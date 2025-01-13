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Биография Зорана Милановича
Биография Зорана Милановича - РИА Новости, 13.01.2025
Биография Зорана Милановича
Хорватский политический и государственный деятель Зоран Миланович родился 30 октября 1966 года в Загребе. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T11:09:00+03:00
2025-01-13T11:09:00+03:00
2025-01-13T11:09:00+03:00
справки
хорватия
зоран миланович
биографии
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Хорватский политический и государственный деятель Зоран Миланович родился 30 октября 1966 года в Загребе.В 1991 году окончил юридический факультет Загребского университета, в 1998 году получил степень магистра права Европейского союза в Свободном университете в Брюсселе (Бельгия).После окончания университета начал свою профессиональную карьеру в качестве стажера в Коммерческом суде Загреба, в 1993 году поступил на службу в министерство иностранных дел Хорватии.В 1994 году по линии ОБСЕ работал в составе миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.В 1996 году был назначен советником хорватской миссии при ЕС и НАТО в Брюсселе.В 1999 году вернулся на работу в МИД.В это же время Миланович начал свою политическую карьеру: он вступил в ряды Социал-демократической партии (СДП).В январе 2000 года после победы СДП на выборах был назначен на должность национального координатора отношений с НАТО. Участвовал во всех ключевых встречах с представителями НАТО, в том числе посвященных присоединению Хорватии к программе "Партнерство ради мира" в мае 2000 года. В 2003 году был назначен на должность помощника министра иностранных дел по политическим многосторонним вопросам, покинул пост после проигрыша СДП на парламентских выборах в ноябре 2003 года.В 2004 году по приглашению основателя СДП Ивицы Рачана вошел в исполнительный комитет СДП, отвечал за международные вопросы и сотрудничество с другими партиями.В 2006 году занимал пост пресс-секретаря Социал-демократической партии.В июне 2007 года после смерти Ивицы Рачана на внеочередном съезде СДП был избран председателем партии.В 2008-2011 годах – председатель фракции СДП в Хорватском саборе (парламенте), член парламентского комитета по конституционным вопросам, регламенту и политической системе. На выборах 2011 года СДП подписала коалиционное соглашение с Хорватской народной партией, Истрийской демократической ассамблеей и Хорватской партией пенсионеров. По итогам выборов, состоявшихся 4 декабря, коалиция получила большинство мест в парламенте. 23 декабря 2011 года Зоран Миланович возглавил правительство Хорватии. Во время его мандата Хорватия стала членом ЕС в 2013 году.На парламентских выборах в ноябре 2015 года Миланович возглавил коалицию "Хорватия растет", которая заняла второе место. Не сумев сформировать правящее большинство, Миланович покинул пост премьер-министра в январе 2016 года. На досрочных парламентских выборах в сентябре 2016 года парламентская коалиция во главе с Зораном Милановичем вновь заняла второе место. После поражения на выборах Миланович объявил, что не будет участвовать в выборах президента СДП, которые состоялись в ноябре 2016 года, и ушел из политики. Позже он продолжил свою профессиональную карьеру, основав консалтинговую компанию EuroAlba.В июне 2019 года Миланович объявил о возвращении в политику и выдвижении своей кандидатуры на пост президента Хорватии. Он получил поддержку Социал-демократической партии. По итогам первого тура выборов президента Хорватии, прошедшего 22 декабря 2019 года, Зоран Миланович набрал 29,55% голосов избирателей и вышел во второй тур вместе с действующим на тот момент президентом Колиндой Грабар-Китарович.5 января 2020 года во втором туре президентских выборов Миланович победил Грабар-Китарович, получив 1,034 миллиона голосов против 929 тысяч у оппонента. 18 февраля 2020 года вступил в должность президента Хорватии.Миланович публично осуждал СВО, но сетовал на неэффективность санкций Запада против РФ, выступал против любого участия хорватских военных в конфликте. Несмотря на его заявления, правительство Хорватии оказало военную и иную помощь Киеву на 300 миллионов долларов и продолжает ее оказывать. В то же время Миланович выступал против вхождения Украины в НАТО, так как это противоречит и угрожает национальным интересам Хорватии. Кроме того, он отказался одобрить участие Хорватии в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения. 3 декабря 2024 года Зоран Миланович выдвинул свою кандидатуру на второй срок президентства в качестве независимого кандидата, поддерживаемого Социал-демократической партией. 29 декабря по итогам первого тура президентских выборов Миланович получил 49,09% голосов избирателей и прошел во второй тур.Зоран Миланович женат. Его супруга доктор наук в области эпидемиологии в Хорватском институте общественного здравоохранения. У них двое сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, хорватия, зоран миланович, биографии
Справки, Хорватия, Зоран Миланович, Биографии
Хорватский политический и государственный деятель Зоран Миланович родился
30 октября 1966 года в Загребе.
