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Ушаков рассказал о сотрудничестве России и Китая в сельском хозяйстве - РИА Новости, 14.05.2024
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20:21 14.05.2024 (обновлено: 22:58 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/sotrudnichestvo-1945994140.html
Ушаков рассказал о сотрудничестве России и Китая в сельском хозяйстве
Ушаков рассказал о сотрудничестве России и Китая в сельском хозяйстве - РИА Новости, 14.05.2024
Ушаков рассказал о сотрудничестве России и Китая в сельском хозяйстве
Кооперация России и Китая в сельском хозяйстве приобрела стратегический характер, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T20:21
2024-05-14T22:58
экономика
цены на нефть
россия
китай
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Кооперация России и Китая в сельском хозяйстве приобрела стратегический характер, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Я бы хотел отметить сельское хозяйство: эта кооперация уже приобрела стратегический характер. В 2023 году объемы поставок нашей сельхозпродукции в Китай увеличились на 53%, это где-то 7,6 миллиарда долларов - новый рекорд", – сказал Ушаков на брифинге в преддверии государственного визита президента РФ Владимира Путина в Китай. Ушаков отметил высокий уровень всеобъемлющего сотрудничества России и Китая. Он напомнил, что товарооборот между странами по итогам 2023 года вырос, по российским данным, на 23,1% и достиг рекордного уровня в 227,8 миллиарда долларов. По оценкам китайской стороны, он составил 240,1 миллиарда долларов. При этом Китай вышел на первое место среди торговых партнеров России, а РФ в прошлом году поднялась на четвертую строчку среди главных торговых партнёров Китая. "Важно отметить, что увеличивается доля расчетов в национальных валютах: они уже превышают 90%", – отметил помощник президента РФ. Также он указал на успешное развитие промышленного сотрудничества двух стран. "Особенно в сфере автомобилестроения, что мы с вами видим воочию на улицах нашей страны", - заметило Ушаков. В ходе переговоров в рамках предстоящего визита, по словам Ушакова, стороны продолжат обсуждать сотрудничество в сфере финансов и инвестиций. "Сейчас в портфеле инвестиционной МПК свыше 80 совместных проектов на сумму порядка 200 миллиардов долларов", – сообщил он. "Мы традиционно говорим, что локомотивом двусторонних операций является энергетика. В прошлом году был вновь побит рекорд поставок в Китай нефти, трубопроводного газа СПГ и угля", – заявил помощник президента РФ. В частности, по его словам, Россия поставила в Китай 101,6 миллиона тонн нефти – рост на 14% к уровню 2022 года, поставки трубопроводного газа достигли 22,7 миллиарда кубометров, а СПГ - 9,4 миллиона тонн. Также в прошлом году в Китай было поставлено 101,6 миллиона тонн российского угля. "Будут обсуждены и новые инициативы в энергетической области", - сообщил Ушаков.
https://ria.ru/20240514/peregovory-1945958549.html
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экономика, цены на нефть, россия, китай, юрий ушаков, владимир путин
Экономика, Цены на нефть, Россия, Китай, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Ушаков рассказал о сотрудничестве России и Китая в сельском хозяйстве

Ушаков: кооперация России и Китая в сельском хозяйстве стала стратегической

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Кооперация России и Китая в сельском хозяйстве приобрела стратегический характер, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Я бы хотел отметить сельское хозяйство: эта кооперация уже приобрела стратегический характер. В 2023 году объемы поставок нашей сельхозпродукции в Китай увеличились на 53%, это где-то 7,6 миллиарда долларов - новый рекорд", – сказал Ушаков на брифинге в преддверии государственного визита президента РФ Владимира Путина в Китай.
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Ушаков отметил высокий уровень всеобъемлющего сотрудничества России и Китая. Он напомнил, что товарооборот между странами по итогам 2023 года вырос, по российским данным, на 23,1% и достиг рекордного уровня в 227,8 миллиарда долларов. По оценкам китайской стороны, он составил 240,1 миллиарда долларов.
При этом Китай вышел на первое место среди торговых партнеров России, а РФ в прошлом году поднялась на четвертую строчку среди главных торговых партнёров Китая. "Важно отметить, что увеличивается доля расчетов в национальных валютах: они уже превышают 90%", – отметил помощник президента РФ.
Также он указал на успешное развитие промышленного сотрудничества двух стран. "Особенно в сфере автомобилестроения, что мы с вами видим воочию на улицах нашей страны", - заметило Ушаков.
В ходе переговоров в рамках предстоящего визита, по словам Ушакова, стороны продолжат обсуждать сотрудничество в сфере финансов и инвестиций. "Сейчас в портфеле инвестиционной МПК свыше 80 совместных проектов на сумму порядка 200 миллиардов долларов", – сообщил он.
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"Мы традиционно говорим, что локомотивом двусторонних операций является энергетика. В прошлом году был вновь побит рекорд поставок в Китай нефти, трубопроводного газа СПГ и угля", – заявил помощник президента РФ. В частности, по его словам, Россия поставила в Китай 101,6 миллиона тонн нефти – рост на 14% к уровню 2022 года, поставки трубопроводного газа достигли 22,7 миллиарда кубометров, а СПГ - 9,4 миллиона тонн. Также в прошлом году в Китай было поставлено 101,6 миллиона тонн российского угля.
"Будут обсуждены и новые инициативы в энергетической области", - сообщил Ушаков.
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