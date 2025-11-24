В Тверской области назвали победителей фестиваля фильмов "КиноВЕЧЕ"

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Церемония закрытия XIХ Всероссийского фестиваля исторических фильмов "КиноВЕЧЕ" состоялась в тверском кинотеатре "Звезда", там объявили обладателя Гран-при и победителей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всероссийский фестиваль исторических фильмов "КиноВЕЧЕ" – единственный в России, посвященный отечественному историческому кино. Кинофорум включает премьеры художественных фильмов, документальные и ретроспективные показы, творческие встречи с кинематографистами. Верхневолжье проводит фестиваль уже третий год подряд. Президент "КиноВЕЧЕ" – режиссер, народная артистка РФ, кавалер Орденов Почета и Дружбы Светлана Дружинина.

Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев в приветствии участникам фестиваля отметил, что в этом году особое место в программе фестиваля уделено показам, приуроченным к году 80-летия Великой Победы, объявленному президентом Российской Федерации Годом защитника Отечества.

На 14 площадках фестиваля состоялось 65 показов, на которых побывали около 9 тысяч зрителей. В числе звездных гостей "КиноВЕЧЕ" – народные артисты РФ Дмитрий Харатьян, Лариса Долина, Александр Домогаров, Федор Добронравов, заслуженные артистки РФ Екатерина Гусева и Нина Шацкая, актриса театра и кино Анастасия Макеева. Также участниками фестиваля стали творческие коллективы Верхневолжья, тверские суворовцы.

"Конечно, мы делаем наш кинофестиваль для зрителей. Очень рады были видеть на всех площадках полные залы, прекрасный зрительский отклик, слышать пожелания встретиться еще раз. Очень яркие впечатления как от программы игрового кино, так и документального", – отметила программный директор фестиваля Ирина Сошникова.

Гран-при фестиваля удостоен фильм "Двое в одной жизни, не считая собаки" (режиссер Андрей Зайцев). Эта же картина, а также фильм "Путь" получили приз зрительских симпатий. Наградой "За вклад в отечественный кинематограф" отмечен председатель Союза кинематографистов России, актер, режиссер, сценарист, народный артист РФ Никита Михалков.

Лучшим режиссером признана Лариса Садилова (фильм "Дочь капитана"), лучшим оператором – Александр Ланеев (фильм "Планета"). Лучший сценарий – у фильма "Красный шёлк". Названы обладатели лучших женской и мужской ролей: Светлана Крючкова ("Двое в одной жизни, не считая собаки") и Иван Константинов ("Легенды вечных снегов").

Актриса театра и кино, народная артистка РФ Наталья Егорова удостоена звания "Легенда отечественного кино". Специального приза жюри "За верность идеалам добра и любви" – фильм "Каруза" (режиссер Иван Харатьян). Спецприз министерства культуры Тверской области "За актуальное обращение к теме семьи и детства" получил фильм "Дочь капитана".