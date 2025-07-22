В Москве началась церемония прощания с режиссером Юрием Карой
В ЦКБ Москвы началась церемония прощания с режиссером Юрием Карой
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с кинорежиссером и сценаристом Юрием Карой в Большом траурном зале Центральной клинической больницы № 1 в Москве
Церемония прощания с кинорежиссером и сценаристом Юрием Карой в Большом траурном зале Центральной клинической больницы № 1 в Москве
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Церемония прощания с заслуженным деятелем искусств РФ, кавалером ордена "За заслуги в культуре и искусстве", режиссером Юрием Карой началась в Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) №1 в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Юрий Кара ушел из жизни 16 июля в возрасте 70 лет.
Друзья, коллеги и поклонники несут цветы к Большому траурному залу ЦКБ №1. Затем режиссера похоронят на Троекуровском кладбище.
Соболезнования в связи со смертью режиссера выразил президент России Владимир Путин, отметив, что светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах почитателей его дарования, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Крыма Сергей Аксенов, Союз кинематографистов России и другие.
Юрий Кара - советский и российский режиссер, родился в 1954 году в Донецке. Окончил ВГИК в 1987 году, его дипломной работой стал фильм "Завтра была война" по повести Бориса Васильева. В 1994 года Караснял фильм "Мастер и Маргарита" по одноименному роману Михаила Булгакова, а также был режиссером в таких картинах, как "Воры в законе", "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным", "Я – кукла", "Интересные мужчины", "Королев", "Гамлет. XXI век", "Главный".
Биография Юрия Кары
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