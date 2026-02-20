Рейтинг@Mail.ru
Назван самый узнаваемый автор книг о Великой Отечественной войне - РИА Новости, 20.02.2026
04:48 20.02.2026
Назван самый узнаваемый автор книг о Великой Отечественной войне
Назван самый узнаваемый автор книг о Великой Отечественной войне - РИА Новости, 20.02.2026
Назван самый узнаваемый автор книг о Великой Отечественной войне
Советский писатель-фронтовик Константин Симонов стал самым узнаваемым среди россиян автором, писавшим о Великой Отечественной войне, его имя без подсказок... РИА Новости, 20.02.2026
борис васильев
михаил шолохов
александр твардовский
общество, борис васильев, михаил шолохов, александр твардовский
Общество, Борис Васильев, Михаил Шолохов, Александр Твардовский
Назван самый узнаваемый автор книг о Великой Отечественной войне

РИА Новости: самым узнаваемым автором книг о ВОВ стал Константин Симонов

Советский писатель Константин Симонов в Переделкино. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Советский писатель-фронтовик Константин Симонов стал самым узнаваемым среди россиян автором, писавшим о Великой Отечественной войне, его имя без подсказок вспомнили 20% респондентов в ходе опроса Аналитического центра НАФИ совместно с издательской группой "Эксмо-АСТ", результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
Всероссийский опрос был проведен Аналитическим центром НАФИ в январе 2026 года, в нем приняли участие тысяча человек в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.
"В ходе исследования россиянам было предложено самостоятельно назвать имена и фамилии известных им писателей и поэтов, которые писали о Великой Отечественной войне. Топ-5 самых узнаваемых среди россиян авторов книг о Великой Отечественной войне (вспомнили без подсказки): Константин Симонов — 20%, Борис Васильев — 16%, Михаил Шолохов — 15%, Александр Твардовский — 12%, Василь Быков — 9%", - говорится в сообщении.
Также россияне самостоятельно вспоминали Валентина Катаева (7%), Юрия Бондарева (6%) и Виктора Астафьева (6%).
Аналитики отметили, что среди женщин доля вспомнивших того или иного автора выше, чем среди мужчин: среди мужчин на этот вопрос затруднился ответить почти каждый третий (30%), а среди женщин — каждая пятая - порядка 20% респондентов.
В рейтинге самых узнаваемых произведений о Великой Отечественной войне, по сравнению с 2025 годом, по‑прежнему лидируют "А зори здесь тихие" Бориса Васильева (87%), "Они сражались за Родину" Михаила Шолохова (83%), "Василий Теркин" Александра Твардовского (81%), добавили в пресс-службе "Эксмо-АСТ".
Внутри рейтинга заметен точечный рост интереса к отдельным произведениям. Наиболее выраженный скачок узнаваемости выявлен у книги "В списках не значился" Бориса Васильева с 48% в 2025 году до 60% в 2026 году. При этом рост проявился не только на уровне узнаваемости, но и в фактическом чтении: доля прочитавших книгу увеличилась за год с 22% до 25%.
