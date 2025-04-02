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Вдова Джигарханяна родила в 46 лет и скрывает отца ребенка

Вдова Джигарханяна родила в 46 лет и скрывает отца ребенка - РИА Новости, 02.04.2025

Вдова Джигарханяна родила в 46 лет и скрывает отца ребенка

От драматичного развода до таинственного материнства — новая глава в жизни Виталины Цымбалюк-Романовской заставляет говорить о ней всю страну. Экс-супруга... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T18:42:00+03:00

2025-04-02T18:42:00+03:00

2025-04-02T18:42:00+03:00

шоубиз

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джигарханян

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. От драматичного развода до таинственного материнства — новая глава в жизни Виталины Цымбалюк-Романовской заставляет говорить о ней всю страну. Экс-супруга Джигарханяна, которую он называл "вором, а не человеком", родила дочь в 46 лет и категорически отказывается раскрывать имя отца. Почему пианистка держит в тайне личность мужчины? И правда ли, что к этой истории причастен известный актер?От влюбленной девочки до "вора"Первая встреча произошла в далеком 1994 году. 16-летняя Виталина пришла на спектакль с участием Армена Джигарханяна в Киеве и взяла у него автограф. Именно тогда, по ее словам, девушка влюбилась в артиста, который был старше на целых 43 года.Судьба свела их снова благодаря музыкальному таланту Виталины. Режиссер Владимир Ячмень порекомендовал ее кандидатуру, когда театру требовалась пианистка. После первой репетиции Джигарханян, отметив "хорошую энергетику" новой сотрудницы, пригласил ее в грузинский ресторан. Ужин неожиданно перетек в утренний завтрак.Настойчивость пианистки принесла плоды — вскоре она получила пост директора театра, а в 2016 году заветный штамп в паспорте. Коллеги осторожно намекали мэтру, что юная избранница ему "не пара", но Джигарханян лишь отмахивался.Скандальный финал отношенийСказка длилась недолго — всего полтора года. В 2017 году разразился скандал: сначала Виталина заявила о пропаже мужа, а затем Джигарханян обнаружился в больнице, откуда громогласно объявил о разводе, назвав жену "вором, а не человеком".В театре начались финансовые проверки, якобы выявившие хищения около 80 миллионов рублей. По сообщениям СМИ, в кабинете Джигарханяна обнаружили скрытую камеру, записи с которой попали к журналистам. Брак был расторгнут 27 ноября 2017 года.После смерти артиста в 2020 году развернулась эпичная битва за наследство — квартиры в Москве и Подмосковье. Выяснилось, что незадолго до смерти Джигарханян изменил завещание, лишив бывшую супругу всех прав на недвижимость.Харатьян встал на защитуИнтересно, что в этой истории неожиданно появился еще один известный актер. Дмитрий Харатьян в интервью порталу "7 дней" неожиданно выступил в защиту Виталины."Перед его уходом из жизни столько грязи было вылито на его жену Виталину Цымбалюк-Романовскую — совершенно незаслуженно! Потому что на самом деле она продлила жизнь Армену Борисовичу", — заявил актер.Харатьян утверждает, что никогда в жизни не встречал такой заботы, внимания и любви, как у Виталины к мужу: "Она же с ним ни на минуту не расставалась…" По его словам, именно благодаря ей Джигарханян продолжал выходить на сцену, даже когда начал забывать текст.Материнство в 46 летНедавно, 25 марта, жизнь экс-супруги Джигарханяна кардинально изменилась — Виталина Цымбалюк-Романовская впервые стала мамой. В клинике акушерства и гинекологии имени В.Ф. Снегирева она родила дочь весом 3740 граммов и ростом 53 сантиметра.Пианистка призналась, что тщательно скрывала беременность от посторонних глаз. "Я очень благодарна врачам, которые меня наблюдали, и немногочисленным друзьям, которые знали про беременность, за то, что эта информация никуда не попала и пресса меня не атаковала", — поделилась она в интервью "Дни.ру".Интересно, что ради материнства Виталина не планирует менять привычный образ жизни. "Жизнь не должна останавливаться после рождения ребенка, а, наоборот, обогащаться. Думаю, дочь будет помогать мне во всем, она уже помогала 9 месяцев, я очень легко перенесла беременность", — рассказала новоиспеченная мама.Особо трогательно звучат ее слова о новом этапе жизни: "В роли мамы прекрасно. Я в принципе хотела быть мамой, никогда не откидывала такой вариант, но обстоятельства, их стечение, все распорядилось так, что мамой я стала чуть позже, чем это принято. Теперь я могу передать ребенку многое".Детективная загадка: кто же отец ребенка Виталины?Отсутствие официальных заявлений о личности отца породило волну догадок и теорий. Наиболее обсуждаемым кандидатом стал Дмитрий Харатьян, что неудивительно — именно он выступил с горячей защитой пианистки после скандала с Джигарханяном. Актер, который женат на Марине Майко с 1989 года, хранит молчание по поводу этих слухов.В списке вероятных кандидатов фигурировал и интеллектуал Виктор Сиднев. Экс-знаток "Что? Где? Когда?" появлялся с Виталиной на публике в 2018-2019 годах, что дало почву для сплетен, несмотря на официальную версию о "просто дружбе".Не обошлось и без упоминания Прохора Шаляпина — певца, известного своими громкими романами с женщинами постарше. Впрочем, он быстро открестился от этих слухов, подчеркнув, что их связывает исключительно профессиональное уважение.Самая прозаичная версия сводится к использованию современных репродуктивных технологий. В 46 лет многие женщины обращаются к ЭКО или донорскому материалу, и это вполне вписывается в образ независимой Виталины, которая "построила жизнь так, чтобы ничего ни с кем не делить".Не исключено и наличие непубличного партнера — бизнесмена или человека из другой сферы, с которым пианистка предпочитает не светиться после горького опыта медийного брака. "У меня с личной жизнью все нормально", — туманно намекает она, оставляя широкое поле для дальнейших догадок.

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