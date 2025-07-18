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Прощание с Юрием Карой пройдет 22 июля
Прощание с Юрием Карой пройдет 22 июля - РИА Новости, 18.07.2025
Прощание с Юрием Карой пройдет 22 июля
Церемония прощания с заслуженным деятелем искусств РФ, режиссером Юрием Карой состоится в Центральной клинической больнице (ЦКБ) 22 июля, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T17:28:00+03:00
2025-07-18T17:28:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Церемония прощания с заслуженным деятелем искусств РФ, режиссером Юрием Карой состоится в Центральной клинической больнице (ЦКБ) 22 июля, сообщил РИА Новости народный артист РФ Виктор Раков.Кара скончался на 71-м году жизни."Прощание состоится в ЦКБ 22 числа (июля - ред.)", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.На вопрос, где похоронят режиссёра, Раков ответил, что предположительно, это будет Троекуровское кладбище.Юрий Кара - советский и российский режиссер, родился в 1954 году в Донецке. Окончил ВГИК в 1987 году, его дипломной работой стал фильм "Завтра была война" по повести Бориса Васильева. В 1994 года Кара снял фильм "Мастер и Маргарита" по одноименному роману Михаила Булгакова, а также был режиссером в таких картинах, как "Воры в законе", "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным", "Я – кукла", "Интересные мужчины", "Королев", "Гамлет. XXI век", "Главный".
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Культура, Россия, ВГИК, Борис Васильев, Донецк, Михаил Булгаков, Юрий Кара
Прощание с Юрием Карой пройдет 22 июля
Раков: прощание с Юрием Карой состоится в ЦКБ 22 июля