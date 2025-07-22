https://ria.ru/20250722/tseremoniya-2030575377.html

В Москве люди собрались на церемонию прощания с режиссером Карой у ЦКБ

В Москве люди собрались на церемонию прощания с режиссером Карой у ЦКБ - РИА Новости, 22.07.2025

В Москве люди собрались на церемонию прощания с режиссером Карой у ЦКБ

Близкие, друзья, коллеги и поклонники несут цветы к Большому траурному залу Центральной клинической больницы (ЦКБ) №1 в Москве, где в 11.00 мск начнется... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T11:44:00+03:00

2025-07-22T11:44:00+03:00

2025-07-22T11:44:00+03:00

культура

москва

донецк

юрий карих

борис васильев

михаил булгаков

вгик

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030573715_0:77:2992:1760_1920x0_80_0_0_a531f9be5afe9b662d1f0df4b1f13b23.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Близкие, друзья, коллеги и поклонники несут цветы к Большому траурному залу Центральной клинической больницы (ЦКБ) №1 в Москве, где в 11.00 мск начнется церемония прощания с заслуженным деятелем искусств России, кавалером ордена "За заслуги в культуре и искусстве", режиссером Юрием Карой, передает корреспондент РИА Новости. Юрий Кара ушел из жизни 16 июля в возрасте 70 лет. Друзья, коллеги и поклонники собираются у Большого траурного зала ЦКБ №1. Затем режиссера похоронят на Троекуровском кладбище. Юрий Кара - советский и российский режиссер, родился в 1954 году в Донецке. Окончил ВГИК в 1987 году, его дипломной работой стал фильм "Завтра была война" по повести Бориса Васильева. В 1994 года Кара снял фильм "Мастер и Маргарита" по одноименному роману Михаила Булгакова, а также был режиссером в таких картинах, как "Воры в законе", "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным", "Я - кукла", "Интересные мужчины", "Королев", "Гамлет. XXI век", "Главный".

https://ria.ru/20250717/kara-2029754511.html

москва

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, донецк, юрий карих, борис васильев, михаил булгаков, вгик