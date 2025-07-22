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Юрия Кару похоронили на Троекуровском кладбище

Юрия Кару похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 22.07.2025

Юрия Кару похоронили на Троекуровском кладбище

Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации режиссера Юрия Кару похоронили на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T15:22:00+03:00

2025-07-22T15:22:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации режиссера Юрия Кару похоронили на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. Кара ушел из жизни 16 июля в возрасте 70 лет. Церемония прощания с режиссером прошла во вторник в Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) № 1. Проститься с мастером пришли артисты Виктор Раков, Ирина Чериченко, а также его друзья, ученики и коллеги. Венки передали киноконцерн "Мосфильм", Первый канал, Союз кинематографистов России и другие. Соболезнования в связи со смертью режиссера выразил президент России Владимир Путин, отметив, что светлая память о Каре навсегда сохранится в сердцах почитателей его дарования. Юрий Кара — советский и российский режиссер, родился в 1954 году в Донецке. Окончил ВГИК в 1987 году, его дипломной работой стал фильм "Завтра была война" по повести Бориса Васильева. В 1994 году Кара снял фильм "Мастер и Маргарита" по одноименному роману Михаила Булгакова, также был режиссером в таких картинах, как "Воры в законе", "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным", "Я — кукла", "Интересные мужчины", "Королев", "Гамлет. XXI век", "Главный" и других.

https://ria.ru/20250717/kara-2029754511.html

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россия, республика крым, владимир путин, донецк, вячеслав володин, вгик, госдума рф, мосфильм, юрий кара