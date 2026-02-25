Прощание с Ириной Шевчук пройдет 28 февраля в ЦКБ

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Ириной Шевчук состоится 28 февраля в ЦКБ №1, похороны пройдут на Троекуровском кладбище, сообщила РИА Новости дочь актрисы Александра Афанасьева-Шевчук.

"Прощание состоится в субботу в 10 утра в ЦКБ №1", - сказала собеседница агентства.

Дочь актрисы уточнила, что похоронят Шевчук на Троекуровском кладбище.

Заслуженная артистка России Ирина Шевчук умерла в возрасте 74 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, актриса боролась с лимфомой головного мозга.