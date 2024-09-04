https://ria.ru/20240904/diplomatiya-1970172842.html

Межгосударственные отношения России и Китая

Межгосударственные отношения России и Китая - РИА Новости, 04.09.2024

Межгосударственные отношения России и Китая

Российско-китайские отношения характеризуются высокой динамикой развития, прочной правовой базой, разветвленной организационной структурой и активными связями... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T00:21

2024-09-04T00:21

2024-09-04T00:21

справки

китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg

Российско-китайские отношения характеризуются высокой динамикой развития, прочной правовой базой, разветвленной организационной структурой и активными связями на всех уровнях. Китайская Народная Республика (КНР) и Советский Союз установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР. После распада СССР правительство КНР 24 декабря 1991 года признало Российскую Федерацию в качестве правопреемницы международных прав и обязательств бывшего Советского Союза. Основные принципы и направления двустороннего взаимодействия отражены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 года.Современные российско-китайские отношения официально определяются сторонами как "отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху".Осуществляются интенсивные контакты на высшем и высоком уровнях.Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпинь встречались более 40 раз.Президент России Владимир Путин более 20 раз посещал Китай с визитами и для участия в международных мероприятиях. Он посещал Китай чаще, чем любой другой мировой лидер. Председатель КНР Си Цзиньпин посещал Россию с визитами девять раз – больше, чем любую другую страну. 20-22 марта 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом. Это была первая международная поездка руководителя Китая после переизбрания на третий срок.В ходе встречи на высшем уровне обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем, углубления сотрудничества на международной арене.В рамках государственного визита Си Цзиньпина в Россию был подписан пакет документов, в частности Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, и Совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.16 апреля президент России Владимир Путин встретился с членом Государственного совета, министром обороны КНР Ли Шанфу. Во встрече также принял участие министр обороны России Сергей Шойгу. 20 сентября Владимир Путин встретился с членом политбюро ЦК Компартии Китая, руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И. Встреча прошла в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. С российской стороны в беседе также принял участие секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, с китайской стороны – чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. 17-18 октября президент России Владимир Путин посетил Китай с рабочим визитом. Он принял участие в III Международном форуме "Один пояс, один путь", выступив на церемонии его открытия. В Пекине состоялись переговоры Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. 8 ноября президент России Владимир Путин принял в загородной резиденции Ново-Огарево заместителя председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики Чжан Юся. 16-17 мая 2024 года президент России Владимир Путин посетил Китай с двухдневным государственным визитом. Вместе с главой российского государства в Пекин прилетел почти весь обновленный состав кабинета министров, четверть губернаторского корпуса и руководство крупнейшего бизнеса. 16 мая в Доме народных собраний в Пекине состоялась беседа Владимира Путина и Си Цзиньпина. Затем российско-китайские консультации продолжились в расширенном составе. Обсуждались различные вопросы двустороннего взаимодействия, состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.По итогам переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Кроме того, в присутствии глав двух государств был подписан пакет документов. В тот же день Владимир Путин встретился с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном. Также президент России возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь и совместно с Си Цзиньпинем выступил на торжественном концерте по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем и открытия годов культуры России и Китая. 17 мая Владимир Путин вместе с заместителем председателя КНР Хань Чжэном принял участие в церемонии открытия VIII российско-китайского ЭКСПО и IV российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, после которой состоялась беседа президента России с заместителем председателя Китайской Народной Республики. В ходе государственного визита в Китай Владимир Путин посетил Харбинский политехнический университет и провел встречу с китайскими и российскими студентами и преподавателями вуза и возложил цветы к Памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение Северо-Восточного Китая. 3 июля 2024 года очередная рабочая встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином состоялась "на полях" саммита ШОС в Астане.21 августа 2024 года Владимир Путин провел встречу с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном.Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил КНР с официальным визитом 23-24 мая 2023 года. Это был первый визит Михаила Мишустина в Китай в качестве председателя правительства Российской Федерации. Михаил Мишустин провел переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе визита в Китай Михаил Мишустин принял участие в работе Российско-Китайского бизнес-форума, а также посетил Университет Цинхуа в Пекине. С 1996 года действует механизм регулярных (ежегодных) встреч глав правительств России и Китая. Очередная 28-я встреча состоялась 19 декабря 2023 года в рамках рабочего визита Михаила Мишустина в КНР.