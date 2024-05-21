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Биография Бориса Васильева

Биография Бориса Васильева - РИА Новости, 21.05.2024

Биография Бориса Васильева

Советский и российский писатель Борис Львович Васильев родился 21 мая 1924 года в Смоленске в семье кадрового офицера царской, впоследствии – Красной и... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T00:12

2024-05-21T00:12

2024-05-21T00:13

справки

смоленск

борис васильев

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Советский и российский писатель Борис Львович Васильев родился 21 мая 1924 года в Смоленске в семье кадрового офицера царской, впоследствии – Красной и Советской армии. Мать, Елена Алексеева, происходила из старинного дворянского рода, связанного с именами Пушкина и Льва Толстого.Воспитанием будущего писателя занималась мать. Она дала сыну хорошее домашнее образование: учила писать и читать, знакомила с правилами арифметики, законами физики и химии, занималась языками. В школьные годы Борис Васильев особенно преуспевал в изучении истории и литературы. Учась в воронежской школе (в этот город в конце 1930-х годов по службе перевели отца),он играл в любительских спектаклях, выпускал вместе с другом рукописный журнал.С началом Великой Отечественной войны Борис Васильев ушел на фронт добровольцем в составе истребительского комсомольского батальона, который был направлен под Смоленск. Вскоре подразделение оказалось в окружении, из которого смогло вырваться только в октябре 1941 года. Перейдя линию фронта и попав в расположение советских частей, Васильев попал лагерь для перемещенных лиц, откуда по личной просьбе был направлен сначала в кавалерийскую, потом в пулеметную полковую школу. Обучение длилось два года.В 1943 году Бориса Васильева определили в воздушно-десантный полк и отправили на передовую. Через несколько месяцев он попал на мину во время боевого задания под Вязьмой и с тяжелой контузией был доставлен в госпиталь. После выздоровления Васильев сдал экстерном экзамены за полный курс средней школы и осенью 1943 года поступил на инженерный факультет Военной академии бронетанковых и механизированный войск.После окончания учебного заведения в 1946 году Васильев был распределен в Свердловск (сейчас Екатеринбург), где служил на испытательном полигоне бронетехники, производимой на Уральском заводе тяжелого машиностроения (сейчас ПАО "Уралмашзавод").Первые опыты Васильева в литературе относятся к 1950-х годам – в 1954 году из-под его пера вышла пьеса "Танкисты", которая, впрочем, не получила признания. Однако писатель решил отказаться от военной карьеры и полностью посвятить себя творчеству. Он уволился в запас в звании инженер-капитана и в 1955 году поступил в сценарную мастерскую Главкино. В том же году его пьеса "Стучите – и откроется" была поставлена театрами Черноморского флота и Группы войск в Германии. В конце 1950-х – начале 1960-х годов были сняты первые фильмы по его сценариям: "Очередной рейс" (1958), "Длинный день" (1961) и др. В этот же период Васильев начал сотрудничать с киножурналами "Новости дня", "Ровесник", "Пионерия", "Иностранная хроника", а также с телепередачей "Клуб веселых и находчивых" в качестве автора закадрового текста.В 1967 году писатель закончил свою первую повесть "Иванов катер", посвященную будням лесоплавщиков на Волге. Рукопись приняли к публикации в журнале "Новый мир", однако произведение увидело свет лишь в 1970 году.В 1968 году Борис Васильев начал работу над повестью "Весною, которой не было" о противостоянии группы девушек-зенитчиц немецким диверсантам. В основу произведения легла реальная история о подвиге советских солдат, помешавшим немецким диверсантам взорвать железную дорогу Петрозаводск – Мурманск. В 1969 году повесть была напечатана в журнале "Юность" под названием "А зори здесь тихие…" и сделала имя писателя широко известным.Борис Васильев продолжил сотрудничать с журналом "Юность", и в 1973 году на его страницах был напечатан роман "Не стреляйте в белых лебедей" (авторское название "Не стреляйте белых лебедей"). Центральной в произведении стала нравственная проблематика, вечная борьба добра и зла, спроецированная в мир русской деревни. В 1974 году у Васильева вышел роман "В списках не значился". Писатель рассказал о героической обороне Брестской крепости, которая "не пала, а истекла кровью". Тему войны и судьбы поколения, для которого война стала главным событием в жизни, Васильев продолжил в повестях "Великолепная шестерка" (1980), "Вы чье, старичье?" (1982), "Завтра была война" (1984), "Неопалимая купина" (1986) и др.