В Москве похоронили актрису Ирину Шевчук

Церемония прощания с актрисой Ириной Шевчук в Москве

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Заслуженную артистку РФ Ирину Шевчук похоронили в субботу на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Шевчук умерла в возрасте 74 лет. Ранее дочь актрисы Александра Афанасьева-Шевчук сообщила РИА Новости, что причиной смерти стала продолжительная болезнь, актриса на протяжении трех лет боролась с лимфомой головного мозга.

Шевчук также сыграла в фильмах "Белый Бим Чёрное ухо", "Повесть о женщине", сериале "Государственная граница" и других.

Церемония прощания с ней прошла в Центральной клинической больнице №1 в 10.00 мск.