https://ria.ru/20240609/turizm-1951737443.html

Стало известно, сколько китайских туристов посетили Россию без визы

Стало известно, сколько китайских туристов посетили Россию без визы - РИА Новости, 09.06.2024

Стало известно, сколько китайских туристов посетили Россию без визы

Порядка 140 тысяч китайских туристов посетили Россию с момента запуска группового безвизового механизма - 1 августа 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости на РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T09:36

2024-06-09T09:36

2024-06-09T09:36

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Порядка 140 тысяч китайских туристов посетили Россию с момента запуска группового безвизового механизма - 1 августа 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "В рамках безвизового группового обмена с 1 августа въездной турпоток в Россию составил порядка 140 тысяч китайских граждан за 10 месяцев. Планируем достичь по итогам 2024 года – 1,5-2 миллиона взаимных поездок и по электронной и по групповым безвизовым поездкам. Это еще не те цифры, что были до пандемии, но мы уверенно движемся к поставленным целям", - сказал Кондратьев. Помимо этого он также рассказал о том, что ведомство прорабатывает введение безвизового режима с Саудовской Аравией, Катаром, Оманом, Бахрейном, Малайзией, Мьянмой, а также рядом стран Африки. "Отдельный приоритет - Саудовская Аравия, потому что турпоток оттуда сильно растет: по итогам первого квартала 2024 года у нас в 15 раз вырос турпоток из Саудовской Аравии в Россию. Если около 500 человек заехало за первый квартал 2023 года, то за первый квартал 2024 года- уже около 6,5 тысячи", - сообщил собеседник агентства. Кондратьев добавил, что в случае отмены виз и запуска прямых рейсов с Саудовской Аравией, турпоток может еще вырасти. "Практика показывает, что после того, как в 2017 году с ОАЭ был отменен визовый режим, турпоток оттуда в Россию вырос в 5-7 раз. То есть, мы надеемся, что с Саудовской Аравией будет такой же рост - в 3-4 раза, с учетом уже высокой базы", - рассказал он. Петербургский международный экономический форум прошел 5-8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20231223/kitay-1917667216.html

https://ria.ru/20240421/rossiya-1941292705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, россия, саудовская аравия, катар, никита кондратьев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)