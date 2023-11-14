Рейтинг@Mail.ru
Географический диктант РГО пройдет в 96 странах - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:46 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/rgo-1909417076.html
Географический диктант РГО пройдет в 96 странах
Географический диктант РГО пройдет в 96 странах - РИА Новости, 14.11.2023
Географический диктант РГО пройдет в 96 странах
Девятый географический диктант пройдет 19 ноября на всех континентах, включая Антарктиду, и даже на Международной космической станции, находящейся на... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T17:46
2023-11-14T17:46
туризм
туризм
новости - туризм
антарктида
танзания
дмитрий харатьян
олег газманов
почта россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154936/66/1549366636_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_5979353209b81ce8511c0060cec48c5c.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Девятый географический диктант пройдет 19 ноября на всех континентах, включая Антарктиду, и даже на Международной космической станции, находящейся на околоземной орбите, сообщает пресс-служба Русского географического общества (РГО).Масштабная международная просветительская акция нацелена на популяризацию географии и смежных наук. Фактически это не сложный экзамен, а увлекательная викторина, посвященная России и ориентированная на участников всех возрастов.Географический диктант пройдет в очно-дистанционном формате. Продолжительность — 45 минут, как обычный школьный урок. Участникам будет предложено ответить на 40 вопросов по географии и смежным наукам.Кроме того, в диктант вошли вопросы, подготовленные конкурсантами и компаниями "Почта России", НОВАТЭК, "Росатом", РЖД, "Газпром", "Газпромнефть-Гео", обществом "Знание", платежной системой "Мир", а также участниками программы поддержки людей с нарушением зрения "Особый взгляд".Задания озвучат актер Дмитрий Харатьян и певец Олег Газманов. Традиционным голосом диктанта станет телеведущая и советник президента РГО по информационной политике Анастасия Чернобровина.Центральной площадкой будет МГУ имени М. В. Ломоносова. За рубежом мероприятие пройдет в 107 странах, сообщили в РГО. Впервые в диктанте поучаствует Танзания.Участие анонимное и однократное, пользоваться мобильным устройством для поиска информации в интернете можно. Предварительно надо зарегистрироваться на сайте общества.Граждане с особенностями зрения и слуха смогут принять участие в акции в специальных библиотеках, фонде поддержки слепоглухих "Со-единение" и на площадках Всероссийского общества слепых.После завершения очно-дистанционного этапа начнется его экстра-версия на сайте dictant.rgo.ru, которая будет доступна до 1 декабря.Чтобы хорошо подготовиться к Географическому диктанту, можно пройти его демоверсию до 19 ноября на сайте РГО.
https://ria.ru/20230807/puteshestviya-1888270661.html
антарктида
танзания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154936/66/1549366636_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_f0bb5407be5d012460aaf908d964fc2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, антарктида, танзания, дмитрий харатьян, олег газманов, почта россии, новатэк, россия, русское географическое общество
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Антарктида, Танзания, Дмитрий Харатьян, Олег Газманов, Почта России, Новатэк, Россия, Русское географическое общество
Географический диктант РГО пройдет в 96 странах

РГО планирует провести Географический диктант в 96 странах

© Depositphotos.com / deagreez1Туристы
Туристы - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Depositphotos.com / deagreez1
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Девятый географический диктант пройдет 19 ноября на всех континентах, включая Антарктиду, и даже на Международной космической станции, находящейся на околоземной орбите, сообщает пресс-служба Русского географического общества (РГО).
Масштабная международная просветительская акция нацелена на популяризацию географии и смежных наук. Фактически это не сложный экзамен, а увлекательная викторина, посвященная России и ориентированная на участников всех возрастов.
Географический диктант пройдет в очно-дистанционном формате. Продолжительность — 45 минут, как обычный школьный урок. Участникам будет предложено ответить на 40 вопросов по географии и смежным наукам.
Кроме того, в диктант вошли вопросы, подготовленные конкурсантами и компаниями "Почта России", НОВАТЭК, "Росатом", РЖД, "Газпром", "Газпромнефть-Гео", обществом "Знание", платежной системой "Мир", а также участниками программы поддержки людей с нарушением зрения "Особый взгляд".
Задания озвучат актер Дмитрий Харатьян и певец Олег Газманов. Традиционным голосом диктанта станет телеведущая и советник президента РГО по информационной политике Анастасия Чернобровина.
Центральной площадкой будет МГУ имени М. В. Ломоносова. За рубежом мероприятие пройдет в 107 странах, сообщили в РГО. Впервые в диктанте поучаствует Танзания.
Участие анонимное и однократное, пользоваться мобильным устройством для поиска информации в интернете можно. Предварительно надо зарегистрироваться на сайте общества.
Граждане с особенностями зрения и слуха смогут принять участие в акции в специальных библиотеках, фонде поддержки слепоглухих "Со-единение" и на площадках Всероссийского общества слепых.
После завершения очно-дистанционного этапа начнется его экстра-версия на сайте dictant.rgo.ru, которая будет доступна до 1 декабря.
Чтобы хорошо подготовиться к Географическому диктанту, можно пройти его демоверсию до 19 ноября на сайте РГО.
Федор Конюхов - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Как Конюхов и Крузенштерн. Новые покорители морей
7 августа, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмАнтарктидаТанзанияДмитрий ХаратьянОлег ГазмановПочта РоссииНоватэкРоссияРусское географическое общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала