https://ria.ru/20250121/kharatyan-1994744700.html

Путин поздравил Харатьяна с 65-летием

Путин поздравил Харатьяна с 65-летием - РИА Новости, 21.01.2025

Путин поздравил Харатьяна с 65-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием актера Дмитрия Харатьяна, отметив его творчество и пожелав неиссякаемой энергии и вдохновения, соответствующая РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T09:37:00+03:00

2025-01-21T09:37:00+03:00

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культура

дмитрий харатьян

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием актера Дмитрия Харатьяна, отметив его творчество и пожелав неиссякаемой энергии и вдохновения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Дмитрий Вадимович! Поздравляю Вас с 65-летием. Вас знают как талантливого, разнопланового актёра, деятельного, увлечённого и очень позитивного человека, наделённого широкими творческими возможностями", - говорится в поздравлении.Путин отметил, что Харатьян состоялся в кинематографе и на театральной сцене, реализовал себя как эстрадный исполнитель и популярный телеведущий, общественный деятель.Кроме того, президент пожелал актеру крепкого здоровья, успехов, неиссякаемой энергии и вдохновения.

https://ria.ru/20250121/kharatyan-1994573883.html

https://ria.ru/20241226/putin-1991531016.html

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дмитрий харатьян, владимир путин, россия, общество