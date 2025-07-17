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Юрия Кару могут похоронить на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 17.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:50 17.07.2025 (обновлено: 14:00 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/kara-2029692225.html
Юрия Кару могут похоронить на Троекуровском кладбище
Юрия Кару могут похоронить на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 17.07.2025
Юрия Кару могут похоронить на Троекуровском кладбище
Заслуженного деятеля искусств РФ, режиссера Юрия Кару могут похоронить на Троекуровском кладбище, сообщила РИА Новости ведущий консультант Гильдии режиссеров... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T13:50:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Заслуженного деятеля искусств РФ, режиссера Юрия Кару могут похоронить на Троекуровском кладбище, сообщила РИА Новости ведущий консультант Гильдии режиссеров Мария Воробьева.Ранее киножурналист Наталья Боброва сообщила в своем Telegram-канале, что Кара скончался в Ялте, ему было 70 лет."Так как Юрий Викторович скончался в Ялте, его необходимо доставить в Москву - на это потребуется время. Тело привезут примерно к субботе. Предварительно, мы запросили Троекуровское кладбище", - сказала собеседница агентства.Кара родился 12 ноября 1954 года в городе Сталино (ныне Донецк). В 1987 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). Свой первый фильм "Двое на скамейке" он снял в 1985 году.Успех на режиссерском поприще принесла Юрию Каре дипломная работа во ВГИКе "Завтра была война" (1987) по повести Бориса Васильева, визуально стилизованная под киноизображение 1930-х годов. Кинокартина была продана в 48 стран мира. Она получила специальный приз жюри МКФ в Мангейме (Германия), гран-при "Золотой колос" МКФ в Вальядолиде (Испания), гран-при "Большой янтарь" МКФ в Кошалине (Польша), гран-при МКФ "Киновстречи в Дюнкерке-88".Большинство фильмов Юрий Кара снял по собственным сценариям. В 1994 году он снял "Мастера и Маргариту" по Михаилу Булгакову, где ему удалось собрать в картине поистине звездный состав. Роль Маргариты исполнила Анастасия Вертинская, Мастера – Виктор Раков, Воланда – Валентин Гафт. Из-за конфликта Кары с продюсерами и владельцами прав на данное произведение картина многие годы пролежала на "полке". В прокат она вышла лишь в апреле 2011 года.В 2005 году удостоен звания заслуженного деятеля искусств РФ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Орденом "За заслуги в культуре и искусстве".
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РИА Новости
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россия, юрий карих, ялта, сергей герасимов, москва, тамара макарова, вгик
Культура, Россия, Юрий Карих, Ялта, Сергей Герасимов, Москва, Тамара Макарова, ВГИК
Юрия Кару могут похоронить на Троекуровском кладбище

Воробьева: Юрия Кару могут похоронить на Троекуровском кладбище

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкРежиссер Юрий Кара
Режиссер Юрий Кара - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Режиссер Юрий Кара. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Заслуженного деятеля искусств РФ, режиссера Юрия Кару могут похоронить на Троекуровском кладбище, сообщила РИА Новости ведущий консультант Гильдии режиссеров Мария Воробьева.
Ранее киножурналист Наталья Боброва сообщила в своем Telegram-канале, что Кара скончался в Ялте, ему было 70 лет.
"Так как Юрий Викторович скончался в Ялте, его необходимо доставить в Москву - на это потребуется время. Тело привезут примерно к субботе. Предварительно, мы запросили Троекуровское кладбище", - сказала собеседница агентства.
Кара родился 12 ноября 1954 года в городе Сталино (ныне Донецк). В 1987 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). Свой первый фильм "Двое на скамейке" он снял в 1985 году.
Успех на режиссерском поприще принесла Юрию Каре дипломная работа во ВГИКе "Завтра была война" (1987) по повести Бориса Васильева, визуально стилизованная под киноизображение 1930-х годов. Кинокартина была продана в 48 стран мира. Она получила специальный приз жюри МКФ в Мангейме (Германия), гран-при "Золотой колос" МКФ в Вальядолиде (Испания), гран-при "Большой янтарь" МКФ в Кошалине (Польша), гран-при МКФ "Киновстречи в Дюнкерке-88".
Большинство фильмов Юрий Кара снял по собственным сценариям. В 1994 году он снял "Мастера и Маргариту" по Михаилу Булгакову, где ему удалось собрать в картине поистине звездный состав. Роль Маргариты исполнила Анастасия Вертинская, Мастера – Виктор Раков, Воланда – Валентин Гафт. Из-за конфликта Кары с продюсерами и владельцами прав на данное произведение картина многие годы пролежала на "полке". В прокат она вышла лишь в апреле 2011 года.
В 2005 году удостоен звания заслуженного деятеля искусств РФ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Орденом "За заслуги в культуре и искусстве".
 
КультураРоссияЮрий КарихЯлтаСергей ГерасимовМоскваТамара МакароваВГИК
 
 
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