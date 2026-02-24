Рейтинг@Mail.ru
Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью Ирины Шевчук - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:58 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/shevchuk-2076479689.html
Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью Ирины Шевчук
Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью Ирины Шевчук - РИА Новости, 24.02.2026
Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью Ирины Шевчук
Депутат Госдумы, актриса Елена Драпеко, известная по фильму "А зори здесь тихие", заявила, что главным достижением скончавшейся заслуженной артистки России... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T17:58:00+03:00
2026-02-24T17:58:00+03:00
культура
россия
ссср
мурманск
ирина шевчук
елена драпеко
станислав ростоцкий
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076414225_0:137:2335:1450_1920x0_80_0_0_14a5adcbaeb803b26dd59bb80d8dc849.jpg
россия
ссср
мурманск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076414225_0:99:2335:1850_1920x0_80_0_0_c1940f11a853938ca0a5e97d14eef0f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ссср, мурманск, ирина шевчук, елена драпеко, станислав ростоцкий, госдума рф, вгик
Культура, Россия, СССР, Мурманск, Ирина Шевчук, Елена Драпеко, Станислав Ростоцкий, Госдума РФ, ВГИК
Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью Ирины Шевчук

Драпеко: смерть Ирины Шевчук стала большой потерей

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаИрина Шевчук
Ирина Шевчук - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Ирина Шевчук
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы, актриса Елена Драпеко, известная по фильму "А зори здесь тихие", заявила, что главным достижением скончавшейся заслуженной артистки России Ирины Шевчук стало создание кинофестиваля "Киношок" и руководство им.
"С 1992 года она была руководителем, идеологом и главной движущей силой фестиваля "Киношок". Считаю, что это ее главное достижение. Шевчук собирала кинематографистов из бывших стран СССР. Фестиваль был небогатый, но очень честный, поэтому туда с удовольствием все приезжали", - сказала Драпеко NEWS.ru.
По словам депутата, с Шевчук ее связывали многолетние дружеские отношения со времен совместных съемок в фильме "А зори здесь тихие". Драпеко подчеркнула, что смерть актрисы стала большой потерей для российского кинематографа и общественной жизни страны.
Заслуженная артистка России Ирина Шевчук умерла в возрасте 74 лет. Самой известной ее ролью стала работа в фильме Станислава Ростоцкого по одноимённой повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие". В киноленте она сыграла роль Риты Осяниной.
Шевчук родилась в Мурманске, а в юности училась во ВГИКе. Она также принимала участие в таких картинах, как "Белый Бим Чёрное ухо", "Повесть о женщине", сериале "Государственная граница" и других.
 
КультураРоссияСССРМурманскИрина ШевчукЕлена ДрапекоСтанислав РостоцкийГосдума РФВГИК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала