Умерла актриса Ирина Шевчук, сыгравшая в фильме "А зори здесь тихие"
Заслуженная артистка России Ирина Шевчук умерла в возрасте 74 лет, сообщила ее дочь Александра Афанасьева-Шевчук. РИА Новости, 24.02.2026
Актриса из фильма "А зори здесь тихие" Ирина Шевчук умерла в возрасте 74 лет
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Заслуженная артистка России Ирина Шевчук умерла в возрасте 74 лет, сообщила ее дочь Александра Афанасьева-Шевчук.
"Моя душа, моя любовь, моя жизнь, <...> я говорю тебе до свидания, <...> мы все равно все встретимся там. <...> Третий год мы боролись с этой проклятой болезнью, <...> мамочка, любимая, <...> я рыдаю, <...> это очень больно", — написала она на странице в Facebook*.
Причиной смерти актрисы стала лимфома головного мозга.
"Это онкология. Не рак, это именно онкология. Она стабильно плохо себя чувствовала в последнее время, но последние пару дней была поживее", — добавила Александра.
О дате и месте церемонии прощания с артисткой станет известно позже.
Шевчук родилась в Мурманске
. Изначально она не планировала связывать жизнь с кино, но в юности случайно попала на съемки эпизода в фильме Резо Чхеидзе
"Ну и молодежь!". В 1972 году окончила ВГИК
.
Самой известной ее ролью стала работа в фильме Станислава Ростоцкого
по одноименной повести Бориса Васильева
"А зори здесь тихие". Актриса также сыграла в таких картинах, как "Белый Бим Черное ухо", "Повесть о женщине", и других.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.