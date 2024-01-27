https://ria.ru/20240127/yarmarka-1923815139.html

Первый фестиваль-ярмарка "Сделано в России" открылся в китайском Шэньяне

Первый фестиваль-ярмарка "Сделано в России" открылся в китайском Шэньяне - РИА Новости, 27.01.2024

Первый фестиваль-ярмарка "Сделано в России" открылся в китайском Шэньяне

Первый фестиваль-ярмарка российских товаров "Сделано в России" открылся 27 января в городе Шэньян, столице китайской провинции Ляонин, сообщает Российский... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T10:21

2024-01-27T10:21

2024-01-27T11:41

экономика

россия

китай

шэньян

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Первый фестиваль-ярмарка российских товаров "Сделано в России" открылся 27 января в городе Шэньян, столице китайской провинции Ляонин, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). Мероприятие организовано Российским экспортным центром при поддержке правительства России и правительства провинции Ляонин. "Торжественная церемония открытия фестиваля началась с концертных номеров российских и китайских исполнителей. С песнями "Калинка" и "Подмосковные вечера" перед гостями фестиваля-ярмарки выступил ансамбль народных инструментов "Карусель" из Амурской области", - сообщает центр. С приветственным словом к гостям фестиваля-ярмарки обратились генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, вице-губернатор провинции Ляонин Ван Цзян, мэр города Шэньян Лу Чжичэн, а также представители российского и китайского бизнеса. "Миссия фестиваля-ярмарки - создать образ нашей страны как надежного партнера. И синергия продвижения российской продукции, культуры, спорта и традиций, которая лежит в основе нашего нового формата продвижения экспорта, в этом неоценима. Мы привезли в Китай всё лучшее, что "Сделано в России": наше гостеприимство, традиции и экологически чистую, качественную, вкуснейшую продукцию. Уверены, это позволит сделать наши страны еще чуть ближе друг к другу", - сказала Никишина. В первый день фестиваля жители Шэньяна смогли встретиться с Олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой, увидеть выступления ансамбля "Карусель" и российского исполнителя Никиты Осина, посетить мастер-классы по гжельской и хохломской росписи и продегустировать российские продукты. Всего на прилавках ярмарки представлено около 1,5 тысячи наименований товаров, в том числе различные сладости, напитки, натуральные молочные изделия, свежие морепродукты и другая продукция от российских производителей. Купить российские товары жители Китая также могут в Национальных магазинах Made in Russia на маркетплейсах Tmall, Taоbao, WeChat, JD и Douyin Store. Всего в пилотном фестивале-ярмарке принимают участие более 130 компаний из порядка 30 регионов России. В их числе как небольшие компании, которые впервые выходят на китайский рынок, так и крупнейшие агропроизводители: "Мираторг", "Черкизово", "Эфко", "Балтика", "МАКФА", "Объединенные кондитеры", "Русский краб", "Эконива", "Комос", "БРПИ", "Дядя Ваня", "АБИ Продакт" и другие. Для них Российский экспортный центр организует целевые переговоры с потенциальными партнерами. В рамках фестиваля-ярмарки в течение недели для жителей городов Шэньян и Далянь пройдут дегустационные и кулинарные шоу, мастер-классы по традиционным российским промыслам, а также состоится гала-концерт артистов балета Мариинского театра, театра балета им. Леонида Якобсона и Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет в Китае с 27 января по 5 февраля в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Он приурочен к Китайскому новому году и открывает перекрестный Год культуры России – Китая."Сегодняшняя возможность поделиться нашими достижениями с китайскими коллегами - это особенное событие для нас. Межрегиональное взаимодействие, безусловно, занимает особое место [в отношениях двух стран]", - сказал заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев на церемонии открытия."Товары [представленные на фестивале-ярмарке] в России знают, любят в каждом городе, в каждом доме. Мы уверены, что эта продукция найдет своего потребителя и в Китае", - добавил он.

https://ria.ru/20240112/festival-1920984020.html

https://ria.ru/20231228/tovary-1918690604.html

россия

китай

шэньян

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, китай, шэньян, российский экспортный центр (рэц)