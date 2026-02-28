Рейтинг@Mail.ru
В Москве похоронили актрису Ирину Шевчук - РИА Новости, 28.02.2026
Культура
 
16:50 28.02.2026
В Москве похоронили актрису Ирину Шевчук
В Москве похоронили актрису Ирину Шевчук
Заслуженную артистку РФ Ирину Шевчук похоронили в субботу на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2026
2026
Церемония прощания с актрисой Ириной Шевчук в Москве
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Заслуженную артистку РФ Ирину Шевчук похоронили в субботу на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Шевчук умерла в возрасте 74 лет. Ранее дочь актрисы Александра Афанасьева-Шевчук сообщила РИА Новости, что причиной смерти стала продолжительная болезнь, актриса на протяжении трех лет боролась с лимфомой головного мозга.
Актриса родилась в Мурманске 6 октября 1951 года. Окончила ВГИК. Самой известной ее ролью стала Рита Осянина в фильме Станислава Ростоцкого по одноименной повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие".
Шевчук также сыграла в фильмах "Белый Бим Чёрное ухо", "Повесть о женщине", сериале "Государственная граница" и других.
Церемония прощания с ней прошла в Центральной клинической больнице №1 в 10.00 мск.
В больницу пришли близкие, друзья, коллеги и поклонники творчества артистки, чтобы проститься с ней.
Ирина Шевчук - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью Ирины Шевчук
24 февраля, 17:58
 
Культура
 
 
