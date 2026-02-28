https://ria.ru/20260228/shevchuk-2077460395.html
В Москве похоронили актрису Ирину Шевчук
В Москве похоронили актрису Ирину Шевчук
В Москве похоронили актрису Ирину Шевчук
Заслуженную артистку РФ Ирину Шевчук похоронили в субботу на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Заслуженную артистку РФ Ирину Шевчук похоронили в субботу на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Шевчук
умерла в возрасте 74 лет. Ранее дочь актрисы Александра Афанасьева-Шевчук сообщила РИА Новости, что причиной смерти стала продолжительная болезнь, актриса на протяжении трех лет боролась с лимфомой головного мозга.
Актриса родилась в Мурманске
6 октября 1951 года. Окончила ВГИК
. Самой известной ее ролью стала Рита Осянина в фильме Станислава Ростоцкого
по одноименной повести Бориса Васильева
"А зори здесь тихие".
Шевчук также сыграла в фильмах "Белый Бим Чёрное ухо", "Повесть о женщине", сериале "Государственная граница" и других.
Церемония прощания с ней прошла в Центральной клинической больнице №1 в 10.00 мск.
В больницу пришли близкие, друзья, коллеги и поклонники творчества артистки, чтобы проститься с ней.