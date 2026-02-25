https://ria.ru/20260225/shevchuk-2076632434.html
Прощание с Ириной Шевчук пройдет 28 февраля в ЦКБ
Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Ириной Шевчук состоится 28 февраля в ЦКБ №1, похороны пройдут на Троекуровском кладбище, сообщила РИА Новости дочь
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Ириной Шевчук состоится 28 февраля в ЦКБ №1, похороны пройдут на Троекуровском кладбище, сообщила РИА Новости дочь актрисы Александра Афанасьева-Шевчук.
"Прощание состоится в субботу в 10 утра в ЦКБ №1", - сказала собеседница агентства.
Дочь актрисы уточнила, что похоронят Шевчук на Троекуровском кладбище.
Заслуженная артистка России Ирина Шевчук
умерла в возрасте 74 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, актриса боролась с лимфомой головного мозга.
Ирина Шевчук родилась в Мурманске
6 октября 1951 года. Окончила ВГИК
. Самой известной ее ролью стала Рита Осянина в фильме Станислава Ростоцкого
по одноименной повести Бориса Васильева
"А зори здесь тихие".
Шевчук также сыграла в таких фильмах, как "Белый Бим Чёрное ухо", "Повесть о женщине", сериале "Государственная граница" и других.