В ходе визита Михаил Мишустин также встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Успешно функционируют возглавляемые вице-премьерами пять межправительственных комиссий, несколько десятков межведомственных подкомиссий и рабочих групп.30 июня 2023 года заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил Пекин, где совместно с министром промышленности и информационных технологий Китая Цзинь Чжуанлун совместно провел восьмое заседание подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности11 сентября 2023 года "на полях" Восточного экономического форума состоялась рабочая встреча вице-премьера – министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова с заместителем председателя Госсовета Китая Чжан Гоцином. Стороны обсудили приоритетные вопросы и перспективы развития кооперации по широкому спектру направлений, включая автомобилестроение, авиастроение, судостроение, металлургию. 22 февраля 2024 года заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках проведения турнира "Игры будущего" в Казани провел рабочую встречу с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Чэнь У. В ходе встречи обсуждалось развитие двусторонних российско-китайских отношений, а также совместные инициативы в области спорта.Поддерживается активный контакт на уровне глав внешнеполитических ведомств.8-9 апреля 2024 года состоялся официальный визит в Китай министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в ходе которого глава российского внешнеполитического ведомства был принят председателем КНР Си Цзиньпином и провел обстоятельные переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.Главы МИД России и Китая Сергей Ларов и Ван И также встречались в двустороннем формате 20 мая "на полях" заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС; 10 июня в Нижнем Новгороде "на полях" совещания министров иностранных дел стран БРИКС и 25 июля во Вьентьяне "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАНДействует межпарламентская комиссия по сотрудничеству Совета Федерации и Государственной Думы с Всекитайским собранием народных представителей. На регулярной основе осуществляется обмен делегациями по линии профильных парламентских комитетов и комиссий, а также депутатских групп российско-китайской дружбы.В сентябре 2022 года парламентская делегация КНР посетила с визитом Россию. 9 сентября состоялась встреча председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР Ли Чжаньшу. Также он встретился с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и руководителями думских фракций. 9-12 июля 2023 года делегация Федерального Собрания во главе с Валентиной Матвиенко посетила Китай с официальным визитом.Состоялась встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики Чжао Лэцзи. Валентина Матвиенко также встретилась с председателем Китайской Народной Республики Си ЦзиньпиномВ рамках официального визита Валентина Матвиенко также посетила город Далянь в провинции Ляонин. Глава верхней палаты российского парламента встретилась с первым секретарем Комитета Коммунистической партии Китая провинции Ляонин, председателем Собрания народных представителей провинции Хао Пэном. 21-23 ноября 2023 года председатель Госдумы Вячеслав Володин во главе делегации посетил Китай с официальным визитом. В ходе визита он был принят председателем КНР Си Цзиньпином и провел переговоры с председателем Постоянного Комитета ВСНП Чжао Лэцзи.Вячеслав Володин также посетил город Нанкин, где состоялась его встреча с председателем Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Цзянсу, секретарем Комитета КПК региона Синь Чансином. Во время пребывания в Нанкине Вячеслав Володин возложил венок к памятнику летчикам – героям Войны сопротивления Японии, а также провел встречу с преподавателями и студентами Нанкинского университета.9-13 июля Россию с официальным визитом посетил председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Чжао Лэцзи принял участие в заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству и в Парламентском форуме БРИКС, который прошел в Санкт-Петербурге.Состоялись встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.11 июля 2024 года "на полях" Парламентского форума БРИКС состоялась встреча президента России Владимира Путина с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.На регулярной основе организуются консультации по стратегической безопасности – 19 сентября 2023 года в Москве состоялся их 18-й раунд. 22 мая 2023 года в Москве состоялись российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку. 2 апреля 2024 года в Астане "на полях" встречи секретарей советов безопасности государств – членов ШОС Николай Патрушев провел переговоры с Министром общественной безопасности КНР Ван Сяохуном.Россия и Китай продуктивно взаимодействуют на различных многосторонних площадках, в том числе в ООН и ее Совете Безопасности, "Группе двадцати", ШОС, БРИКС, АТЭС и в других форматах.Подходы России и КНР к принципиальным вопросам современного миропорядка и ключевым международным проблемам совпадают или близки. На этой основе поддерживается тесное взаимодействие в международных делах.Позиция России по тайваньскому вопросу зафиксирована в российско-китайском Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года и состоит в том, что существует только один Китай, неотъемлемой частью которого является Тайвань.