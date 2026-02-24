Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью Ирины Шевчук

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы, актриса Елена Драпеко, известная по фильму "А зори здесь тихие", заявила, что главным достижением скончавшейся заслуженной артистки России Ирины Шевчук стало создание кинофестиваля "Киношок" и руководство им.
"С 1992 года она была руководителем, идеологом и главной движущей силой фестиваля "Киношок". Считаю, что это ее главное достижение. Шевчук собирала кинематографистов из бывших стран СССР. Фестиваль был небогатый, но очень честный, поэтому туда с удовольствием все приезжали", - сказала Драпеко NEWS.ru.
По словам депутата, с Шевчук ее связывали многолетние дружеские отношения со времен совместных съемок в фильме "А зори здесь тихие". Драпеко подчеркнула, что смерть актрисы стала большой потерей для российского кинематографа и общественной жизни страны.
Заслуженная артистка России Ирина Шевчук умерла в возрасте 74 лет. Самой известной ее ролью стала работа в фильме Станислава Ростоцкого по одноимённой повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие". В киноленте она сыграла роль Риты Осяниной.