в таких фильмах, как "Тайна "Черных дроздов", "Визит к Минотавру" и "Лермонтов".

На фото: художественный руководитель Театра на Малой Ордынке и Театра Сатиры Евгений Герасимов

Художественный руководитель Театра на Малой Ордынке и Театра Сатиры Евгений Герасимов во время церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом

В 1979-м Мороз окончил Школу-студию МХАТ и поступил в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, где прослужил до 1987-го.

В кино дебютировал в исторических картинах Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел".

Стал известным благодаря роли Тони в фильме Светланы Дружининой "Принцесса цирка"(1982). Он сыграл также в таких фильмах, как "Тайна "Черных дроздов", "Визит к Минотавру" и "Лермонтов".

На фото: художественный руководитель Театра на Малой Ордынке и Театра Сатиры Евгений Герасимов

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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5 из 10
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

В 1988 году Юрий Мороз окончил режиссерский факультет ВГИКа.

В 90-е занялся режиссурой.

На фото: генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и его супруга, актриса Софья Эрнст

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и супруга, актриса Софья Эрнст во время церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом

В 1988 году Юрий Мороз окончил режиссерский факультет ВГИКа.

В 90-е занялся режиссурой.

На фото: генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и его супруга, актриса Софья Эрнст

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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6 из 10
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Снял в том числе популярный телесериал "Каменская", где главную роль исполнила Елена Яковлева. А сам Юрий Мороз появляется в эпизодах этой картины.

На фото: музыкант Гарик Сукачев

Музыкант Игорь Сукачев во время церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом

Снял в том числе популярный телесериал "Каменская", где главную роль исполнила Елена Яковлева. А сам Юрий Мороз появляется в эпизодах этой картины.

На фото: музыкант Гарик Сукачев

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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7 из 10
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

В 2006 году основал кинокомпанию "Мороз фильм", первой работой которой стала лента "Точка".

В главных ролях в этом проекте сыграли дочь режиссера Дарья Мороз и его жена Виктория Исакова.

На фото: режиссер, продюсер Ренат Давлетьяров

Режиссер, продюсер Ренат Давлетьяров во время церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом

В 2006 году основал кинокомпанию "Мороз фильм", первой работой которой стала лента "Точка".

В главных ролях в этом проекте сыграли дочь режиссера Дарья Мороз и его жена Виктория Исакова.

На фото: режиссер, продюсер Ренат Давлетьяров

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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8 из 10
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Зрителям известны многие работы Мороза, среди которых "Инквизитор", "Апостол", "Операция "Сатана", "Угрюм-река".

На фото: актер Иван Кокорин

Актер Иван Кокорин во время церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом

Зрителям известны многие работы Мороза, среди которых "Инквизитор", "Апостол", "Операция "Сатана", "Угрюм-река".

На фото: актер Иван Кокорин

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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9 из 10
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

А также третий сезон популярного сериала "Содержанки", в котором одну из главных ролей сыграла его дочь Дарья.

На фото: актер Максим Виторган

Актер Максим Виторган во время церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом

А также третий сезон популярного сериала "Содержанки", в котором одну из главных ролей сыграла его дочь Дарья.

На фото: актер Максим Виторган

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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10 из 10
 
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