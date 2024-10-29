https://ria.ru/20241029/haratjany-1980705453.html

Харатьян отозвал иск о проблемном китайском автомобиле

Харатьян отозвал иск о проблемном китайском автомобиле - РИА Новости, 29.10.2024

Харатьян отозвал иск о проблемном китайском автомобиле

Российский актер Дмитрий Харатьян заключил мировое соглашение с ответчиками по его иску, который он подавал из-за проблем с купленным у дилера китайским... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:44

2024-10-29T14:44

2024-10-29T14:44

происшествия

дмитрий харатьян

гибдд мвд рф

китай

авто

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российский актер Дмитрий Харатьян заключил мировое соглашение с ответчиками по его иску, который он подавал из-за проблем с купленным у дилера китайским автомобилем, передает корреспондент РИА Новости из зала Хорошевского суда Москвы. "Суд определил по иску Харатьяна… утвердить мировое соглашение", - огласила решение судья. Представитель Харатьяна уточнил РИА Новости, что условиями мирового соглашения, в том числе, являются исключение из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, признание его клиента добросовестным приобретателем и снятие ограничений в ГИБДД. Ранее в суде сообщили, что, согласно исковому заявлению, актер приобрел автомобиль у ООО "НЕО Карс Бел", но впоследствии узнал из СМИ, что этот дилер премиальных китайских электромобилей и гибридов продавал клиентам машины, находящиеся в залоге. Проверив в Реестре залогового имущества, Харатьян обнаружил, что его автомобиль является предметом залога в пользу ООО "Чунцин Биулу Автомобильные технологии Ко". Харатьян просил суд признать его добросовестным приобретателем, прекратить залог транспортного средства и снять запрет на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля, уточняли в инстанции. Ответчиками по иску Харатьяна значатся: ООО "Чунцин Биулу Автомобильные технологии Ко", ООО "Нео Карс Москва" и ООО "Нео Карс бел".

https://ria.ru/20240523/avtomobili-1947790208.html

https://ria.ru/20240813/avto-1965820865.html

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, дмитрий харатьян, гибдд мвд рф, китай, авто