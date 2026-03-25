00:08 25.03.2026
Путин в среду обсудит развитие творческой сферы
Путин в День работника культуры обсудит развитие творческой сферы

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День работника культуры обсудит вопросы развития кино, балета и литературы на заседании профильного совета, а также отметит премиями молодых деятелей искусства и создателей проектов для подрастающего поколения.
Глава государства в среду примет участие в церемонии вручения премий в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества и президентских премий для молодых деятелей культуры за 2025 год. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который ежегодно отмечается в России 25 марта.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Путин увеличил бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства
9 марта, 15:19
Позже в этот же день Путин в режиме видеоконференции проведет заседание Совета по культуре. Участники обсудят широкий круг вопросов, посвященных киноиндустрии, литературе, балетному искусству, анонсировала пресс-служба Кремля.

Молодые деятели культуры

Премии президента для молодых деятелей культуры вручаются с 2011 года. Учреждены три такие премии по 5 миллионов рублей каждая. Они присуждаются россиянам до 35 лет за произведения литературы и искусства, творческие и исследовательские проекты в сфере культуры. Премии может быть удостоен один соискатель или коллектив до трех человек. За минувшие 15 лет эти премии получили 50 молодых творцов из 18 регионов России.
Лауреатами 2025 года стали режиссер Мурат Абулкатинов, актер Владислав Миллер, молодые артисты "Геликон-оперы" Игорь Морозов и Большого театра Алина Черташ и Полина Шабунина.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Путин поручил АСИ оценить вклад регионов в восстановление объектов культуры
18 февраля, 23:29
Главному режиссеру Красноярского театра юного зрителя Абулкатинову присуждена премия за вклад в развитие отечественного театрального искусства. Помощник президента, секретарь Совета по культуре Владимир Мединский назвал его одним из самых ярких и перспективных режиссеров нового поколения. Абулкатинов поставил более двух десятков спектаклей в российских театрах, ведет просветительскую работу.
Миллер - воспитанник театральной школы Олега Табакова – удостоен премии за вклад в сохранение и развитие традиций российского театра и кино. Молодой актер воплотил ряд образов на сцене театра Табакова, исполнил главную роль в военной драме "В списках не значился". Этот фильм по мотивам одноименной повести Бориса Васильева о защитниках Брестской крепости вышел на экраны минувшей весной.
Вокалисты Морозов, Черташ и Шабунина получили премию президента за исполнение главных партий в опере Сергея Прокофьева "Семен Котко", премьера которой состоялась на сцене Большого театра летом прошлого года.

Проекты для детей и юношества

Премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2013 года. За это время лауреатами стали 43 деятеля культуры из 11 регионов страны, в том числе поэт-песенник Юрий Энтин, художник-мультипликатор Леонид Носырев, композитор Алексей Рыбников, коллектив Ансамбля имени Локтева.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Путин отметил религиозную культуру россиян
28 января, 21:50
Обновленная в 2025 году, эта премия теперь присуждается не только авторам произведений для подрастающего поколения, но и организациям - за творческие и исследовательские проекты в этой сфере. Каждая из трех премий составляет 5 миллионов рублей.
Лауреатами на этот раз стали художественный руководитель Большого детского хора имени Виктора Попова Анатолий Кисляков, радиоканал "Детское радио" и Музей истории военной формы.
Кисляков был удостоен премии президента за вклад в развитие отечественной хоровой традиции. Под его руководством Большой детский хор не только сохранил статус одного из ведущих в стране, но и значительно расширил географию гастролей. В минувшем году состоялось более 120 выступлений хора, в том числе в рамках мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"Детское радио" получило премию за создание культурно-просветительской экосистемы для детей. Основанная в конце 2007 года радиостанция за последние годы трансформировалась в целостную экосистему, которая сочетает традиционные радиоэфиры с цифровыми технологиями. Проекты "Детского радио" включают интерактивное видео-шоу на сайте, подкасты, образовательные программы и просветительские циклы.
Премия за вклад в формирование исторической памяти, патриотическое воспитание детей и молодежи присуждена Музею истории военной формы. Это целый комплекс, включающий Музей военной формы на Большой Никитской, Музей Московских стрельцов в Лаврушинском переулке, а также ряд площадок в российских регионах. Программы музея ориентированы на юную аудиторию, воспитывают гордость за подвиги предков и уважение к человеку в форме - защитнику Отечества.
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Путин отметил стремление Михалкова защищать российскую культуру
24 декабря 2025, 16:49
 
