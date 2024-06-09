Стало известно, сколько китайских туристов посетили Россию без визы
МЭР: 140 тыс китайских туристов посетили РФ после запуска безвизового механизма
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКитайские туристы на фоне Золотого моста во Владивостоке
Китайские туристы на фоне Золотого моста во Владивостоке. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Порядка 140 тысяч китайских туристов посетили Россию с момента запуска группового безвизового механизма - 1 августа 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"В рамках безвизового группового обмена с 1 августа въездной турпоток в Россию составил порядка 140 тысяч китайских граждан за 10 месяцев. Планируем достичь по итогам 2024 года – 1,5-2 миллиона взаимных поездок и по электронной и по групповым безвизовым поездкам. Это еще не те цифры, что были до пандемии, но мы уверенно движемся к поставленным целям", - сказал Кондратьев.
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Помимо этого он также рассказал о том, что ведомство прорабатывает введение безвизового режима с Саудовской Аравией, Катаром, Оманом, Бахрейном, Малайзией, Мьянмой, а также рядом стран Африки. "Отдельный приоритет - Саудовская Аравия, потому что турпоток оттуда сильно растет: по итогам первого квартала 2024 года у нас в 15 раз вырос турпоток из Саудовской Аравии в Россию. Если около 500 человек заехало за первый квартал 2023 года, то за первый квартал 2024 года- уже около 6,5 тысячи", - сообщил собеседник агентства.
Кондратьев добавил, что в случае отмены виз и запуска прямых рейсов с Саудовской Аравией, турпоток может еще вырасти. "Практика показывает, что после того, как в 2017 году с ОАЭ был отменен визовый режим, турпоток оттуда в Россию вырос в 5-7 раз. То есть, мы надеемся, что с Саудовской Аравией будет такой же рост - в 3-4 раза, с учетом уже высокой базы", - рассказал он.
Петербургский международный экономический форум прошел 5-8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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