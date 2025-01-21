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Путин поздравил Харатьяна с 65-летием
Путин поздравил Харатьяна с 65-летием - РИА Новости, 21.01.2025
Путин поздравил Харатьяна с 65-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием актера Дмитрия Харатьяна, отметив его творчество и пожелав неиссякаемой энергии и вдохновения, соответствующая РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T09:37:00+03:00
2025-01-21T09:37:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием актера Дмитрия Харатьяна, отметив его творчество и пожелав неиссякаемой энергии и вдохновения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Дмитрий Вадимович! Поздравляю Вас с 65-летием. Вас знают как талантливого, разнопланового актёра, деятельного, увлечённого и очень позитивного человека, наделённого широкими творческими возможностями", - говорится в поздравлении.Путин отметил, что Харатьян состоялся в кинематографе и на театральной сцене, реализовал себя как эстрадный исполнитель и популярный телеведущий, общественный деятель.Кроме того, президент пожелал актеру крепкого здоровья, успехов, неиссякаемой энергии и вдохновения.
https://ria.ru/20250121/kharatyan-1994573883.html
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дмитрий харатьян, владимир путин, россия, общество
Культура, Дмитрий Харатьян, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин поздравил Харатьяна с 65-летием
Путин поздравил Харатьяна с 65-летием, пожелав энергии и вдохновения