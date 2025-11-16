Рейтинг@Mail.ru
Счета компании Харатьяна и Сукачева заблокировали из-за штрафа
03:26 16.11.2025
Счета компании Харатьяна и Сукачева заблокировали из-за штрафа
Счета компании Харатьяна и Сукачева заблокировали из-за штрафа - РИА Новости, 16.11.2025
Счета компании Харатьяна и Сукачева заблокировали из-за штрафа
Налоговая снова заблокировала счета компании "Диафильм", которая принадлежит известным артистам Дмитрию Харатьяну и Гарику Сукачеву, следует из данных сервиса... РИА Новости, 16.11.2025
шоубиз
россия
дмитрий харатьян
гарик сукачев
россия
россия, дмитрий харатьян, гарик сукачев
Шоубиз, Россия, Дмитрий Харатьян, Гарик Сукачев
Счета компании Харатьяна и Сукачева заблокировали из-за штрафа

Счета компании Харатьяна и Сукачева "Диафильм" заблокировали из-за штрафа

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАктер Дмитрий Харатьян
Актер Дмитрий Харатьян - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Актер Дмитрий Харатьян. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Налоговая снова заблокировала счета компании "Диафильм", которая принадлежит известным артистам Дмитрию Харатьяну и Гарику Сукачеву, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.
В октябре 2024 года РИА Новости со ссылкой на данные системы проверки контрагентов "Контур.Фокус" сообщало, что счета ООО "Диафильм" заблокировала Федеральная налоговая служба РФ. Сукачеву и Харатьяну принадлежит по 40% компании, еще 20% - Анастасии Жидковой.
Согласно данным "БИР-Аналитик", в сентябре 2025 года налоговая вновь вынесла решение о приостановке операций по счетам компании по причине "непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления".
Кроме того, приставы с октября пытаются взыскать с компании штраф органа пенсионного фонда в 1 тысячу рублей.
Компания значится действующей, а основной вид ее деятельности - производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.
ШоубизРоссияДмитрий ХаратьянГарик Сукачев
 
 
