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Какие фильмы и сериалы Юрия Мороза вспоминают зрители - РИА Новости, 14.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:42 14.07.2025 (обновлено: 20:13 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/moroz--2028984557.html
Какие фильмы и сериалы Юрия Мороза вспоминают зрители
Какие фильмы и сериалы Юрия Мороза вспоминают зрители - РИА Новости, 14.07.2025
Какие фильмы и сериалы Юрия Мороза вспоминают зрители
РИА Новости, 14.07.2025
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Фото, Культура, Сергей Герасимов, Дарья Мороз, Виктория Исакова, ВГИК, Фото - Культура, Культура-Важное, Юрий Мороз, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды

Какие фильмы и сериалы Юрия Мороза вспоминают зрители

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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Режиссер Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. Его отец работал электриком на шахте, а мама — хирургом.

Режиссер Юрий Мороз перед началом церемонии открытия VI фестиваля нового российского кино Горький fest в Нижнем Новгороде

Режиссер Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. Его отец работал электриком на шахте, а мама — хирургом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 7
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В 1979-м окончил Школу-студию МХАТ и поступил в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, где прослужил до 1987-го.

В кино дебютировал в исторических картинах Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел".

Режиссер Юрий Мороз на торжественной церемонии закрытия VIII фестиваля нового российского кино Горький fest в Нижнем Новгороде

В 1979-м окончил Школу-студию МХАТ и поступил в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, где прослужил до 1987-го.

В кино дебютировал в исторических картинах Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 7
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанк

Зрители запомнили его в роли Тони в кинофильме "Принцесса цирка" Светланы Дружининой. Картина вышла на экраны в 1982 году.

В 1988-м Мороз окончил режиссерский факультет ВГИКа.

Артист Юрий Мороз (исполнитель роли Тони) в кинофильме Принцесса цирка

Зрители запомнили его в роли Тони в кинофильме "Принцесса цирка" Светланы Дружининой. Картина вышла на экраны в 1982 году.

В 1988-м Мороз окончил режиссерский факультет ВГИКа.

© РИА Новости / Галина Кмит
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3 из 7
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Стал режиссером популярного телесериала "Каменская", где главную роль исполнила Елена Яковлева. Сам Юрий Мороз появляется в эпизодах этой картины.

Председатель жюри фестиваля, актер, режиссер Юрий Мороз на торжественной церемонии открытия XXIII Международного фестиваля кинематографических дебютов Дух огня в Ханты-Мансийске

Стал режиссером популярного телесериала "Каменская", где главную роль исполнила Елена Яковлева. Сам Юрий Мороз появляется в эпизодах этой картины.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 7
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

В 2006 году основал кинокомпанию "Мороз фильм", первой работой которой стала лента "Точка".

В главных ролях в этом проекте сыграли дочь режиссера Дарья Мороз и его жена Виктория Исакова.

Режиссер Юрий Мороз и актриса Виктория Исакова на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля в столичном кинотеатре Россия

В 2006 году основал кинокомпанию "Мороз фильм", первой работой которой стала лента "Точка".

В главных ролях в этом проекте сыграли дочь режиссера Дарья Мороз и его жена Виктория Исакова.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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5 из 7
© РИА Новости / Пресс-служба "Первого канала" | Перейти в медиабанк

Зрителям известны многие его работы, среди которых "Инквизитор", "Апостол", "Операция "Сатана", "Угрюм-река".

Виктория Исакова (Катерина Ивановна) и Анатолий Белый (Иван Карамазов) в сцене из фильма режиссера Юрия Мороза Братья Карамазовы по роману Ф. М. ДостоевскогоФильм режиссера Юрия Мороза Братья Карамазовы

Зрителям известны многие его работы, среди которых "Инквизитор", "Апостол", "Операция "Сатана", "Угрюм-река".

© РИА Новости / Пресс-служба "Первого канала"
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Юрий Мороз снял третий сезон популярного сериала "Содержанки", в котором одну из главных ролей сыграла его дочь Дарья.

Режиссер Юрий Мороз с дочерью, актрисой Дарьей Мороз на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия 30-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи

Юрий Мороз снял третий сезон популярного сериала "Содержанки", в котором одну из главных ролей сыграла его дочь Дарья.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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