С самого начала украинского конфликта Китай занял сбалансированную позицию, высказался за скорейшее достижение мирного урегулирования. При этом официальные представители КНР неоднократно публично заявляли о понимании истинных первопричин конфликта, указывая на деструктивную роль США и их сателлитов в разжигании этого конфликта, призывали к учету интересов в области безопасности всех вовлеченных сторон. Важнейшей составляющей двусторонних отношений является торгово-экономическое взаимодействие между Россией и Китаем. Китай с 2010 года является крупнейшим торговым партнером Российской Федерации. Лидеры России и Китая поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами – довести его от 100 миллиардов долларов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году. В феврале 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем – 250 миллиардов долларов в год. По данным российской статистики, в 2021 году двусторонний товарооборот увеличился на 35,2% до 140,7 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт составил 68 миллиардов долларов (+38,4%), импорт из КНР – 72,7 миллиарда долларов (+32,3%).По данным ФТС России, в 2022 году двусторонний товарооборот увеличился на 30,5% до 184,8 миллиарда долларов, достигнув нового рекордного значения. Российский экспорт составил 98,8 миллиарда долларов (+43,3%), импорт из КНР – 86 миллиардов долларов (+18,3%). По итогам 2023 года товарооборот Китая и России достиг 227,8 миллиарда долларов.По оценкам китайской стороны, он составил 240,1 миллиарда долларов.По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам января-июля 2024 года вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 136,67 миллиарда долларов. Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 61,64 миллиарда долларов, падение по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составило 1,1%, поставки из РФ в КНР выросли на 3,9%, составив 75,03 миллиарда долларов.Китай в течение последних 13 лет занимает позицию главного делового партнера РФ, а Россия в 2023 году поднялась на 4-е место в рейтинге коммерческих контрагентов КНР.Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье и др. В структуре импорта России основная доля поставок приходится на машины, оборудование и транспортные средства, продукцию химической промышленности, текстиль и обувь, металлы и изделия из них и др.В настоящее время более 90% двусторонних расчетов переведено в национальные валюты.Кооперация России и Китая в сельском хозяйстве приобрела стратегический характер. В 2023 году двусторонний товарооборот сельхозпродукции увеличился на 40%, до 9,7 миллиарда долларов.Китай входит в число крупнейших инвесторов в российскую экономику. Накопленные прямые китайские инвестиции в Россию на начало 2020 года по российским данным составили 3,7 миллиарда долларов, а по оценкам китайской стороны – 12,8 миллиарда долларов. В портфеле Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству – более 80 проектов на сумму около 200 миллиардов долларов.Прежде всего – в сферах добычи и переработки полезных ископаемых, промышленного производства, строительства объектов инфраструктуры, сельского хозяйства. Россия является одним из крупнейших экспортером топлива на китайский рынок.Первые трубопроводные поставки газа в Китай – по газопроводу "Сила Сибири" – начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в 2021 году они выросли в два с половиной раза – до 10,4 миллиарда кубометров. По итогам 2022 года поставки газа из России в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" достигли рекордного уровня в 15,5 миллиарда кубометров. Стороны рассчитывают к 2025 году выйти на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров. По итогам 2023 года экспорт газа в Китай по МГП Сила Сибири-1 составил 22,7 миллиарда кубометров, это на 700 миллионов кубометров выше контрактных обязательств Газпрома и в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. В начале февраля 2022 года "Газпром" подписал с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) второй долгосрочный контракт – на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок, согласно ему, вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом газопровода "Сила Сибири - 2" и его продолжения через Монголию – газопровода "Союз Восток" – экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год. 6 сентября 2022 года "Газпром" и CNPC подписали соглашения о переводе расчетов за поставки газа в Китай в национальных валютах стран – рублях и юанях.Россия является лидером среди поставщиков нефти в Китай. По итогам 2023 года Россия нарастила поставки нефти в Китай на 24%, до 107,024 миллиона тонн. При этом стоимость поставок составила 60,644 миллиарда долларов. В 2022 году Китай закупил в России 86,24 миллиона тонн нефти на 58,584 миллиарда долларов.Китай является основным экономическим партнером России на Дальнем Востоке. За 10 лет товарооборот Дальнего Востока России с Китайской Народной Республикой удвоился и в 2023 году достиг 2 триллионов рублей. Существенно вырос объем грузовых перевозок. В 2023 году сухопутные пункты пропуска на границе с КНР нарастили грузооборот на 35% (с 29,9 миллиона до 40,4 миллиона тонн). В 2022 году Амурскую и Еврейскую автономную области соединили с провинцией Хэйлунцзян два новых моста: Благовещенск – Хэйхэ и Нижнеленинское – Тунцзян. За 2023 год по ним перевезено 3,8 миллиона тонн грузов.