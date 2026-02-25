Рейтинг@Mail.ru
Прощание с Ириной Шевчук пройдет 28 февраля в ЦКБ
13:42 25.02.2026 (обновлено: 13:50 25.02.2026)
Прощание с Ириной Шевчук пройдет 28 февраля в ЦКБ
Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Ириной Шевчук состоится 28 февраля в ЦКБ №1, похороны пройдут на Троекуровском кладбище, сообщила РИА Новости дочь
россия
мурманск
ирина шевчук
станислав ростоцкий
борис васильев
вгик
россия
мурманск
россия, мурманск, ирина шевчук, станислав ростоцкий, борис васильев, вгик
Россия, Мурманск, Ирина Шевчук, Станислав Ростоцкий, Борис Васильев, ВГИК
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Ириной Шевчук состоится 28 февраля в ЦКБ №1, похороны пройдут на Троекуровском кладбище, сообщила РИА Новости дочь актрисы Александра Афанасьева-Шевчук.
"Прощание состоится в субботу в 10 утра в ЦКБ №1", - сказала собеседница агентства.
Дочь актрисы уточнила, что похоронят Шевчук на Троекуровском кладбище.
Заслуженная артистка России Ирина Шевчук умерла в возрасте 74 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, актриса боролась с лимфомой головного мозга.
Ирина Шевчук родилась в Мурманске 6 октября 1951 года. Окончила ВГИК. Самой известной ее ролью стала Рита Осянина в фильме Станислава Ростоцкого по одноименной повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие".
Шевчук также сыграла в таких фильмах, как "Белый Бим Чёрное ухо", "Повесть о женщине", сериале "Государственная граница" и других.
Елена Драпеко - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью Ирины Шевчук
24 февраля, 17:58
 
РоссияМурманскИрина ШевчукСтанислав РостоцкийБорис ВасильевВГИК
 
 
