Россия и Сербия вышли на путь сотрудничества в кино, заявил посол России

БЕЛГРАД, 9 окт – РИА Новости. Россия и Сербия вышли на путь всеобъемлющего сотрудничества в кинематографии после подписания соответствующего межправсоглашения, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко на открытии Фестиваля российского кино в Белграде.

Он отметил, что до конца этого года состоится еще ряд событий в рамках "Дней духовной культуры России", "Дней Эрмитажа", "Дней Москвы" и ежегодного форума культурного сотрудничества России и Сербии.

Как сообщила в сентябре министр культуры РФ, совместными усилиями с сербской стороной проделана большая работа по согласованию проекта межправительственного Соглашения о совместном кинопроизводстве между РФ и Сербией. По ее словам, подписанный документ позволит вывести российско-сербское взаимодействие в области кинематографии на новый уровень и создать дополнительные возможности для сотрудничества кинематографистов двух стран. Наряду с этим, сербская сторона направила ряд фильмов для участия в Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка".