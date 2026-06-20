Спектакль "В списках не значился" театра Табакова выиграл "Золотую маску"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спектакль "В списках не значился" Московского театра Олега Табакова стал лауреатом премии "Золотая Маска" в номинации "Драматический театр".
- В номинации "Драматический театр. Малая форма" лауреатами премии "Золотая Маска" стали спектакли "Позывной Тишина" Московского театра Олега Табакова, "Курьер" театра "Центр драматургии и режиссуры", "Кукольный дом" Магаданского государственного музыкального и драматического театра, "Я не убивала своего мужа" Театра Наций и "Обломов" Александринского театра.
- В этом году в каждой номинации может быть определено до пяти лауреатов согласно новому регламенту.
ОМСК, 20 июн - РИА Новости. Спектакль "В списках не значился" Московского театра Олега Табакова стал лауреатом Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" в номинации "Драматический театр", передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" проходит в Омске в субботу. Победителей в номинации "Драматический театр" объявили на сцене церемонии награждения.
Спектакль "В списках не значился" поставлен по одноименной повести Бориса Васильева. В центре сюжета — история молодого лейтенанта Николая Плужникова, который прибывает к месту службы в Брестскую крепость накануне начала Великой Отечественной войны. Герой, не успевший даже официально попасть в списки личного состава части, принимает участие в героической обороне крепости и становится символом мужества, стойкости и верности воинскому долгу. Постановка театра Олега Табакова посвящена памяти защитников Брестской крепости и рассказывает о цене подвига в годы войны.
Также лауреатами премии "Золотая Маска" в номинации "Драматический театр. Малая форма" стали спектакли "Позывной Тишина" Московского театра Олега Табакова, "Курьер" театра "Центр драматургии и режиссуры" (Москва), "Кукольный дом" Магаданского государственного музыкального и драматического театра, "Я не убивала своего мужа" Театра Наций (Москва) и "Обломов" Александринского театра (Санкт-Петербург).
В этом году, согласно новому регламенту, в каждой номинации может быть определено до пяти лауреатов.
Российская национальная театральная премия и фестиваль "Золотая Маска" были учреждены Союзом театральных деятелей России в 1993 году. Премия присуждается за наиболее значительные достижения в области театрального искусства и охватывает спектакли драматического театра, оперы, балета, оперетты, мюзикла, театра кукол и других сценических жанров.
"Золотая Маска" является одной из главных профессиональных театральных наград России. Ежегодно в рамках фестиваля на различных площадках страны демонстрируются спектакли-номинанты, а победителей определяет жюри, сформированное из ведущих деятелей театрального искусства. В 2025 году премия перешла на новую систему определения лауреатов, предусматривающую возможность присуждения награды нескольким участникам в одной номинации.