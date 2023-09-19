https://ria.ru/20230919/konsultatsii-1897146197.html
В Москве начались консультации России и Китая по безопасности
В Москве начались консультации России и Китая по безопасности - РИА Новости, 19.09.2023
В Москве начались консультации России и Китая по безопасности
В Москве начался 18-й раунд российско-китайских консультации по стратегической безопасности, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T11:07
2023-09-19T11:07
2023-09-19T11:10
россия
москва
николай патрушев
ван и (политик)
китай
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В Москве начался 18-й раунд российско-китайских консультации по стратегической безопасности, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "С участием представителей министерств и ведомств двух стран их проводят секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и член политбюро ЦК КПК, руководитель канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И", - сказали в пресс-службе. В конце июля Патрушев и Ван И провели переговоры в Йоханнесбурге (ЮАР) на полях заседания высоких представителей, курирующих вопросы безопасности стран БРИКС. Тогда собеседники обсудили вопросы укрепления безопасности России и Китая, а также ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
https://ria.ru/20230321/ucheniya-1859610405.html
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китай
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россия, москва, николай патрушев, ван и (политик), китай, политика
Россия, Москва, Николай Патрушев, Ван И (политик), Китай, Политика
В Москве начались консультации России и Китая по безопасности
В Москве начались консультации России и Китая по стратегической безопасности