https://ria.ru/20250826/delo-2037661516.html

После смерти Юрия Кары открыли наследственное дело

После смерти Юрия Кары открыли наследственное дело - РИА Новости, 26.08.2025

После смерти Юрия Кары открыли наследственное дело

Наследственное дело открыто в Москве после смерти режиссера и заслуженного деятеля искусств РФ Юрия Кары, говорится в юридических материалах, с которыми... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T14:25:00+03:00

2025-08-26T14:25:00+03:00

2025-08-26T14:25:00+03:00

культура

москва

ялта

донецк

юрий карих

борис васильев

михаил булгаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029667572_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2fe4d4a96738f5b67b0af201d7ed3eac.jpg

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Наследственное дело открыто в Москве после смерти режиссера и заслуженного деятеля искусств РФ Юрия Кары, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Наследственное дело открыто", - сообщается в материалах. В них также указано, что наследственное дело ведет нотариус в Москве. Кара скончался 16 июля в Ялте в возрасте 70 лет. Юрий Кара — советский и российский режиссер, родился в 1954 году в Донецке. Популярность ему принес фильм "Завтра была война" по повести Бориса Васильева. В 1994 году Кара снял фильм "Мастер и Маргарита" по одноименному роману Михаила Булгакова.

https://ria.ru/20250717/kara-2029754511.html

москва

ялта

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, ялта, донецк, юрий карих, борис васильев, михаил булгаков