В рамках преференциальных режимов Дальнего Востока с участием китайского капитала реализуется 51 инвестиционный проект с общим объемом инвестиций 817 миллиардов рублей. В том числе это проект строительства Амурского газохимического комплекса с объемом инвестиций более 700 миллиардов рублей и ряд других крупных проектов.Китайские компании принимают активное участие в работе Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития на Дальнем Востоке. Москва и Пекин сотрудничают в атомной отрасли. С участием России в Китае построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Также страны работают над проектом энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600. В июне 2019 года "Росатом" и Китайская государственная корпорация ядерной промышленности подписали контракт на сооружение третьего и четвертого энергоблоков АЭС "Сюйдапу" в провинции Ляонин. Это будут системы поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200. 19 мая 2021 года стартовало строительство новых атомных блоков в Китае – на Тяньванской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу". Ввод новых блоков Тяньваньской АЭС в эксплуатацию запланирован на 2026-2027 годы, АЭС "Сюйдапу" – на 2027-2028 годы.Особое значение во всем комплексе двусторонних отношений имеет тесное взаимодействие России и Китая в военной сфере. На регулярной основе проводятся совместные командно-штабные, военно-морские, военно- воздушные и антитеррористические учения. Важным компонентом являются совместные воздушные и морские патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и акватории Индийского океана. Сотрудничество двух стран в военной и военно-технической сферах не направлено против третьих стран и осуществляется исключительно в соответствии с нормами и принципами международного права.Первостепенное внимание уделяется уходу за российскими и советскими воинскими захоронениями, расположенными в Китае. На территории КНР находится 83 воинских мемориальных объекта, из которых 59 воинских захоронений и 24 памятника. Практическую работу по уходу за ними и их содержанию осуществляет Представительство Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Китае.Активно развиваются российско-китайские связи в области образовательного, научного и культурного сотрудничества.Флагманом двустороннего сотрудничества в образовательной сфере выступает Совместный университет, созданный в Шэньчжэне на базе МГУ имени М.В. Ломоносова и Пекинского политехнического института. В нем обучаются свыше 2,5 тысяч студентов. На его площадке открыт комплекс научных центров и лабораторий, в том числе по изучению русского языка и тестированию на его знание как иностранного.В 2006 году была начата традиция проведения перекрестных годов. Были организованы национальные Годы России и Китая. Затем состоялись Годы русского и китайского языков, Годы молодежных обменов, Годы туризма и др. По решению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина 2024-2025 годы объявлены Годами культуры России и Китая.В рамках Годов культуры России – Китая запланировано более 230 мероприятий по всем направлениям культуры: музыкальное и театральное искусство, музейные обмены, библиотечное дело, кинематография, творческое образование и креативные индустрии. Культурные акции пройдут в 51 городе Китая и 38 городах России.Торжественная церемония открытия Годов культуры России и Китая прошла 16 мая 2024 года в Пекине.В январе-феврале 2024 года в городах Шэньян и Далянь прошел первый фестиваль-ярмарка "Сделано в России". В фестивале приняли участие более 130 компаний из порядка 30 регионов России. Всего на прилавках ярмарки было представлено около 1,5 тысяч наименований товаров, в том числе различные сладости, напитки, натуральные молочные изделия, свежие морепродукты и другая продукция от российских производителей.В рамках фестиваля-ярмарки прошли дегустационные и кулинарные шоу, мастер-классы по традиционным российским промыслам, а также состоялся гала-концерт артистов балета Мариинского театра, театра балета им. Леонида Якобсона и Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой.Флагманом двустороннего взаимодействия в области образования является Российско-Китайский университет в Шэньчжэне, созданный на базе МГУ им. М.В. Ломоносова и Пекинского политехнического института в 2016 году. В совместном университете обучаются более тысячи студентов и аспирантов, функционируют семь факультетов, в 2020 году были открыты три крупных научных центра с передовыми лабораториями в области вычислительной математики и кибернетики, химии и наук о материалах, перспективных проблем современной биологии.Осуществляется сотрудничество в области туризма. В 2019 году Россию посетили 1,8 миллиона граждан Китая. Китай посетили 2,3 миллиона россиян. Однако пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб туристическому сектору.С 6 февраля 2023 года Китай возобновил выездной туризм в Россию. 20 февраля Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии коронавируса.Общий туристический поток между Россией и Китаем по итогам 2023 года составил порядка 1,2 миллиона человек.В КНР побывали более 730 тысяч россиян.В Минэкономразвития РФ отметили, что по итогам 2024 года планируется достичь 1,5-2 миллионов взаимных поездок по электронной и по групповым безвизовым поездкам.10 августа 2024 года прошла церемония запуска первого рейса туристического и экскурсионного железнодорожного состава "Чанлюйхао". Как уточнили в российском генконсульстве, "Чанлюйхао" – маршрут международного пассажирского поезда, который планируется реализовывать в три этапа: первый – вдоль реки Туманная на территории КНР, второй – Хуньчунь-Владивосток, третий – Хуньчунь-Владивосток-Москва.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин