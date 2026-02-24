Рейтинг@Mail.ru
Умерла актриса Ирина Шевчук, сыгравшая в фильме "А зори здесь тихие"
Культура
 
24.02.2026
Умерла актриса Ирина Шевчук, сыгравшая в фильме "А зори здесь тихие"
Умерла актриса Ирина Шевчук, сыгравшая в фильме "А зори здесь тихие" - РИА Новости, 24.02.2026
Умерла актриса Ирина Шевчук, сыгравшая в фильме "А зори здесь тихие"
Заслуженная артистка России Ирина Шевчук умерла в возрасте 74 лет, сообщила ее дочь Александра Афанасьева-Шевчук. РИА Новости, 24.02.2026
россия, мурманск, станислав ростоцкий, борис васильев, вгик, резо чхеидзе, ирина шевчук
Культура, Россия, Мурманск, Станислав Ростоцкий, Борис Васильев, ВГИК, Резо Чхеидзе, Ирина Шевчук
Умерла актриса Ирина Шевчук, сыгравшая в фильме "А зори здесь тихие"

Актриса из фильма "А зори здесь тихие" Ирина Шевчук умерла в возрасте 74 лет

Актриса Ирина Шевчук
Актриса Ирина Шевчук - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса Ирина Шевчук. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Заслуженная артистка России Ирина Шевчук умерла в возрасте 74 лет, сообщила ее дочь Александра Афанасьева-Шевчук.
"Моя душа, моя любовь, моя жизнь, <...> я говорю тебе до свидания, <...> мы все равно все встретимся там. <...> Третий год мы боролись с этой проклятой болезнью, <...> мамочка, любимая, <...> я рыдаю, <...> это очень больно", — написала она на странице в Facebook*.
Причиной смерти актрисы стала лимфома головного мозга.
"Это онкология. Не рак, это именно онкология. Она стабильно плохо себя чувствовала в последнее время, но последние пару дней была поживее", — добавила Александра.
О дате и месте церемонии прощания с артисткой станет известно позже.
Шевчук родилась в Мурманске. Изначально она не планировала связывать жизнь с кино, но в юности случайно попала на съемки эпизода в фильме Резо Чхеидзе "Ну и молодежь!". В 1972 году окончила ВГИК.
Кадр из фильма "... А зори здесь тихие"
Кадр из фильма ... А зори здесь тихие - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Кадр из фильма "... А зори здесь тихие"
Самой известной ее ролью стала работа в фильме Станислава Ростоцкого по одноименной повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие". Актриса также сыграла в таких картинах, как "Белый Бим Черное ухо", "Повесть о женщине", и других.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
Культура Россия Мурманск Станислав Ростоцкий Борис Васильев ВГИК Резо Чхеидзе Ирина Шевчук
 
 
