https://ria.ru/20250415/pobeda-2011773434.html

Акция "Чтения Победы" прошла в музее истории Ташкента

Акция "Чтения Победы" прошла в музее истории Ташкента - РИА Новости, 17.04.2025

Акция "Чтения Победы" прошла в музее истории Ташкента

Акция "Чтения Победы", посвященная роли народа Узбекистана в Великой Отечественной войне, состоялась во вторник в музее истории Ташкента, передает корреспондент РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-15T11:56:00+03:00

2025-04-15T11:56:00+03:00

2025-04-17T11:57:00+03:00

россия

ташкент

дмитрий харатьян

расул гамзатов

булат окуджава

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011343762_0:212:2885:1835_1920x0_80_0_0_a15f90bf669216ace938b5f1ae5bf75e.jpg

ТАШКЕНТ, 15 апр - РИА Новости. Акция "Чтения Победы", посвященная роли народа Узбекистана в Великой Отечественной войне, состоялась во вторник в музее истории Ташкента, передает корреспондент РИА Новости. В акции принял участие народный артист России, уроженец узбекистанского города Алмалык Дмитрий Харатьян, а также известные коллективы и артисты Узбекистана. На импровизированной сцене в фойе музея прозвучали произведения Расула Гамзатова, Булата Окуджавы, Роберта Рождественского, Ильи Эренбурга, Шарафа Рашидова , Гафура Гуляма, других советских и узбекистанских авторов. Выступившие также напомнили, что каждый третий житель республики принял участие в борьбе против нацизма: около двух миллионов людей отправились на фронт. В тылу обеспечил бесперебойную работу эвакуированных предприятий, научных учреждений и творческих объединений. Во время войны в Ташкенте нашли спасение от голода и смерти тысячи эвакуированных советских граждан, в том числе дети, потерявшие родителей. Акция "Чтения Победы" организована в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проект рассказывает молодежи о великих подвигах солдат и простых граждан. В серии публичных мероприятий принимают участие известные актеры театра и кино, музыканты, спортивные звезды и общественные деятели. Первая акция "Чтения победы" состоялась на станции метро "Маяковская" в Москве в ночь с 4 на 5 декабря 2024 года. В марте "Чтения Победы" прошли в музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде. Седьмого апреля - в историческом кинотеатре "Заря" в Калининграде.

https://ria.ru/20250406/matvienko-2009606671.html

https://ria.ru/20250411/kirgizija-2010638911.html

россия

ташкент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ташкент, дмитрий харатьян, расул гамзатов, булат окуджава, 80-летие победы в великой отечественной войне