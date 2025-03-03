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Умер композитор Корчинский, писавший музыку к песням Кобзона и Аллегровой
Умер композитор Корчинский, писавший музыку к песням Кобзона и Аллегровой - РИА Новости, 03.03.2025
Умер композитор Корчинский, писавший музыку к песням Кобзона и Аллегровой
Композитор и автор музыки к песням известных артистов Адриан Корчинский умер в возрасте 65 лет, пишет Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:16:00+03:00
2025-03-03T12:16:00+03:00
2025-03-03T12:37:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Композитор и автор музыки к песням известных артистов Адриан Корчинский умер в возрасте 65 лет, пишет Telegram-канал SHOT."Приехавшие врачи лишь констатировали смерть композитора", — говорится в материале.Как отметили в публикации, музыкант скончался накануне в своей квартире в МосквеКорчинский сочинял музыку для таких исполнителей, как Лариса Долина, Ирина Понаровская, Ирина Аллегрова, Иосиф Кобзон, Николай Караченцов, Елена Степанова, Дмитрий Харатьян, Наталья Нурмухамедова.Адриан Корчинский родился 13 марта в 1959 году во Львове. В 1977 году в Москве окончил Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, а в 1982 году — Московскую консерваторию.В 1982 году композитор удостоился премии ЮНЕСКО.
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РИА Новости
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москва, иосиф кобзон, лариса долина, ирина понаровская, юнеско, общество, шоу-бизнес
Москва, Иосиф Кобзон, Лариса Долина, Ирина Понаровская, ЮНЕСКО, Общество, Шоу-бизнес
Умер композитор Корчинский, писавший музыку к песням Кобзона и Аллегровой
SHOT: композитор Адриан Корчинский умер в возрасте 65 лет