https://ria.ru/20250718/proschanie-2030022279.html

Прощание с Юрием Карой пройдет 22 июля

Прощание с Юрием Карой пройдет 22 июля - РИА Новости, 18.07.2025

Прощание с Юрием Карой пройдет 22 июля

Церемония прощания с заслуженным деятелем искусств РФ, режиссером Юрием Карой состоится в Центральной клинической больнице (ЦКБ) 22 июля, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T17:28:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Церемония прощания с заслуженным деятелем искусств РФ, режиссером Юрием Карой состоится в Центральной клинической больнице (ЦКБ) 22 июля, сообщил РИА Новости народный артист РФ Виктор Раков.Кара скончался на 71-м году жизни."Прощание состоится в ЦКБ 22 числа (июля - ред.)", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.На вопрос, где похоронят режиссёра, Раков ответил, что предположительно, это будет Троекуровское кладбище.Юрий Кара - советский и российский режиссер, родился в 1954 году в Донецке. Окончил ВГИК в 1987 году, его дипломной работой стал фильм "Завтра была война" по повести Бориса Васильева. В 1994 года Кара снял фильм "Мастер и Маргарита" по одноименному роману Михаила Булгакова, а также был режиссером в таких картинах, как "Воры в законе", "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным", "Я – кукла", "Интересные мужчины", "Королев", "Гамлет. XXI век", "Главный".

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россия, вгик, борис васильев, донецк, михаил булгаков, юрий кара