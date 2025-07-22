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Юрия Кару похоронили на Троекуровском кладбище
Юрия Кару похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 22.07.2025
Юрия Кару похоронили на Троекуровском кладбище
Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации режиссера Юрия Кару похоронили на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:22:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации режиссера Юрия Кару похоронили на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. Кара ушел из жизни 16 июля в возрасте 70 лет. Церемония прощания с режиссером прошла во вторник в Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) № 1. Проститься с мастером пришли артисты Виктор Раков, Ирина Чериченко, а также его друзья, ученики и коллеги. Венки передали киноконцерн "Мосфильм", Первый канал, Союз кинематографистов России и другие. Соболезнования в связи со смертью режиссера выразил президент России Владимир Путин, отметив, что светлая память о Каре навсегда сохранится в сердцах почитателей его дарования. Юрий Кара — советский и российский режиссер, родился в 1954 году в Донецке. Окончил ВГИК в 1987 году, его дипломной работой стал фильм "Завтра была война" по повести Бориса Васильева. В 1994 году Кара снял фильм "Мастер и Маргарита" по одноименному роману Михаила Булгакова, также был режиссером в таких картинах, как "Воры в законе", "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным", "Я — кукла", "Интересные мужчины", "Королев", "Гамлет. XXI век", "Главный" и других.
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россия, республика крым, владимир путин, донецк, вячеслав володин, вгик, госдума рф, мосфильм, юрий кара
Культура, Россия, Республика Крым, Владимир Путин, Донецк, Вячеслав Володин, ВГИК, Госдума РФ, Мосфильм, Юрий Кара
Юрия Кару похоронили на Троекуровском кладбище
Режиссера Юрия Кару похоронили на Троекуровском кладбище