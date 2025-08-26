https://ria.ru/20250826/delo-2037661516.html
После смерти Юрия Кары открыли наследственное дело
После смерти Юрия Кары открыли наследственное дело - РИА Новости, 26.08.2025
После смерти Юрия Кары открыли наследственное дело
Наследственное дело открыто в Москве после смерти режиссера и заслуженного деятеля искусств РФ Юрия Кары, говорится в юридических материалах, с которыми... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T14:25:00+03:00
2025-08-26T14:25:00+03:00
2025-08-26T14:25:00+03:00
культура
москва
ялта
донецк
юрий карих
борис васильев
михаил булгаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029667572_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2fe4d4a96738f5b67b0af201d7ed3eac.jpg
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Наследственное дело открыто в Москве после смерти режиссера и заслуженного деятеля искусств РФ Юрия Кары, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Наследственное дело открыто", - сообщается в материалах. В них также указано, что наследственное дело ведет нотариус в Москве. Кара скончался 16 июля в Ялте в возрасте 70 лет. Юрий Кара — советский и российский режиссер, родился в 1954 году в Донецке. Популярность ему принес фильм "Завтра была война" по повести Бориса Васильева. В 1994 году Кара снял фильм "Мастер и Маргарита" по одноименному роману Михаила Булгакова.
https://ria.ru/20250717/kara-2029754511.html
москва
ялта
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029667572_92:0:2681:1942_1920x0_80_0_0_aee56eee13b31e2278a87f501fd9622b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, ялта, донецк, юрий карих, борис васильев, михаил булгаков
Культура, Москва, Ялта, Донецк, Юрий Карих, Борис Васильев, Михаил Булгаков
После смерти Юрия Кары открыли наследственное дело
В Москве открыли наследственное дело умершего Юрия Кары