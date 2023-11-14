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Географический диктант РГО пройдет в 96 странах

Географический диктант РГО пройдет в 96 странах - РИА Новости, 14.11.2023

Географический диктант РГО пройдет в 96 странах

Девятый географический диктант пройдет 19 ноября на всех континентах, включая Антарктиду, и даже на Международной космической станции, находящейся на... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T17:46

2023-11-14T17:46

2023-11-14T17:46

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Девятый географический диктант пройдет 19 ноября на всех континентах, включая Антарктиду, и даже на Международной космической станции, находящейся на околоземной орбите, сообщает пресс-служба Русского географического общества (РГО).Масштабная международная просветительская акция нацелена на популяризацию географии и смежных наук. Фактически это не сложный экзамен, а увлекательная викторина, посвященная России и ориентированная на участников всех возрастов.Географический диктант пройдет в очно-дистанционном формате. Продолжительность — 45 минут, как обычный школьный урок. Участникам будет предложено ответить на 40 вопросов по географии и смежным наукам.Кроме того, в диктант вошли вопросы, подготовленные конкурсантами и компаниями "Почта России", НОВАТЭК, "Росатом", РЖД, "Газпром", "Газпромнефть-Гео", обществом "Знание", платежной системой "Мир", а также участниками программы поддержки людей с нарушением зрения "Особый взгляд".Задания озвучат актер Дмитрий Харатьян и певец Олег Газманов. Традиционным голосом диктанта станет телеведущая и советник президента РГО по информационной политике Анастасия Чернобровина.Центральной площадкой будет МГУ имени М. В. Ломоносова. За рубежом мероприятие пройдет в 107 странах, сообщили в РГО. Впервые в диктанте поучаствует Танзания.Участие анонимное и однократное, пользоваться мобильным устройством для поиска информации в интернете можно. Предварительно надо зарегистрироваться на сайте общества.Граждане с особенностями зрения и слуха смогут принять участие в акции в специальных библиотеках, фонде поддержки слепоглухих "Со-единение" и на площадках Всероссийского общества слепых.После завершения очно-дистанционного этапа начнется его экстра-версия на сайте dictant.rgo.ru, которая будет доступна до 1 декабря.Чтобы хорошо подготовиться к Географическому диктанту, можно пройти его демоверсию до 19 ноября на сайте РГО.

https://ria.ru/20230807/puteshestviya-1888270661.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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