https://ria.ru/20240120/neft-1922479726.html

Россия осталась лидером по поставкам нефти в Китай

Россия осталась лидером по поставкам нефти в Китай - РИА Новости, 20.01.2024

Россия осталась лидером по поставкам нефти в Китай

Россия за 2023 год поставила в Китай 107,024 миллиона тонн нефти на 60,644 миллиарда долларов, сохранив лидерство среди других стран, следует из данных,... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T10:26

2024-01-20T10:26

2024-01-20T10:26

китай

россия

экономика

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ПЕКИН, 20 янв – РИА Новости. Россия за 2023 год поставила в Китай 107,024 миллиона тонн нефти на 60,644 миллиарда долларов, сохранив лидерство среди других стран, следует из данных, опубликованных в субботу главным таможенным управлением КНР. Рост объема поставок за январь-декабрь этого года составил 24,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в России 86,24 миллиона тонн нефти на 58,584 миллиарда долларов. Отдельно в декабре Китай закупил в РФ 9,56 миллиона тонн нефти на 5,525 миллиарда долларов. На втором месте по поставкам нефти в Китай по итогам года расположилась Саудовская Аравия - 85,95 миллиона тонн на 53,88 миллиарда долларов, на третьем - Ирак (54,79 миллиона тонн на 35,21 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20231128/kitay-1912250545.html

китай

россия

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

китай, россия, экономика