В 1982 году Борис Васильев опубликовал автобиографическую повесть "Летят мои кони", в которой с теплом обрисовал все, что составляло его юность.С начала 1980-х годов Васильев обратился в своем творчестве к большим литературным формам. Он написал семейную сагу о судьбе дворянского рода Олексиных, состоящую из семи романов ("Были и небыли" (1980), "И был вечер, и было утро" (1987), "Вам привет от бабы Леры…" (1988), "Дом, который построил Дед" (1991), "Утоли моя печали…" (1997) и др.). Действие эпопеи разворачивается на протяжении столетия – от эпохи Николая I до Гражданской войны.В перестроечные годы Борис Васильев активно включился в общественную жизнь, стал делегатом I Съезда народных депутатов СССР. Однако позже оставил политику, считая, что писатель должен заниматься своим прямым делом.В 1990-2010-х годах Васильев создал цикл о князьях Древней Руси – от Олега до Александра Невского ("Вещий Олег" (1995), " Ярослав и его сыновья" (1997), "Ольга, королева русов" (2001) и др.). Писатель обратился к далекому историческому и легендарному прошлому, стремясь найти в нем объяснение современных социально-исторических процессов.11 марта 2013 года Борис Васильев скончался.С воинскими почестями писателя похоронили на московском Ваганьковском кладбище.Многие произведения Васильева были экранизировали. В золотой фонд отечественного кинематографа вошли такие фильмы, как "Офицеры" Владимира Рогового (1971), "…А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого (1972), "Аты-баты, шли солдаты…" Леонида Быкова (1976), "Не стреляйте в белых лебедей" Родиона Нахапетова (1980), "Завтра была война" Юрия Кары (1987). В качестве сценариста Борис Васильев участвовал в создании таких фильмов, как "Очередной рейс" (1958), "Сержанты" (1958), "Длинный день" (1961), "След в океане" (1964), "Королевская регата" (1966), "На пути в Берлин" (1969), "Офицеры" (1971), "…А зори здесь тихие" (1972), "Самый последний день" (1972) и др. Творчество Бориса Васильева нашло свое воплощение на театральной сцене. В 1971 году режиссер Юрий Любимов поставил по повести "А зори здесь тихие…" одноименный спектакль в Московском театре на Таганке. В 1975 году Марк Захаров представил на сцене Ленкома (сейчас Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова") постановку "В списках не значился". В 1985 году в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского состоялась премьера спектакля "Завтра была война" режиссера Андрея Гончарова. В 2024 году на сцене Московского драматического театра имени А.С. Пушкина был поставлен одноименный спектакль по повести "Завтра была война". Борис Васильев был членом Союза писателей СССР, Союза кинематографистов России, академиком Российской академии кинематографических искусств "Ника". От также принимал участие в заседаниях комиссии при президенте РФ по правам человека. Был Почетным гражданином Смоленска (1994).Творчество писателя было отмечено многочисленными наградами СССР и России. Он был удостоен премии Ленинского комсомола (1974), Государственной премии СССР (1975) и Премии президента РФ (1999). Борис Васильев был награжден российскими орденами Дружбы (1994), "За заслуги перед Отечеством" III степени (1999), "За заслуги перед Отечеством" II степени (2004),Почетной грамотой президента РФ (2009). За фронтовые заслуги писатель получил медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Васильев был также награжден международной литературной премией "Москва-Пенне" (1998), премией Союза писателей Москвы "Венец" (2002), национальной кинематографической премией "Ника" (2002) и др.Писатель был женат на Зоре Поляк (1926-2013), которую встретил во время учебы в Военной академии бронетанковых и механизированных войск.Ежегодно в Смоленске проходит Всероссийский открытый фестиваль художественного творчества "Дорогами Бориса Васильева". В 2024 году фестиваль посвящен 100-летию со дня рождения Васильева. В подмосковном Солнечногорске, где долгие годы жил и работал писатель, ежегодно проводятся Всероссийские Васильевские чтения, посвященные его жизни и творчеству. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

смоленск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, смоленск, борис васильев