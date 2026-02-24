Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью Ирины Шевчук

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы, актриса Елена Драпеко, известная по фильму "А зори здесь тихие", заявила, что главным достижением скончавшейся заслуженной артистки России Ирины Шевчук стало создание кинофестиваля "Киношок" и руководство им.

По словам депутата, с Шевчук ее связывали многолетние дружеские отношения со времен совместных съемок в фильме "А зори здесь тихие". Драпеко подчеркнула, что смерть актрисы стала большой потерей для российского кинематографа и общественной жизни страны.