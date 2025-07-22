В Москве люди собрались на церемонию прощания с режиссером Карой у ЦКБ
Люди собираются у ЦКБ в Москве проститься с режиссером Юрием Карой
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с кинорежиссером и сценаристом Юрием Карой в Большом траурном зале Центральной клинической больницы № 1 в Москве
Церемония прощания с кинорежиссером и сценаристом Юрием Карой в Большом траурном зале Центральной клинической больницы № 1 в Москве
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Близкие, друзья, коллеги и поклонники несут цветы к Большому траурному залу Центральной клинической больницы (ЦКБ) №1 в Москве, где в 11.00 мск начнется церемония прощания с заслуженным деятелем искусств России, кавалером ордена "За заслуги в культуре и искусстве", режиссером Юрием Карой, передает корреспондент РИА Новости.
Юрий Кара ушел из жизни 16 июля в возрасте 70 лет.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЛюди во время церемонии прощания с кинорежиссером и сценаристом Юрием Карой в Большом траурном зале Центральной клинической больницы № 1 в Москве
Люди во время церемонии прощания с кинорежиссером и сценаристом Юрием Карой в Большом траурном зале Центральной клинической больницы № 1 в Москве
Друзья, коллеги и поклонники собираются у Большого траурного зала ЦКБ №1. Затем режиссера похоронят на Троекуровском кладбище.
Юрий Кара - советский и российский режиссер, родился в 1954 году в Донецке. Окончил ВГИК в 1987 году, его дипломной работой стал фильм "Завтра была война" по повести Бориса Васильева. В 1994 года Кара снял фильм "Мастер и Маргарита" по одноименному роману Михаила Булгакова, а также был режиссером в таких картинах, как "Воры в законе", "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным", "Я - кукла", "Интересные мужчины", "Королев", "Гамлет. XXI век", "Главный".
Биография Юрия Кары
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