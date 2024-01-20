https://ria.ru/20240120/neft-1922479726.html
Россия осталась лидером по поставкам нефти в Китай
Россия осталась лидером по поставкам нефти в Китай - РИА Новости, 20.01.2024
Россия осталась лидером по поставкам нефти в Китай
Россия за 2023 год поставила в Китай 107,024 миллиона тонн нефти на 60,644 миллиарда долларов, сохранив лидерство среди других стран, следует из данных,... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T10:26
2024-01-20T10:26
2024-01-20T10:26
китай
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экономика
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ПЕКИН, 20 янв – РИА Новости. Россия за 2023 год поставила в Китай 107,024 миллиона тонн нефти на 60,644 миллиарда долларов, сохранив лидерство среди других стран, следует из данных, опубликованных в субботу главным таможенным управлением КНР. Рост объема поставок за январь-декабрь этого года составил 24,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в России 86,24 миллиона тонн нефти на 58,584 миллиарда долларов. Отдельно в декабре Китай закупил в РФ 9,56 миллиона тонн нефти на 5,525 миллиарда долларов. На втором месте по поставкам нефти в Китай по итогам года расположилась Саудовская Аравия - 85,95 миллиона тонн на 53,88 миллиарда долларов, на третьем - Ирак (54,79 миллиона тонн на 35,21 миллиарда долларов).
https://ria.ru/20231128/kitay-1912250545.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, россия, экономика
Россия осталась лидером по поставкам нефти в Китай
Россия в 2023 году осталась лидером по поставкам нефти в Китай
ПЕКИН, 20 янв – РИА Новости. Россия за 2023 год поставила в Китай 107,024 миллиона тонн нефти на 60,644 миллиарда долларов, сохранив лидерство среди других стран, следует из данных, опубликованных в субботу главным таможенным управлением КНР.
Рост объема поставок за январь-декабрь этого года составил 24,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в России 86,24 миллиона тонн нефти на 58,584 миллиарда долларов.
Отдельно в декабре Китай закупил в РФ 9,56 миллиона тонн нефти на 5,525 миллиарда долларов.
На втором месте по поставкам нефти в Китай по итогам года расположилась Саудовская Аравия
- 85,95 миллиона тонн на 53,88 миллиарда долларов, на третьем - Ирак
(54,79 миллиона тонн на 35,21 миллиарда долларов).
Китай скупает нефть и готовится