Зрелые актеры в классной физической форме: их секреты
© РИА Новости / Максим Блинов/Владимир Федоренко/Екатерина ЧесноковаДмитрий Нагиев, Игорь Костолевский и Дмитрий Харатьян
Дмитрий Нагиев, Игорь Костолевский и Дмитрий Харатьян
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Юлия Зачетова. Актеры — люди медийные, публичные. Для них очень важны хорошая физическая форма, бодрость и энергичность. Причем это касается не только женщин, но и мужчин. Следить за внешностью — не просто личный выбор, а залог востребованности в профессии. Десять артистов, которые выглядят моложе сверстников, и секреты их привлекательности — в фотоленте РИА Новости.
Игорь Костолевский, 76 лет
Народный артист России Игорь Костолевский
Статный, элегантный, энергичный — про таких мужчин говорят "красиво стареет". Игорь Матвеевич любит спорт. У него есть прекрасная привычка — каждое утро проводить на уличных тренировках: гимнастика, бег, велосипед.
Строгих диет Костолевский не соблюдает, просто правильно и умеренно питается.
Сергей Безруков, 51 год
Актер Сергей Безруков
Так потрясающе выглядеть, активно сниматься в кино, руководить театром, играть в собственной музыкальной группе актеру помогает железная сила воли. Впрочем, это уже образ жизни. Безруков практикует строгие диеты, в том числе по группе крови, и периодически голодает, особенно когда это нужно для роли.
Артист не курит и не употребляет алкоголь. Питается очень избирательно, а иногда и вовсе аскетично: не ест сладкое, мучное, консервы, майонез, жареное, выпечку, полуфабрикаты и, конечно, никакого фастфуда. Регулярно и подолгу занимается в тренажерном зале, боксирует.
Дмитрий Харатьян, 65 лет
Актер Дмитрий Харатьян
О его вечной молодости ходят легенды. А сам актер говорит, что поддерживать такую великолепную форму и быть всегда энергичным ему помогают хорошая генетика и профессия — он теряет до двух килограммов за один спектакль. Ну и конечно, Дмитрий тоже адепт здорового, активного образа жизни. Артист каждый день выполняет 15-минутный комплекс гимнастических упражнений, занимается большим теннисом, не пьет алкоголь, очень гордится, что бросил курить.
Хотя Харатьян признается, что иногда дает слабину и нарушает режим — случаются переедания. Но потом — разгрузочная диета.
Егор Бероев, 47 лет
Актер Егор Бероев
Признается, что ощущает себя молодым, когда испытывает драйв, кураж. Кстати, трюки в фильмах он выполняет сам, так что адреналина благодаря работе у него хватает.
Строгих диет актер не придерживается, просто предпочитает правильное, здоровое питание.
Главный секрет его привлекательности — активный образ жизни. Егор любит бег, плавание, езду на мотоцикле.
Дмитрий Нагиев, 58 лет
Актер Дмитрий Нагиев
Харизматичный, брутальный актер, телеведущий, шоумен в прекрасной физической форме. Кстати, в экшен-сценах — погонях, авариях, скачках на лошадях — он почти всегда снимается сам, без дублеров. По словам Дмитрия, секрет молодости прост: "Что бы ты ни делал — 20 раз присел, 20 раз отжался, — надо это делать регулярно. И самое главное — выполнять данное себе обещание: если сказал, что будешь бегать с понедельника, беги. Хотя, возможно, важнее то, что ты не делаешь. Например, не ешь на ночь".
Михаил Пореченков, 56 лет
Актер Михаил Пореченков
Накачанный торс, обаятельная улыбка и яркие голубые глаза — вот секрет привлекательности этого актера.
Первое достигается регулярными и продолжительными тренировками в зале — по полтора часа трижды в неделю. А для роли в фильме "Иван Поддубный" Михаил еще и осваивал борцовское искусство.
Владимир Машков, 61 год
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков
Актер также сам исполняет все трюки и считает, что нужно постоянно поддерживать форму.
Во время перерывов на съемках Машков упражняется с гантелями или подтягивается на турнике. Даже при такой загруженности, как у руководителя театра, можно всегда найти время на спорт. Зал он посещает регулярно, а еще практикует дыхательную гимнастику и придерживается здорового питания — ест только полезные продукты.
Во время перерывов на съемках Машков упражняется с гантелями или подтягивается на турнике. Даже при такой загруженности, как у руководителя театра, можно всегда найти время на спорт. Зал он посещает регулярно, а еще практикует дыхательную гимнастику и придерживается здорового питания — ест только полезные продукты.
Андрей Соколов, 62 года
Актер Андрей Соколов
Страсть артиста — хоккей. Этим энергозатратным, непростым видом спорта Андрей занимается уже много лет.
Также он регулярно тренируется в зале, если загруженность позволяет — даже по несколько часов каждый день. Оно того стоит — результат видят все зрители.
Виктор Добронравов, 42 года
Актер Виктор Добронравов
Артист тоже некоторое время увлекался хоккеем. Виктор рассказывал, что с детства любит командные игры: баскетбол, волейбол, футбол.
Сейчас он занимается в зале, на турнике, после активной тренировки любит зайти в сауну. Правда, спорт у него не каждый день, а когда работа позволяет, ведь и на сцене, и на съемках Добронравов получает неплохую физическую нагрузку.
Актер не курит и не перебарщивает с алкоголем. А вот съесть что-нибудь не совсем правильное позволяет себе — от шашлыка на даче не отказывается, к тому же сам прекрасно готовит.
Павел Деревянко, 49 лет
Актер Павел Деревянко
Такой торс, как у этого артиста, не грех лишний раз продемонстрировать зрителям. Павел в замечательной физической форме. Конечно, чудес не бывает, и актер также регулярно ходит в зал — качается, боксирует.
Деревянко занимался рукопашным боем, карате. В одном из интервью рассказывал, что осваивает древнее вьетнамское искусство нят-нам, включающее медитации, дыхательную практику и бойцовские приемы.
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