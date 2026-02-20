Назван самый узнаваемый автор книг о Великой Отечественной войне

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Советский писатель-фронтовик Константин Симонов стал самым узнаваемым среди россиян автором, писавшим о Великой Отечественной войне, его имя без подсказок вспомнили 20% респондентов в ходе опроса Аналитического центра НАФИ совместно с издательской группой "Эксмо-АСТ", результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.

Всероссийский опрос был проведен Аналитическим центром НАФИ в январе 2026 года, в нем приняли участие тысяча человек в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.

Также россияне самостоятельно вспоминали Валентина Катаева (7%), Юрия Бондарева (6%) и Виктора Астафьева (6%).

Аналитики отметили, что среди женщин доля вспомнивших того или иного автора выше, чем среди мужчин: среди мужчин на этот вопрос затруднился ответить почти каждый третий (30%), а среди женщин — каждая пятая - порядка 20% респондентов.

В рейтинге самых узнаваемых произведений о Великой Отечественной войне, по сравнению с 2025 годом, по‑прежнему лидируют "А зори здесь тихие" Бориса Васильева (87%), "Они сражались за Родину" Михаила Шолохова (83%), "Василий Теркин" Александра Твардовского (81%), добавили в пресс-службе "Эксмо-АСТ".