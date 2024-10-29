https://ria.ru/20241029/haratjany-1980705453.html
Харатьян отозвал иск о проблемном китайском автомобиле
Харатьян отозвал иск о проблемном китайском автомобиле - РИА Новости, 29.10.2024
Харатьян отозвал иск о проблемном китайском автомобиле
Российский актер Дмитрий Харатьян заключил мировое соглашение с ответчиками по его иску, который он подавал из-за проблем с купленным у дилера китайским... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:44
2024-10-29T14:44
2024-10-29T14:44
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российский актер Дмитрий Харатьян заключил мировое соглашение с ответчиками по его иску, который он подавал из-за проблем с купленным у дилера китайским автомобилем, передает корреспондент РИА Новости из зала Хорошевского суда Москвы. "Суд определил по иску Харатьяна… утвердить мировое соглашение", - огласила решение судья. Представитель Харатьяна уточнил РИА Новости, что условиями мирового соглашения, в том числе, являются исключение из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, признание его клиента добросовестным приобретателем и снятие ограничений в ГИБДД. Ранее в суде сообщили, что, согласно исковому заявлению, актер приобрел автомобиль у ООО "НЕО Карс Бел", но впоследствии узнал из СМИ, что этот дилер премиальных китайских электромобилей и гибридов продавал клиентам машины, находящиеся в залоге. Проверив в Реестре залогового имущества, Харатьян обнаружил, что его автомобиль является предметом залога в пользу ООО "Чунцин Биулу Автомобильные технологии Ко". Харатьян просил суд признать его добросовестным приобретателем, прекратить залог транспортного средства и снять запрет на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля, уточняли в инстанции. Ответчиками по иску Харатьяна значатся: ООО "Чунцин Биулу Автомобильные технологии Ко", ООО "Нео Карс Москва" и ООО "Нео Карс бел".
https://ria.ru/20240523/avtomobili-1947790208.html
https://ria.ru/20240813/avto-1965820865.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дмитрий харатьян, гибдд мвд рф, китай, авто
Происшествия, Дмитрий Харатьян, ГИБДД МВД РФ, Китай, Авто
Харатьян отозвал иск о проблемном китайском автомобиле
Харатьян: купивший проблемную китайскую машину, пошел на мировую и отозвал иск
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российский актер Дмитрий Харатьян заключил мировое соглашение с ответчиками по его иску, который он подавал из-за проблем с купленным у дилера китайским автомобилем, передает корреспондент РИА Новости из зала Хорошевского суда Москвы.
«
"Суд определил по иску Харатьяна… утвердить мировое соглашение", - огласила решение судья.
Представитель Харатьяна уточнил РИА Новости, что условиями мирового соглашения, в том числе, являются исключение из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, признание его клиента добросовестным приобретателем и снятие ограничений в ГИБДД
.
Ранее в суде сообщили, что, согласно исковому заявлению, актер приобрел автомобиль у ООО "НЕО Карс Бел", но впоследствии узнал из СМИ, что этот дилер премиальных китайских электромобилей и гибридов продавал клиентам машины, находящиеся в залоге. Проверив в Реестре залогового имущества, Харатьян обнаружил, что его автомобиль является предметом залога в пользу ООО "Чунцин Биулу Автомобильные технологии Ко".
Харатьян просил суд признать его добросовестным приобретателем, прекратить залог транспортного средства и снять запрет на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля, уточняли в инстанции.
Ответчиками по иску Харатьяна значатся: ООО "Чунцин Биулу Автомобильные технологии Ко", ООО "Нео Карс Москва" и ООО "Нео Карс бел".