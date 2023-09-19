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В Москве начались консультации России и Китая по безопасности - РИА Новости, 19.09.2023
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11:07 19.09.2023 (обновлено: 11:10 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/konsultatsii-1897146197.html
В Москве начались консультации России и Китая по безопасности
В Москве начались консультации России и Китая по безопасности - РИА Новости, 19.09.2023
В Москве начались консультации России и Китая по безопасности
В Москве начался 18-й раунд российско-китайских консультации по стратегической безопасности, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T11:07
2023-09-19T11:10
россия
москва
николай патрушев
ван и (политик)
китай
политика
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В Москве начался 18-й раунд российско-китайских консультации по стратегической безопасности, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "С участием представителей министерств и ведомств двух стран их проводят секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и член политбюро ЦК КПК, руководитель канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И", - сказали в пресс-службе. В конце июля Патрушев и Ван И провели переговоры в Йоханнесбурге (ЮАР) на полях заседания высоких представителей, курирующих вопросы безопасности стран БРИКС. Тогда собеседники обсудили вопросы укрепления безопасности России и Китая, а также ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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россия
москва
китай
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россия, москва, николай патрушев, ван и (политик), китай, политика
Россия, Москва, Николай Патрушев, Ван И (политик), Китай, Политика
В Москве начались консультации России и Китая по безопасности

В Москве начались консультации России и Китая по стратегической безопасности

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи. 19 сентября 2023
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи. 19 сентября 2023
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В Москве начался 18-й раунд российско-китайских консультации по стратегической безопасности, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
«
"С участием представителей министерств и ведомств двух стран их проводят секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и член политбюро ЦК КПК, руководитель канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И", - сказали в пресс-службе.
В конце июля Патрушев и Ван И провели переговоры в Йоханнесбурге (ЮАР) на полях заседания высоких представителей, курирующих вопросы безопасности стран БРИКС. Тогда собеседники обсудили вопросы укрепления безопасности России и Китая, а также ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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21 марта, 20:10
 
РоссияМоскваНиколай ПатрушевВан И (политик)КитайПолитика
 
 
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