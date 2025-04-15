Акция "Чтения Победы" прошла в музее истории Ташкента
В музее истории Ташкента прошла акция, посвященная роли народа Узбекистана в ВОВ
© РИА Новости / Авенир Дебердеев | Перейти в медиабанкНародный артист России Дмитрий Харатьян выступает на "Чтениях Победы" в Ташкенте
Народный артист России Дмитрий Харатьян выступает на "Чтениях Победы" в Ташкенте
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ТАШКЕНТ, 15 апр - РИА Новости. Акция "Чтения Победы", посвященная роли народа Узбекистана в Великой Отечественной войне, состоялась во вторник в музее истории Ташкента, передает корреспондент РИА Новости.
В акции принял участие народный артист России, уроженец узбекистанского города Алмалык Дмитрий Харатьян, а также известные коллективы и артисты Узбекистана.
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На импровизированной сцене в фойе музея прозвучали произведения Расула Гамзатова, Булата Окуджавы, Роберта Рождественского, Ильи Эренбурга, Шарафа Рашидова , Гафура Гуляма, других советских и узбекистанских авторов.
Выступившие также напомнили, что каждый третий житель республики принял участие в борьбе против нацизма: около двух миллионов людей отправились на фронт. В тылу обеспечил бесперебойную работу эвакуированных предприятий, научных учреждений и творческих объединений. Во время войны в Ташкенте нашли спасение от голода и смерти тысячи эвакуированных советских граждан, в том числе дети, потерявшие родителей.
Акция "Чтения Победы" организована в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проект рассказывает молодежи о великих подвигах солдат и простых граждан. В серии публичных мероприятий принимают участие известные актеры театра и кино, музыканты, спортивные звезды и общественные деятели.
Первая акция "Чтения победы" состоялась на станции метро "Маяковская" в Москве в ночь с 4 на 5 декабря 2024 года. В марте "Чтения Победы" прошли в музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде. Седьмого апреля - в историческом кинотеатре "Заря" в Калининграде.
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