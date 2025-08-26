Рейтинг@Mail.ru
26.08.2025
Культура
Культура
 
14:25 26.08.2025
После смерти Юрия Кары открыли наследственное дело
Наследственное дело открыто в Москве после смерти режиссера и заслуженного деятеля искусств РФ Юрия Кары
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Наследственное дело открыто в Москве после смерти режиссера и заслуженного деятеля искусств РФ Юрия Кары, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Наследственное дело открыто", - сообщается в материалах. В них также указано, что наследственное дело ведет нотариус в Москве. Кара скончался 16 июля в Ялте в возрасте 70 лет. Юрий Кара — советский и российский режиссер, родился в 1954 году в Донецке. Популярность ему принес фильм "Завтра была война" по повести Бориса Васильева. В 1994 году Кара снял фильм "Мастер и Маргарита" по одноименному роману Михаила Булгакова.
Режиссер Юрий Кара
Режиссер Юрий Кара. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Наследственное дело открыто в Москве после смерти режиссера и заслуженного деятеля искусств РФ Юрия Кары, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Наследственное дело открыто", - сообщается в материалах.
В них также указано, что наследственное дело ведет нотариус в Москве.
Кара скончался 16 июля в Ялте в возрасте 70 лет.
Юрий Кара — советский и российский режиссер, родился в 1954 году в Донецке. Популярность ему принес фильм "Завтра была война" по повести Бориса Васильева. В 1994 году Кара снял фильм "Мастер и Маргарита" по одноименному роману Михаила Булгакова.
Биография Юрия Кары
