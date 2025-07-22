Рейтинг@Mail.ru
В Москве люди собрались на церемонию прощания с режиссером Карой у ЦКБ - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:44 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/tseremoniya-2030575377.html
В Москве люди собрались на церемонию прощания с режиссером Карой у ЦКБ
В Москве люди собрались на церемонию прощания с режиссером Карой у ЦКБ - РИА Новости, 22.07.2025
В Москве люди собрались на церемонию прощания с режиссером Карой у ЦКБ
Близкие, друзья, коллеги и поклонники несут цветы к Большому траурному залу Центральной клинической больницы (ЦКБ) №1 в Москве, где в 11.00 мск начнется... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T11:44:00+03:00
2025-07-22T11:44:00+03:00
культура
москва
донецк
юрий карих
борис васильев
михаил булгаков
вгик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030573715_0:77:2992:1760_1920x0_80_0_0_a531f9be5afe9b662d1f0df4b1f13b23.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Близкие, друзья, коллеги и поклонники несут цветы к Большому траурному залу Центральной клинической больницы (ЦКБ) №1 в Москве, где в 11.00 мск начнется церемония прощания с заслуженным деятелем искусств России, кавалером ордена "За заслуги в культуре и искусстве", режиссером Юрием Карой, передает корреспондент РИА Новости. Юрий Кара ушел из жизни 16 июля в возрасте 70 лет. Друзья, коллеги и поклонники собираются у Большого траурного зала ЦКБ №1. Затем режиссера похоронят на Троекуровском кладбище. Юрий Кара - советский и российский режиссер, родился в 1954 году в Донецке. Окончил ВГИК в 1987 году, его дипломной работой стал фильм "Завтра была война" по повести Бориса Васильева. В 1994 года Кара снял фильм "Мастер и Маргарита" по одноименному роману Михаила Булгакова, а также был режиссером в таких картинах, как "Воры в законе", "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным", "Я - кукла", "Интересные мужчины", "Королев", "Гамлет. XXI век", "Главный".
https://ria.ru/20250717/kara-2029754511.html
москва
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030573715_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_8705eac47ed2d41923263068332cb034.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, донецк, юрий карих, борис васильев, михаил булгаков, вгик
Культура, Москва, Донецк, Юрий Карих, Борис Васильев, Михаил Булгаков, ВГИК
В Москве люди собрались на церемонию прощания с режиссером Карой у ЦКБ

Люди собираются у ЦКБ в Москве проститься с режиссером Юрием Карой

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с кинорежиссером и сценаристом Юрием Карой в Большом траурном зале Центральной клинической больницы № 1 в Москве
Церемония прощания с кинорежиссером и сценаристом Юрием Карой в Большом траурном зале Центральной клинической больницы № 1 в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Церемония прощания с кинорежиссером и сценаристом Юрием Карой в Большом траурном зале Центральной клинической больницы № 1 в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Близкие, друзья, коллеги и поклонники несут цветы к Большому траурному залу Центральной клинической больницы (ЦКБ) №1 в Москве, где в 11.00 мск начнется церемония прощания с заслуженным деятелем искусств России, кавалером ордена "За заслуги в культуре и искусстве", режиссером Юрием Карой, передает корреспондент РИА Новости.
Юрий Кара ушел из жизни 16 июля в возрасте 70 лет.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЛюди во время церемонии прощания с кинорежиссером и сценаристом Юрием Карой в Большом траурном зале Центральной клинической больницы № 1 в Москве
Люди во время церемонии прощания с кинорежиссером и сценаристом Юрием Карой в Большом траурном зале Центральной клинической больницы № 1 в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Люди во время церемонии прощания с кинорежиссером и сценаристом Юрием Карой в Большом траурном зале Центральной клинической больницы № 1 в Москве
Друзья, коллеги и поклонники собираются у Большого траурного зала ЦКБ №1. Затем режиссера похоронят на Троекуровском кладбище.
Юрий Кара - советский и российский режиссер, родился в 1954 году в Донецке. Окончил ВГИК в 1987 году, его дипломной работой стал фильм "Завтра была война" по повести Бориса Васильева. В 1994 года Кара снял фильм "Мастер и Маргарита" по одноименному роману Михаила Булгакова, а также был режиссером в таких картинах, как "Воры в законе", "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным", "Я - кукла", "Интересные мужчины", "Королев", "Гамлет. XXI век", "Главный".
Кинорежиссер Юрий Кара - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Биография Юрия Кары
17 июля, 17:38
 
КультураМоскваДонецкЮрий КарихБорис ВасильевМихаил БулгаковВГИК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала