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Путин выразил соболезнования родным режиссера Юрия Кары
Путин выразил соболезнования родным режиссера Юрия Кары - РИА Новости, 17.07.2025
Путин выразил соболезнования родным режиссера Юрия Кары
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным режиссера Юрия Кары, отметив, что светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах почитателей... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T18:22:00+03:00
2025-07-17T18:22:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным режиссера Юрия Кары, отметив, что светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах почитателей его дарования, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Кара скончался на 71-м году жизни."С прискорбием узнал о кончине Юрия Викторовича Кары. Ушел из жизни выдающийся режиссер и сценарист, один из признанных корифеев отечественного кинематографа. Самобытный и щедрый талант, творческая смелость, умение создавать великолепные актерские ансамбли, находить темы, созвучные времени, снискали ему искреннюю любовь зрителей. Светлая память о Юрии Каре навсегда сохранится в сердцах родных и близких, коллег и друзей, всех почитателей его дарования", - говорится в телеграмме.Юрий Кара - советский и российский режиссер, родился в 1954 году в Донецке. Окончил ВГИК в 1987 году, его дипломной работой стал фильм "Завтра была война" по повести Бориса Васильева. В 1994 года Кара снял фильм "Мастер и Маргарита" по одноименному роману Михаила Булгакова, а также был режиссером в таких картинах, как "Воры в законе", "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным", "Я – кукла", "Интересные мужчины", "Королев", "Гамлет. XXI век", "Главный".
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россия, юрий карих, донецк, владимир путин, борис васильев, вгик
Культура, Россия, Юрий Карих, Донецк, Владимир Путин, Борис Васильев, ВГИК
Путин выразил соболезнования родным режиссера Юрия Кары
Путин: память о Юрие Каре навсегда останется в сердцах почитателей его дарования