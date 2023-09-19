https://ria.ru/20230919/konsultatsii-1897146197.html

В Москве начались консультации России и Китая по безопасности

В Москве начались консультации России и Китая по безопасности - РИА Новости, 19.09.2023

В Москве начались консультации России и Китая по безопасности

В Москве начался 18-й раунд российско-китайских консультации по стратегической безопасности, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T11:07

2023-09-19T11:07

2023-09-19T11:10

россия

москва

николай патрушев

ван и (политик)

китай

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897146585_0:175:2968:1845_1920x0_80_0_0_1a6c79579ab85ae6098717898af59ed9.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В Москве начался 18-й раунд российско-китайских консультации по стратегической безопасности, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "С участием представителей министерств и ведомств двух стран их проводят секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и член политбюро ЦК КПК, руководитель канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И", - сказали в пресс-службе. В конце июля Патрушев и Ван И провели переговоры в Йоханнесбурге (ЮАР) на полях заседания высоких представителей, курирующих вопросы безопасности стран БРИКС. Тогда собеседники обсудили вопросы укрепления безопасности России и Китая, а также ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

https://ria.ru/20230321/ucheniya-1859610405.html

россия

москва

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, николай патрушев, ван и (политик), китай, политика