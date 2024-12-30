https://ria.ru/20241230/milanovich-1992067667.html

Миланович лидирует на выборах президента Хорватии

Миланович лидирует на выборах президента Хорватии - РИА Новости, 30.12.2024

Миланович лидирует на выборах президента Хорватии

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович лидирует в первом туре выборов с 49,09% по данным со 100% участков, сообщила Государственная избирательная... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T13:31:00+03:00

2024-12-30T13:31:00+03:00

2024-12-30T13:31:00+03:00

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БЕЛГРАД, 30 дек - РИА Новости. Действующий президент Хорватии Зоран Миланович лидирует в первом туре выборов с 49,09% по данным со 100% участков, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК). Выборы хорватского президента прошли в воскресенье на более чем 6,5 тысячи участков на территории Хорватии и в 38 представительствах за рубежом. Правом голоса обладали 3 762 224 человека. Главные конкуренты - действующий глава государства и кандидат от правящего Хорватского демократического содружества (HDZ) Драган Приморац, который получил 19,35%, они выходят во второй тур 12 января. Явка составила 46,03%. Действующий президент Хорватии в ночь на понедельник поблагодарил избирателей и перед вторым туром пообещал бороться за самостоятельность страны и заботе о ее собственных интересах. Миланович фактически возглавляет крупнейшую оппозиционную Социал-демократическую партию (SDP) Хорватии, хоть по конституции и вышел из ее рядов в 2020 году после вступления в должность. Премьер Хорватии Андрей Пленкович 5 ноября назвал президента страны "пуделем Путина" из-за отказа одобрить участие в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU). Речь шла об отправке двух офицеров в Висбаден в ФРГ, которая может быть утверждена двумя третями депутатов парламента в 2025 году. Миланович публично осуждал СВО, но сетовал на неэффективность санкций Запада против РФ, выступал против любого участия хорватских военных в конфликте. Несмотря на его заявления, правительство Хорватии оказало военную и иную помощь Киеву на 300 миллионов долларов и продолжает ее оказывать. Главный конкурент Милановича - бывший в 2003-2009 годах министром науки образования и спорта Приморац - формально также является беспартийным, но получил полную поддержку правящего HDZ, партий-партнеров и лично премьера Андрея Пленковича. В ходе кампании Приморац объехал несколько хорватских регионов, проводил встречи с пенсионерами, бюджетниками, католическими верующими, ветеранами конфликтов 1990-х годов. Среди его обещаний - борьба с коррупцией, в которой обвиняют правящее HDZ, противодействие отъезду молодежи за границу, борьба с незаконной миграцией. Несмотря на опору на правые и клерикальные круги, традиционно поддерживающие правящую партию, кандидат от HDZ пообещал, что в случае его избрания не будет "ваших и наших". Остальные кандидаты согласно предварительным данным волеизъявления не вышли во второй тур, ожидаемый 12 января. Это Миро Буль от гражданского движения "МОСТ", Ивана Кекин из "Можемо", Бранка Лозо, представляющая правые "Дом и национальное собрание - Домино", независимые кандидаты Томислав Йонич, Мария Селак - Распудич и Нико Токич-Картело. В своих программах они сфокусировались на проблемах здравоохранения, образования, борьбы с коррупцией и миграциями, которые не входят в компетенции президента Хорватии, выполняющего в основном представительские функции в ходе пятилетнего мандата.

https://ria.ru/20241105/khorvatiya-1982038040.html

https://ria.ru/20240828/khorvatiya-1969082277.html

https://ria.ru/20241230/milanovich-1992035354.html

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Варвара Скокшина

в мире, хорватия, украина, висбаден, зоран миланович, андрей пленкович, нато