Географический диктант РГО пройдет в 96 странах
РГО планирует провести Географический диктант в 96 странах
© Depositphotos.com / deagreez1Туристы
© Depositphotos.com / deagreez1
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Девятый географический диктант пройдет 19 ноября на всех континентах, включая Антарктиду, и даже на Международной космической станции, находящейся на околоземной орбите, сообщает пресс-служба Русского географического общества (РГО).
Масштабная международная просветительская акция нацелена на популяризацию географии и смежных наук. Фактически это не сложный экзамен, а увлекательная викторина, посвященная России и ориентированная на участников всех возрастов.
Географический диктант пройдет в очно-дистанционном формате. Продолжительность — 45 минут, как обычный школьный урок. Участникам будет предложено ответить на 40 вопросов по географии и смежным наукам.
Кроме того, в диктант вошли вопросы, подготовленные конкурсантами и компаниями "Почта России", НОВАТЭК, "Росатом", РЖД, "Газпром", "Газпромнефть-Гео", обществом "Знание", платежной системой "Мир", а также участниками программы поддержки людей с нарушением зрения "Особый взгляд".
Задания озвучат актер Дмитрий Харатьян и певец Олег Газманов. Традиционным голосом диктанта станет телеведущая и советник президента РГО по информационной политике Анастасия Чернобровина.
Центральной площадкой будет МГУ имени М. В. Ломоносова. За рубежом мероприятие пройдет в 107 странах, сообщили в РГО. Впервые в диктанте поучаствует Танзания.
Участие анонимное и однократное, пользоваться мобильным устройством для поиска информации в интернете можно. Предварительно надо зарегистрироваться на сайте общества.
Граждане с особенностями зрения и слуха смогут принять участие в акции в специальных библиотеках, фонде поддержки слепоглухих "Со-единение" и на площадках Всероссийского общества слепых.
После завершения очно-дистанционного этапа начнется его экстра-версия на сайте dictant.rgo.ru, которая будет доступна до 1 декабря.
Чтобы хорошо подготовиться к Географическому диктанту, можно пройти его демоверсию до 19 ноября на сайте РГО.