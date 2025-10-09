Рейтинг@Mail.ru
Россия и Сербия вышли на путь сотрудничества в кино, заявил посол России - РИА Новости, 09.10.2025
22:20 09.10.2025
Россия и Сербия вышли на путь сотрудничества в кино, заявил посол России
россия
сербия
белград (город)
александр боцан-харченко
борис васильев
ольга любимова
роскино
россия
сербия
белград (город)
россия, сербия, белград (город), александр боцан-харченко, борис васильев, ольга любимова, роскино
Россия, Сербия, Белград (город), Александр Боцан-Харченко, Борис Васильев, Ольга Любимова, Роскино
© РИА Новости Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко
© РИА Новости
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
БЕЛГРАД, 9 окт – РИА Новости. Россия и Сербия вышли на путь всеобъемлющего сотрудничества в кинематографии после подписания соответствующего межправсоглашения, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко на открытии Фестиваля российского кино в Белграде.
Смотр российских художественных и анимационных фильмов проходит с 9 по 12 октября в городах Белград, Нови-Сад, Вране, Пирот и Ниш. Организатор Фестиваля российского кино в Сербии – "Роскино" при поддержке министерства культуры РФ. Открыла показы вечером в четверг в столице Сербии военная драма "В списках не значился" режиссера Сергея Коротаева по одноименной повести Бориса Васильева.
В Сербии откроют Дни духовной культуры России
В Сербии откроют Дни духовной культуры России
4 октября, 15:15
"У нас есть духовная и культурная близость, связи, которые нас объединяют. Конечно, они являются основой для наилучшего сотрудничества... Что касается фильмов и кинематографии, это, возможно, одна из важнейших областей. Что касается фестиваля, хочу сказать, когда я раньше бывал в Белграде, когда он еще был столицей СФРЮ, фестиваль наших фильмов всегда был большим событием. После были годы простоя, и сейчас мы выходим на правильный путь широкого, всеобъемлющего, полного и глубокого сотрудничества в области кинематографии, доказательством которого является соглашение в этой области (подписано министрами культуры РФ и Сербии Ольгой Любимовой и Николой Селаковичем в сентябре – ред.)", - сказал Боцан-Харченко журналистам.
Он отметил, что до конца этого года состоится еще ряд событий в рамках "Дней духовной культуры России", "Дней Эрмитажа", "Дней Москвы" и ежегодного форума культурного сотрудничества России и Сербии.
Как сообщила в сентябре министр культуры РФ, совместными усилиями с сербской стороной проделана большая работа по согласованию проекта межправительственного Соглашения о совместном кинопроизводстве между РФ и Сербией. По ее словам, подписанный документ позволит вывести российско-сербское взаимодействие в области кинематографии на новый уровень и создать дополнительные возможности для сотрудничества кинематографистов двух стран. Наряду с этим, сербская сторона направила ряд фильмов для участия в Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка".
Сербия благодарна Путину за поддержку со стороны России, заявил Вучич
Сербия благодарна Путину за поддержку со стороны России, заявил Вучич
24 сентября, 20:42
 
Россия Сербия Белград (город) Александр Боцан-Харченко Борис Васильев Ольга Любимова Роскино
 
 
