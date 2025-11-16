https://ria.ru/20251116/scheta-2055243621.html
Счета компании Харатьяна и Сукачева заблокировали из-за штрафа
Счета компании Харатьяна и Сукачева заблокировали из-за штрафа - РИА Новости, 16.11.2025
Счета компании Харатьяна и Сукачева заблокировали из-за штрафа
Налоговая снова заблокировала счета компании "Диафильм", которая принадлежит известным артистам Дмитрию Харатьяну и Гарику Сукачеву, следует из данных сервиса... РИА Новости, 16.11.2025
шоубиз
россия
дмитрий харатьян
гарик сукачев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032371365_0:43:2560:1483_1920x0_80_0_0_e1e5f7af16b9218bdabe62ff2e2f0f91.jpg
россия
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032371365_144:0:2416:1704_1920x0_80_0_0_1a6c3e31941786da089a49f57c04306f.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Налоговая снова заблокировала счета компании "Диафильм", которая принадлежит известным артистам Дмитрию Харатьяну и Гарику Сукачеву, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.
В октябре 2024 года РИА Новости со ссылкой на данные системы проверки контрагентов "Контур.Фокус" сообщало, что счета ООО "Диафильм" заблокировала Федеральная налоговая служба РФ
. Сукачеву
и Харатьяну
принадлежит по 40% компании, еще 20% - Анастасии Жидковой.
Согласно данным "БИР-Аналитик", в сентябре 2025 года налоговая вновь вынесла решение о приостановке операций по счетам компании по причине "непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления".
Кроме того, приставы с октября пытаются взыскать с компании штраф органа пенсионного фонда в 1 тысячу рублей.
Компания значится действующей, а основной вид ее деятельности - производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.