Спектакль "В списках не значился" театра Табакова выиграл "Золотую маску"

Краткий пересказ от РИА ИИ Спектакль "В списках не значился" Московского театра Олега Табакова стал лауреатом премии "Золотая Маска" в номинации "Драматический театр".

В номинации "Драматический театр. Малая форма" лауреатами премии "Золотая Маска" стали спектакли "Позывной Тишина" Московского театра Олега Табакова, "Курьер" театра "Центр драматургии и режиссуры", "Кукольный дом" Магаданского государственного музыкального и драматического театра, "Я не убивала своего мужа" Театра Наций и "Обломов" Александринского театра.

В этом году в каждой номинации может быть определено до пяти лауреатов согласно новому регламенту.

ОМСК, 20 июн - РИА Новости. Спектакль "В списках не значился" Московского театра Олега Табакова стал лауреатом Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" в номинации "Драматический театр", передает корреспондент РИА Новости.

Церемония вручения Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" проходит в Омске в субботу. Победителей в номинации "Драматический театр" объявили на сцене церемонии награждения.

Спектакль "В списках не значился" поставлен по одноименной повести Бориса Васильева . В центре сюжета — история молодого лейтенанта Николая Плужникова, который прибывает к месту службы в Брестскую крепость накануне начала Великой Отечественной войны. Герой, не успевший даже официально попасть в списки личного состава части, принимает участие в героической обороне крепости и становится символом мужества, стойкости и верности воинскому долгу. Постановка театра Олега Табакова посвящена памяти защитников Брестской крепости и рассказывает о цене подвига в годы войны.

В этом году, согласно новому регламенту, в каждой номинации может быть определено до пяти лауреатов.

Российская национальная театральная премия и фестиваль "Золотая Маска" были учреждены Союзом театральных деятелей России в 1993 году. Премия присуждается за наиболее значительные достижения в области театрального искусства и охватывает спектакли драматического театра, оперы, балета, оперетты, мюзикла, театра кукол и других сценических жанров.