https://ria.ru/20260224/shevchuk-2076421715.html
Дочь актрисы Ирины Шевчук назвала причину ее смерти
Дочь актрисы Ирины Шевчук назвала причину ее смерти - РИА Новости, 24.02.2026
Дочь актрисы Ирины Шевчук назвала причину ее смерти
Причиной смерти заслуженной артистки РФ Ирины Шевчук стала лимфома головного мозга, с которой она боролась последние три года, сообщила РИА Новости дочь актрисы РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T15:15:00+03:00
2026-02-24T15:15:00+03:00
2026-02-24T22:23:00+03:00
россия
мурманск
станислав ростоцкий
борис васильев
вгик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076414225_0:137:2335:1450_1920x0_80_0_0_14a5adcbaeb803b26dd59bb80d8dc849.jpg
россия
мурманск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076414225_0:99:2335:1850_1920x0_80_0_0_c1940f11a853938ca0a5e97d14eef0f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мурманск, станислав ростоцкий, борис васильев, вгик
Россия, Мурманск, Станислав Ростоцкий, Борис Васильев, ВГИК
Дочь актрисы Ирины Шевчук назвала причину ее смерти
РИА Новости: причиной смерти актрисы Ирины Шевчук стала лимфома головного мозга
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Причиной смерти заслуженной артистки РФ Ирины Шевчук стала лимфома головного мозга, с которой она боролась последние три года, сообщила РИА Новости дочь актрисы Александра Афанасьева-Шевчук.
"Уже третий год пошел, как мы боролись с ее лимфомой головного мозга. Это онкология. Не рак, это именно онкология. Она стабильно плохо себя чувствовала в последнее время, но последние пару дней была поживее", - сказала Александра.
Дочь Ирины Шевчук уточнила, что дата и место церемонии прощания с актрисой будут известны позже.
Заслуженная артистка России
Ирина Шевчук умерла в возрасте 74 лет. Самой известной ее ролью стала работа в фильме Станислава Ростоцкого
по одноимённой повести Бориса Васильева
"А зори здесь тихие". В киноленте она сыграла роль Риты Осяниной.
Она родилась в Мурманске
, а в юности училась во ВГИКе
. Шевчук также принимала участие в таких картинах, как "Белый Бим Чёрное ухо", "Повесть о женщине", сериале "Государственная граница" и других.