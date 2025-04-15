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Акция "Чтения Победы" прошла в музее истории Ташкента - РИА Новости, 17.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:56 15.04.2025 (обновлено: 11:57 17.04.2025)
https://ria.ru/20250415/pobeda-2011773434.html
Акция "Чтения Победы" прошла в музее истории Ташкента
Акция "Чтения Победы" прошла в музее истории Ташкента - РИА Новости, 17.04.2025
Акция "Чтения Победы" прошла в музее истории Ташкента
Акция "Чтения Победы", посвященная роли народа Узбекистана в Великой Отечественной войне, состоялась во вторник в музее истории Ташкента, передает корреспондент РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-15T11:56:00+03:00
2025-04-17T11:57:00+03:00
россия
ташкент
дмитрий харатьян
расул гамзатов
булат окуджава
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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ТАШКЕНТ, 15 апр - РИА Новости. Акция "Чтения Победы", посвященная роли народа Узбекистана в Великой Отечественной войне, состоялась во вторник в музее истории Ташкента, передает корреспондент РИА Новости. В акции принял участие народный артист России, уроженец узбекистанского города Алмалык Дмитрий Харатьян, а также известные коллективы и артисты Узбекистана. На импровизированной сцене в фойе музея прозвучали произведения Расула Гамзатова, Булата Окуджавы, Роберта Рождественского, Ильи Эренбурга, Шарафа Рашидова , Гафура Гуляма, других советских и узбекистанских авторов. Выступившие также напомнили, что каждый третий житель республики принял участие в борьбе против нацизма: около двух миллионов людей отправились на фронт. В тылу обеспечил бесперебойную работу эвакуированных предприятий, научных учреждений и творческих объединений. Во время войны в Ташкенте нашли спасение от голода и смерти тысячи эвакуированных советских граждан, в том числе дети, потерявшие родителей. Акция "Чтения Победы" организована в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проект рассказывает молодежи о великих подвигах солдат и простых граждан. В серии публичных мероприятий принимают участие известные актеры театра и кино, музыканты, спортивные звезды и общественные деятели. Первая акция "Чтения победы" состоялась на станции метро "Маяковская" в Москве в ночь с 4 на 5 декабря 2024 года. В марте "Чтения Победы" прошли в музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде. Седьмого апреля - в историческом кинотеатре "Заря" в Калининграде.
https://ria.ru/20250406/matvienko-2009606671.html
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россия, ташкент, дмитрий харатьян, расул гамзатов, булат окуджава, 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, Ташкент, Дмитрий Харатьян, Расул Гамзатов, Булат Окуджава, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Акция "Чтения Победы" прошла в музее истории Ташкента

В музее истории Ташкента прошла акция, посвященная роли народа Узбекистана в ВОВ

© РИА Новости / Авенир Дебердеев | Перейти в медиабанкНародный артист России Дмитрий Харатьян выступает на "Чтениях Победы" в Ташкенте
Народный артист России Дмитрий Харатьян выступает на Чтениях Победы в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Авенир Дебердеев
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Народный артист России Дмитрий Харатьян выступает на "Чтениях Победы" в Ташкенте
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ТАШКЕНТ, 15 апр - РИА Новости. Акция "Чтения Победы", посвященная роли народа Узбекистана в Великой Отечественной войне, состоялась во вторник в музее истории Ташкента, передает корреспондент РИА Новости.
В акции принял участие народный артист России, уроженец узбекистанского города Алмалык Дмитрий Харатьян, а также известные коллективы и артисты Узбекистана.
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На импровизированной сцене в фойе музея прозвучали произведения Расула Гамзатова, Булата Окуджавы, Роберта Рождественского, Ильи Эренбурга, Шарафа Рашидова , Гафура Гуляма, других советских и узбекистанских авторов.
Выступившие также напомнили, что каждый третий житель республики принял участие в борьбе против нацизма: около двух миллионов людей отправились на фронт. В тылу обеспечил бесперебойную работу эвакуированных предприятий, научных учреждений и творческих объединений. Во время войны в Ташкенте нашли спасение от голода и смерти тысячи эвакуированных советских граждан, в том числе дети, потерявшие родителей.
Акция "Чтения Победы" организована в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проект рассказывает молодежи о великих подвигах солдат и простых граждан. В серии публичных мероприятий принимают участие известные актеры театра и кино, музыканты, спортивные звезды и общественные деятели.
Первая акция "Чтения победы" состоялась на станции метро "Маяковская" в Москве в ночь с 4 на 5 декабря 2024 года. В марте "Чтения Победы" прошли в музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде. Седьмого апреля - в историческом кинотеатре "Заря" в Калининграде.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияТашкентДмитрий ХаратьянРасул ГамзатовБулат Окуджава80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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