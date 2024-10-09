https://ria.ru/20241009/kompaniya-1977141782.html

ФНС заблокировала счета компании Харатьяна и Сукачева

ФНС заблокировала счета компании Харатьяна и Сукачева - РИА Новости, 09.10.2024

ФНС заблокировала счета компании Харатьяна и Сукачева

Счета ООО "Диафильм", которая принадлежит известным артистам Дмитрию Харатьяну и Гарику Сукачеву, заблокировала Федеральная налоговая служба РФ, следует из... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T11:48

2024-10-09T11:48

2024-10-09T11:48

шоубиз

экономика

россия

дмитрий харатьян

гарик сукачев

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Счета ООО "Диафильм", которая принадлежит известным артистам Дмитрию Харатьяну и Гарику Сукачеву, заблокировала Федеральная налоговая служба РФ, следует из данных системы проверки контрагентов "Контур.Фокус". "В отношении данной организации ФНС отправляла в банки решения о приостановлении операций по счетам. Приостановление операций по счетам означает частичное или полное прекращение банком расходных операций (ст. 76 НК РФ). Рекомендуем проверить, что данное решение не было отменено", - сообщается в учетной карточке компании. Согласно карточке, Харатьяну и Сукачеву принадлежит по 40% ООО "Диафильм", еще 20% - у Анастасии Жидковой. В видах деятельности компании указано семь пунктов, включая производство и распространение кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Кроме того, у организации не было финансовой деятельности в 2023 году. А в 2022 чистый убыток составил 470 тысяч рублей.

https://ria.ru/20241007/dapkunajte-1976734372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий харатьян, гарик сукачев, федеральная налоговая служба (фнс россии)