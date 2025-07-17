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Юрия Кару могут похоронить на Троекуровском кладбище

Юрия Кару могут похоронить на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 17.07.2025

Юрия Кару могут похоронить на Троекуровском кладбище

Заслуженного деятеля искусств РФ, режиссера Юрия Кару могут похоронить на Троекуровском кладбище, сообщила РИА Новости ведущий консультант Гильдии режиссеров... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T13:50:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Заслуженного деятеля искусств РФ, режиссера Юрия Кару могут похоронить на Троекуровском кладбище, сообщила РИА Новости ведущий консультант Гильдии режиссеров Мария Воробьева.Ранее киножурналист Наталья Боброва сообщила в своем Telegram-канале, что Кара скончался в Ялте, ему было 70 лет."Так как Юрий Викторович скончался в Ялте, его необходимо доставить в Москву - на это потребуется время. Тело привезут примерно к субботе. Предварительно, мы запросили Троекуровское кладбище", - сказала собеседница агентства.Кара родился 12 ноября 1954 года в городе Сталино (ныне Донецк). В 1987 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). Свой первый фильм "Двое на скамейке" он снял в 1985 году.Успех на режиссерском поприще принесла Юрию Каре дипломная работа во ВГИКе "Завтра была война" (1987) по повести Бориса Васильева, визуально стилизованная под киноизображение 1930-х годов. Кинокартина была продана в 48 стран мира. Она получила специальный приз жюри МКФ в Мангейме (Германия), гран-при "Золотой колос" МКФ в Вальядолиде (Испания), гран-при "Большой янтарь" МКФ в Кошалине (Польша), гран-при МКФ "Киновстречи в Дюнкерке-88".Большинство фильмов Юрий Кара снял по собственным сценариям. В 1994 году он снял "Мастера и Маргариту" по Михаилу Булгакову, где ему удалось собрать в картине поистине звездный состав. Роль Маргариты исполнила Анастасия Вертинская, Мастера – Виктор Раков, Воланда – Валентин Гафт. Из-за конфликта Кары с продюсерами и владельцами прав на данное произведение картина многие годы пролежала на "полке". В прокат она вышла лишь в апреле 2011 года.В 2005 году удостоен звания заслуженного деятеля искусств РФ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Орденом "За заслуги в культуре и искусстве".

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