В 1991 году окончил юридический факультет Загребского университета, в 1998 году получил степень магистра права Европейского союза в Свободном университете в Брюсселе (Бельгия).
После окончания университета начал
свою профессиональную карьеру в качестве стажера в Коммерческом суде Загреба, в 1993 году поступил на службу в министерство иностранных дел Хорватии.
В 1994 году по линии ОБСЕ работал в составе миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.
В 1996 году был назначен советником хорватской миссии при ЕС и НАТО в Брюсселе.
В 1999 году вернулся на работу в МИД.
В это же время Миланович начал свою политическую карьеру: он вступил в ряды Социал-демократической партии (СДП).
В январе 2000 года после победы СДП на выборах был назначен на должность национального координатора отношений с НАТО. Участвовал во всех ключевых встречах с представителями НАТО, в том числе посвященных присоединению Хорватии к программе "Партнерство ради мира"
в мае 2000 года.
В 2003 году был назначен на должность помощника министра иностранных дел по политическим многосторонним вопросам, покинул пост после проигрыша СДП на парламентских выборах в ноябре 2003 года.
В 2004 году по приглашению основателя СДП Ивицы Рачана вошел в исполнительный комитет СДП, отвечал за международные вопросы и сотрудничество с другими партиями.
В 2006 году занимал пост пресс-секретаря Социал-демократической партии.
В июне 2007 года после смерти Ивицы Рачана на внеочередном съезде СДП был избран председателем партии.
В 2008-2011 годах – председатель фракции СДП
в Хорватском саборе (парламенте), член парламентского комитета по конституционным вопросам, регламенту и политической системе.
На выборах 2011 года СДП подписала коалиционное соглашение с Хорватской народной партией, Истрийской демократической ассамблеей и Хорватской партией пенсионеров. По итогам выборов
, состоявшихся 4 декабря, коалиция получила большинство мест в парламенте.
23 декабря 2011 года
Зоран Миланович возглавил правительство Хорватии. Во время его мандата Хорватия стала членом ЕС в 2013 году.
На парламентских выборах в ноябре 2015 года Миланович возглавил коалицию "Хорватия растет"
, которая заняла второе место.
Не сумев сформировать правящее большинство, Миланович покинул
пост премьер-министра в январе 2016 года.
На досрочных парламентских выборах
в сентябре 2016 года парламентская коалиция во главе с Зораном Милановичем вновь заняла второе место
.
После поражения на выборах Миланович объявил
, что не будет участвовать в выборах президента СДП, которые состоялись в ноябре 2016 года, и ушел из политики.
Позже он продолжил свою профессиональную карьеру, основав консалтинговую компанию EuroAlba.
В июне 2019 года Миланович объявил
о возвращении в политику и выдвижении своей кандидатуры на пост президента Хорватии. Он получил поддержку Социал-демократической партии.
По итогам первого тура
выборов президента Хорватии, прошедшего 22 декабря 2019 года, Зоран Миланович набрал 29,55% голосов
избирателей и вышел во второй тур вместе с действующим на тот момент президентом Колиндой Грабар-Китарович.
5 января 2020 года во втором туре президентских выборов Миланович победил Грабар-Китарович, получив 1,034 миллиона голосов
против 929 тысяч у оппонента.
18 февраля 2020 года
вступил в должность президента Хорватии.
Миланович публично осуждал СВО, но сетовал на неэффективность санкций Запада против РФ, выступал против любого участия хорватских военных в конфликте. Несмотря на его заявления, правительство Хорватии оказало
военную и иную помощь Киеву на 300 миллионов долларов и продолжает ее оказывать.
В то же время Миланович выступал
против вхождения Украины в НАТО, так как это противоречит и угрожает национальным интересам Хорватии. Кроме того, он отказался
одобрить участие Хорватии в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения.
3 декабря 2024 года Зоран Миланович выдвинул
свою кандидатуру на второй срок президентства в качестве независимого кандидата, поддерживаемого Социал-демократической партией
.
29 декабря по итогам первого тура президентских выборов Миланович получил
49,09% голосов избирателей и прошел во второй тур.
Зоран Миланович женат. Его супруга доктор наук в области эпидемиологии в Хорватском институте общественного здравоохранения. У них двое сыновей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников