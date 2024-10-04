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Харатьян обратился в суд из-за проблем с автомобилем - РИА Новости, 04.10.2024
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13:37 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/kharatyan-1976364194.html
Харатьян обратился в суд из-за проблем с автомобилем
Харатьян обратился в суд из-за проблем с автомобилем - РИА Новости, 04.10.2024
Харатьян обратился в суд из-за проблем с автомобилем
Российский актер Дмитрий Харатьян обратился в суд из-за того, что купил находящийся в залоге автомобиль и не может его зарегистрировать, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:37
2024-10-04T13:37
происшествия
москва
дмитрий харатьян
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российский актер Дмитрий Харатьян обратился в суд из-за того, что купил находящийся в залоге автомобиль и не может его зарегистрировать, сообщили РИА Новости в Хорошевском суде Москвы. "Из искового заявления следует, что Дмитрий приобрел автомобиль у ООО "НЕО Карс Бел", но впоследствии узнал из СМИ, что этот дилер премиальных китайских электромобилей и гибридов продавал клиентам машины, находящиеся в залоге",- сказал собеседник агентства. Проверив приобретенное транспортное средство в реестре залогового имущества, Дмитрий обнаружил, что его автомобиль является предметом залога в пользу ООО "Чунцин Биулу Автомобильные технологии Ко", уточнили в инстанции. "Считая свои права нарушенными, истец просит суд признать его добросовестным приобретателем, прекратить залог транспортного средства и снять запрет на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля",- добавили в суде. Судебное заседание по данному спору назначено на 29 октября. Согласно картотеке, ответчиками по иску Харатьяна значатся: ООО "Чунцин Биулу Автомобильные технологии Ко", ООО "Нео Карс Москва" и ООО "Нео Карс бел".
https://realty.ria.ru/20240529/makogon-1949117572.html
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происшествия, москва, дмитрий харатьян
Происшествия, Москва, Дмитрий Харатьян
Харатьян обратился в суд из-за проблем с автомобилем

Харатьян обратился в суд из-за того, что купил находящийся в залоге автомобиль

© Фото : Дмитрий Преображенский, предоставлено ЦДААктер Дмитрий Харатьян
Актер Дмитрий Харатьян - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : Дмитрий Преображенский, предоставлено ЦДА
Актер Дмитрий Харатьян. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российский актер Дмитрий Харатьян обратился в суд из-за того, что купил находящийся в залоге автомобиль и не может его зарегистрировать, сообщили РИА Новости в Хорошевском суде Москвы.
"Из искового заявления следует, что Дмитрий приобрел автомобиль у ООО "НЕО Карс Бел", но впоследствии узнал из СМИ, что этот дилер премиальных китайских электромобилей и гибридов продавал клиентам машины, находящиеся в залоге",- сказал собеседник агентства.
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Проверив приобретенное транспортное средство в реестре залогового имущества, Дмитрий обнаружил, что его автомобиль является предметом залога в пользу ООО "Чунцин Биулу Автомобильные технологии Ко", уточнили в инстанции.
"Считая свои права нарушенными, истец просит суд признать его добросовестным приобретателем, прекратить залог транспортного средства и снять запрет на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля",- добавили в суде.
Судебное заседание по данному спору назначено на 29 октября. Согласно картотеке, ответчиками по иску Харатьяна значатся: ООО "Чунцин Биулу Автомобильные технологии Ко", ООО "Нео Карс Москва" и ООО "Нео Карс бел".
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