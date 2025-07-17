Юрия Кару могут похоронить на Троекуровском кладбище
Воробьева: Юрия Кару могут похоронить на Троекуровском кладбище
Режиссер Юрий Кара. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Заслуженного деятеля искусств РФ, режиссера Юрия Кару могут похоронить на Троекуровском кладбище, сообщила РИА Новости ведущий консультант Гильдии режиссеров Мария Воробьева.
"Так как Юрий Викторович скончался в Ялте, его необходимо доставить в Москву - на это потребуется время. Тело привезут примерно к субботе. Предварительно, мы запросили Троекуровское кладбище", - сказала собеседница агентства.
Кара родился 12 ноября 1954 года в городе Сталино (ныне Донецк). В 1987 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). Свой первый фильм "Двое на скамейке" он снял в 1985 году.
Успех на режиссерском поприще принесла Юрию Каре дипломная работа во ВГИКе "Завтра была война" (1987) по повести Бориса Васильева, визуально стилизованная под киноизображение 1930-х годов. Кинокартина была продана в 48 стран мира. Она получила специальный приз жюри МКФ в Мангейме (Германия), гран-при "Золотой колос" МКФ в Вальядолиде (Испания), гран-при "Большой янтарь" МКФ в Кошалине (Польша), гран-при МКФ "Киновстречи в Дюнкерке-88".
Большинство фильмов Юрий Кара снял по собственным сценариям. В 1994 году он снял "Мастера и Маргариту" по Михаилу Булгакову, где ему удалось собрать в картине поистине звездный состав. Роль Маргариты исполнила Анастасия Вертинская, Мастера – Виктор Раков, Воланда – Валентин Гафт. Из-за конфликта Кары с продюсерами и владельцами прав на данное произведение картина многие годы пролежала на "полке". В прокат она вышла лишь в апреле 2011 года.
В 2005 году удостоен звания заслуженного деятеля искусств РФ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Орденом "За заслуги в культуре и искусстве".