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ФНС заблокировала счета компании Харатьяна и Сукачева - РИА Новости, 09.10.2024
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Шоубиз
 
11:48 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/kompaniya-1977141782.html
ФНС заблокировала счета компании Харатьяна и Сукачева
ФНС заблокировала счета компании Харатьяна и Сукачева - РИА Новости, 09.10.2024
ФНС заблокировала счета компании Харатьяна и Сукачева
Счета ООО "Диафильм", которая принадлежит известным артистам Дмитрию Харатьяну и Гарику Сукачеву, заблокировала Федеральная налоговая служба РФ, следует из... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T11:48
2024-10-09T11:48
шоубиз
экономика
россия
дмитрий харатьян
гарик сукачев
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Счета ООО "Диафильм", которая принадлежит известным артистам Дмитрию Харатьяну и Гарику Сукачеву, заблокировала Федеральная налоговая служба РФ, следует из данных системы проверки контрагентов "Контур.Фокус". "В отношении данной организации ФНС отправляла в банки решения о приостановлении операций по счетам. Приостановление операций по счетам означает частичное или полное прекращение банком расходных операций (ст. 76 НК РФ). Рекомендуем проверить, что данное решение не было отменено", - сообщается в учетной карточке компании. Согласно карточке, Харатьяну и Сукачеву принадлежит по 40% ООО "Диафильм", еще 20% - у Анастасии Жидковой. В видах деятельности компании указано семь пунктов, включая производство и распространение кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Кроме того, у организации не было финансовой деятельности в 2023 году. А в 2022 чистый убыток составил 470 тысяч рублей.
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экономика, россия, дмитрий харатьян, гарик сукачев, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Шоубиз, Экономика, Россия, Дмитрий Харатьян, Гарик Сукачев, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
ФНС заблокировала счета компании Харатьяна и Сукачева

ФНС заблокировала счета ООО "Диафильм", принадлежащего Харатьяну и Сукачеву

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска на здании Федеральной налоговой службы
Вывеска на здании Федеральной налоговой службы - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска на здании Федеральной налоговой службы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Счета ООО "Диафильм", которая принадлежит известным артистам Дмитрию Харатьяну и Гарику Сукачеву, заблокировала Федеральная налоговая служба РФ, следует из данных системы проверки контрагентов "Контур.Фокус".
«
"В отношении данной организации ФНС отправляла в банки решения о приостановлении операций по счетам. Приостановление операций по счетам означает частичное или полное прекращение банком расходных операций (ст. 76 НК РФ). Рекомендуем проверить, что данное решение не было отменено", - сообщается в учетной карточке компании.
Согласно карточке, Харатьяну и Сукачеву принадлежит по 40% ООО "Диафильм", еще 20% - у Анастасии Жидковой. В видах деятельности компании указано семь пунктов, включая производство и распространение кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.
Кроме того, у организации не было финансовой деятельности в 2023 году. А в 2022 чистый убыток составил 470 тысяч рублей.
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ШоубизЭкономикаРоссияДмитрий ХаратьянГарик СукачевФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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