https://ria.ru/20241004/kharatyan-1976364194.html

Харатьян обратился в суд из-за проблем с автомобилем

Харатьян обратился в суд из-за проблем с автомобилем - РИА Новости, 04.10.2024

Харатьян обратился в суд из-за проблем с автомобилем

Российский актер Дмитрий Харатьян обратился в суд из-за того, что купил находящийся в залоге автомобиль и не может его зарегистрировать, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T13:37

2024-10-04T13:37

2024-10-04T13:37

происшествия

москва

дмитрий харатьян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/81157/09/811570935_0:0:1402:789_1920x0_80_0_0_94212533ddb120953af9148e15695f25.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российский актер Дмитрий Харатьян обратился в суд из-за того, что купил находящийся в залоге автомобиль и не может его зарегистрировать, сообщили РИА Новости в Хорошевском суде Москвы. "Из искового заявления следует, что Дмитрий приобрел автомобиль у ООО "НЕО Карс Бел", но впоследствии узнал из СМИ, что этот дилер премиальных китайских электромобилей и гибридов продавал клиентам машины, находящиеся в залоге",- сказал собеседник агентства. Проверив приобретенное транспортное средство в реестре залогового имущества, Дмитрий обнаружил, что его автомобиль является предметом залога в пользу ООО "Чунцин Биулу Автомобильные технологии Ко", уточнили в инстанции. "Считая свои права нарушенными, истец просит суд признать его добросовестным приобретателем, прекратить залог транспортного средства и снять запрет на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля",- добавили в суде. Судебное заседание по данному спору назначено на 29 октября. Согласно картотеке, ответчиками по иску Харатьяна значатся: ООО "Чунцин Биулу Автомобильные технологии Ко", ООО "Нео Карс Москва" и ООО "Нео Карс бел".

https://realty.ria.ru/20240529/makogon-1949117572.html

https://ria.ru/20240911/sud-1972175155.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, дмитрий харатьян